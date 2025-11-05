Tây Ninh: Đình chỉ giảng dạy đối với thầy giáo nhắn tin thân mật với nữ sinh

Ngày 5.11, theo thông tin từ Sở Giáo GD-ĐT tỉnh Tây Ninh, Ban giám hiệu Trường THPT Rạch Kiến đã ra quyết định đình chỉ giảng dạy và đang làm quy trình xử lý kỷ luật đối với thầy giáo liên quan vụ việc nhắn tin thân mật với một nữ sinh lớp 10.

Hai phụ nữ vác ghế đánh thầy giáo vì cho rằng nhắn tin thân mật với con gái mình ẢNH: CTV

Trước đó, theo báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Rạch Kiến (ấp xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh), ngày 20.10, Ban giám hiệu nhà trường nhận được thông tin từ một giáo viên về việc T.L (học sinh lớp 10) bị một giáo viên nam nhắn nhiều tin tình cảm thân mật.

Ngày 21.10, nhà trường đã mời T.L lên làm việc. Tại đây, nữ sinh trình bày rằng thầy N.V.T, giáo viên của trường, đã nhắn tin thân mật qua lại và có hành động đụng chạm vào cơ thể em.

Trong buổi làm việc, T.L bày tỏ mong muốn sự việc dừng lại để em an tâm học tập. Cô Võ Thị Kim Chi, Phó hiệu trưởng Trường THPT Rạch Kiến, đã động viên và yêu cầu T.L viết bản tường trình.

Ngày 22.10, Ban giám hiệu làm việc với thầy giáo N.V.T. Sau khi nghe trình bày bản tường trình của học sinh, thầy N.V.T thừa nhận có nhắn tin thân mật qua lại với nữ sinh. Tuy nhiên, thầy T. khẳng định không có hành động đụng chạm vào cơ thể học sinh. Thầy T. nhận lỗi đã sai khi nhắn tin thân mật với học trò.

Ban giám hiệu đã yêu cầu thầy T. viết bản tường trình, bản kiểm điểm và chấm dứt ngay mối quan hệ, không để sự việc tái diễn. Ban tư vấn học đường sau đó trao đổi lại với T.L và em đã đồng ý với cách giải quyết của nhà trường.

Tuy nhiên, sự việc trở nên phức tạp khi 14 giờ 25 ngày 27.10, mẹ ruột của em T.L cùng một người phụ nữ khác đến trường xin vào trao đổi việc học. Sau đó, hai người này đi thẳng đến phòng thiết bị, xông vào đánh thầy T. và những người can ngăn. Theo báo cáo, hai người này còn có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm Ban giám hiệu nhà trường.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cho Công an xã Rạch Kiến đến xử lý. Công an xã đã có mặt, làm việc với Ban giám hiệu và hai phụ nữ đánh thầy giáo, gây rối an ninh trật tự trường học.



