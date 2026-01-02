Gần 13 triệu xe dính lỗi, Ford lập kỷ lục về triệu hồi ô tô

Liên tục cải tiến mẫu mã đồng thời phân phối hàng trăm ngàn xe mỗi tháng tại các thị trường ô tô trên thế giới, tuy nhiên Ford cũng khiến không ít người dùng ô tô của hãng xe này lo lắng khi liên tiếp triển khai các đợt triệu hồi xe do nhiều lỗi khác nhau. Vấn đề triệu hồi sản phẩm của Ford được truyền thông mô tả với mức độ chưa từng có trong lịch sử ngành ô tô. Năm ngoái, chính Ford là nhà sản xuất lập kỷ lục với 89 chương trình triệu hồi ô tô, vượt qua cột mốc 77 đợt triệu hồi do General Motor (GM) thiết lập vào năm 2014. Tuy nhiên, cột mốc đó giờ đây tiếp tục bị phá vỡ, bởi Ford vừa thiết lập kỷ lục mới về việc triệu hồi ô tô bị lỗi trong năm 2025.

Ford tiếp tục là nhà sản xuất ô tô triệu hồi nhiều xe nhất trong năm 2025 Ảnh: Carscoop

Vào năm 2025, Tập đoàn Ford gồm cả thương hiệu Lincoln đã triển khai tới 153 đợt triệu hồi ô tô, với tổng cộng 12.926.436 xe bị ảnh hưởng. Để dễ hình dung, con số này nhiều hơn tổng số xe bị triệu hồi của 9 nhà sản xuất ô tô lần lượt xếp sau Ford cộng lại (12.902.842 xe).

Tính trung bình, trong năm 2025 cứ hai ngày rưỡi Ford lại triệu hồi xe một lần. Mỗi ngày trong năm, trung bình có thêm 35.414 chiếc Ford dính lỗi và thêm vào danh sách triệu hồi. Điều đó tương đương với khoảng 1.476 xe triệu hồi mỗi giờ.

Toyota đứng thứ hai với 15 đợt triệu hồi nhưng lại ảnh hưởng đến tới 3.223.256 xe. Stellantis (thuộc FCA, trừ Maserati) đứng thứ ba với 53 đợt triệu hồi, ảnh hưởng đến 2.776.952 xe. Top 5 nhà sản xuất ô tô triệu hồi xe nhiều nhất trong năm qua còn có Honda và Acura (21 đợt triệu hồi liên quan tới 1.560.813 xe); Hyundai và Genesis (21 đợt triệu hồi, liên quan tới 1.078.212 xe). Nếu gộp Hyundai và KIA, tổng số đợt triệu hồi sẽ tăng lên 34 và hơn 2,6 triệu xe bị ảnh hưởng, điều này sẽ đẩy liên minh này xuống vị trí thứ tư.

Những nhà sản xuất ô tô triệu hồi xe nhiều nhất năm 2025 Ảnh: B.H

Xét về các đợt thu hồi riêng lẻ, Ford chiếm ba vị trí đầu bảng. Trong đó, hai chương trình triệu hồi lớn nhất mỗi đợt ảnh hưởng đến khoảng 1,45 triệu xe, đều xuất phát từ các vấn đề liên quan đến camera lùi. Ngoài ra, còn có một đợt triệu hồi khác của Ford liên quan đến gần 1,08 triệu xe, đã được giải quyết bằng bản cập nhật phần mềm qua mạng. Chiến dịch triệu hồi lớn nhất của Toyota, ảnh hưởng đến 1,02 triệu xe, cũng xuất phát từ lỗi camera lùi.

Riêng tại thị trường Việt Nam, trong năm 2025 Ford cũng là thương hiệu triệu hồi ô tô nhiều nhất. Hãng xe Mỹ đã triển khai tổng cộng 8 chương trình triệu hồi với tổng lượng xe bị ảnh hưởng lên đến 26.304 xe. Trong đó, đợt triệu hồi có số lượng xe ảnh hưởng nhiều nhất diễn ra vào trung tuần tháng 9.2025 với 21.128 xe Ford Ranger, Ranger Raptor và Everest gặp vấn đề liên quan đến phần mềm điều khiển màn hình camera sau.