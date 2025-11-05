Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tây Ninh: Đình chỉ giảng dạy đối với thầy giáo nhắn tin thân mật với nữ sinh

Bắc Bình
Bắc Bình
05/11/2025 14:19 GMT+7

Sở GD-ĐT Tây Ninh đã đình chỉ giảng dạy đối với thầy giáo Trường THPT Rạch Kiến liên quan đến vụ việc nhắn tin thân mật với một nữ sinh lớp 10.

Ngày 5.11, theo thông tin từ Sở Giáo GD-ĐT tỉnh Tây Ninh, Ban giám hiệu Trường THPT Rạch Kiến đã ra quyết định đình chỉ giảng dạy và đang làm quy trình xử lý kỷ luật đối với thầy giáo liên quan vụ việc nhắn tin thân mật với một nữ sinh lớp 10. 

- Ảnh 1.

Hai phụ nữ vác ghế đánh thầy giáo vì cho rằng nhắn tin thân mật với con gái mình

ẢNH: CTV

Trước đó, theo báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Rạch Kiến (ấp xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh), ngày 20.10, Ban giám hiệu nhà trường nhận được thông tin từ một giáo viên về việc T.L (học sinh lớp 10) bị một giáo viên nam nhắn nhiều tin tình cảm thân mật.

Ngày 21.10, nhà trường đã mời T.L lên làm việc. Tại đây, nữ sinh trình bày rằng thầy N.V.T, giáo viên của trường, đã nhắn tin thân mật qua lại và có hành động đụng chạm vào cơ thể em.

Trong buổi làm việc, T.L bày tỏ mong muốn sự việc dừng lại để em an tâm học tập. Cô Võ Thị Kim Chi, Phó hiệu trưởng Trường THPT Rạch Kiến, đã động viên và yêu cầu T.L viết bản tường trình.

Ngày 22.10, Ban giám hiệu làm việc với thầy giáo N.V.T. Sau khi nghe trình bày bản tường trình của học sinh, thầy N.V.T thừa nhận có nhắn tin thân mật qua lại với nữ sinh. Tuy nhiên, thầy T. khẳng định không có hành động đụng chạm vào cơ thể học sinh. Thầy T. nhận lỗi đã sai khi nhắn tin thân mật với học trò.

Ban giám hiệu đã yêu cầu thầy T. viết bản tường trình, bản kiểm điểm và chấm dứt ngay mối quan hệ, không để sự việc tái diễn. Ban tư vấn học đường sau đó trao đổi lại với T.L và em đã đồng ý với cách giải quyết của nhà trường.

Tuy nhiên, sự việc trở nên phức tạp khi 14 giờ 25 ngày 27.10, mẹ ruột của em T.L cùng một người phụ nữ khác đến trường xin vào trao đổi việc học. Sau đó, hai người này đi thẳng đến phòng thiết bị, xông vào đánh thầy T. và những người can ngăn. Theo báo cáo, hai người này còn có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm Ban giám hiệu nhà trường.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cho Công an xã Rạch Kiến đến xử lý. Công an xã đã có mặt, làm việc với Ban giám hiệu và hai phụ nữ đánh thầy giáo, gây rối an ninh trật tự trường học.


Tin liên quan

Tây Ninh: Bạo lực học đường, ma túy vào trường học đến mức báo động

Tây Ninh: Bạo lực học đường, ma túy vào trường học đến mức báo động

Nỗi lo bạo lực học đường, ma túy tuồn vào trường học ngày càng phức tạp đến mức báo động là vấn đề khiến người dân Tây Ninh lo lắng.

Khám phá thêm chủ đề

thầy giáo Tây Ninh Nhắn tin Nữ sinh Đình chỉ thầy giáo nhắn tin thân mật với nữ sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận