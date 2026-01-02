Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhìn lại những vụ triệu hồi ô tô lớn nhất Việt Nam năm 2025

Chí Tâm
02/01/2026 14:12 GMT+7

Các thương hiệu ô tô tại Việt Nam đã thực hiện 18 đợt triệu hồi trong năm 2025, giảm 15 đợt so với năm 2024. Có tổng cộng 57.767 xe bị ảnh hưởng, trong đó Ford và Toyota là hai hãng xe có nhiều đợt triệu hồi xe nhất.

Nhìn lại các đợt triệu hồi ô tô lớn nhất Việt Nam năm 2025

Theo thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy mô các đợt triệu hồi ô tô trong năm 2025 giảm tương đối nhiều so với năm trước đó, số lượng xe bị ảnh hưởng tới 57.757 chiếc. Phần lớn các vụ triệu hồi đều liên quan đến phần mềm hệ thống và lắp ráp linh kiện.

Vụ triệu hồi quy mô lớn nhất thị trường liên quan đến 21.128 xe Ford Ranger, Ranger Raptor và Everest do lỗi phần mềm màn hình camera sau. Ford Việt Nam cũng triển khai triệu hồi 4.142 chiếc Explorer sản xuất từ năm 2010 đến 2019 để xử lý sự cố bong tróc ốp trụ A.

Nhìn lại những vụ triệu hồi ô tô lớn nhất năm 2025 - Ảnh 1.

Hãng xe Mỹ - Ford có số lượng xe bị triệu hồi nhiều nhất năm 2025

ẢNH: FORD

Về phía Toyota, đợt triệu hồi lớn nhất của hãng ảnh hưởng đến 7.506 xe thuộc các dòng Alphard, Camry, Corolla Altis và Corolla Cross do lỗi hiển thị màn hình táp-lô. Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản cũng thực hiện triệu hồi 3.591 chiếc Toyota Wigo nhập khẩu từ Indonesia vì lỗi phần mềm điều khiển động cơ gây mất an toàn hệ thống phanh. Trong những ngày cuối năm, thêm 2.203 xe Toyota dính lỗi phần mềm hỗ trợ đỗ xe, nâng tổng lượng xe triệu hồi của hãng lên mức 14.872 chiếc.


