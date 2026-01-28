Nghi vấn giáo viên Trường THPT Tô Hiến Thành tự sửa nhiều điểm thi học kỳ

Ngày 28.1, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Tài Quyển, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành, thừa nhận có việc sai lệch nhiều điểm thi của nhiều học sinh tại nhiều lớp học trong quá trình giáo viên nhập điểm lên hệ thống vnEdu.

Trường THPT Tô Hiến Thành ẢNH: TRƯỜNG THPT TÔ HIẾN THÀNH

Theo ông Quyển, có rất nhiều điểm thi ở nhiều môn, nhiều lớp sau khi thi giữa học kỳ 1 và cuối học kỳ 1 bị sai lệch giữa điểm nhập trên hệ thống vnEdu với điểm công bố bài thi. Do đó, nhà trường đang rà soát, kiểm tra để làm rõ nguyên nhân sai lệch điểm do giáo viên cố tình sửa điểm hay do lỗi kỹ thuật khi nhập điểm lên hệ thống. Đồng thời chấn chỉnh công tác nhập điểm của giáo viên phải chính xác, minh bạch.

"Có giáo viên nhập sai cả dây luôn, nên đang rà soát lại. Nhiều lớp sai, người thì sai vài ba con, người thì làm tròn không đúng điểm. Sau khi cho giáo viên nhập điểm nhà trường còn hậu kiểm nữa. Đến giờ (chiều ngày 28.1 - PV) nhiều giáo viên đã phải tường trình, và nhà trường đang tiếp tục kiểm tra, xem xét xem có cố ý không, để chấn chỉnh, lần sau không còn sai sót như thế", ông Quyển cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, sau khi hoàn thành kỳ thi giữa và cuối kỳ 1 năm học 2025 - 2026, một giáo viên của Trường THPT Tô Hiến Thành phát hiện điểm công bố so với điểm nhập lên hệ thống vnEdu có sự sai lệch, nghi vấn giáo viên sửa điểm nên làm đơn tố giác.

Sau khi nhận được đơn, Trường THPT Tô Hiến Thành đã tiến hành kiểm tra, bước đầu xác định có hàng trăm điểm thi của học sinh nhập trên hệ thống vnEdu bị sai lệch so với điểm công bố bài thi.

Nhiều điểm thi của học sinh ở nhiều môn tăng từ 1 - 3 điểm, hoặc nhiều điểm 10 lại giảm điểm…