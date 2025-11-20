Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
IELTS sửa điểm hàng loạt: Cần làm gì để không mất cơ hội du học?
Video Giáo dục

IELTS sửa điểm hàng loạt: Cần làm gì để không mất cơ hội du học?

Thảo Tú
20/11/2025 06:00 GMT+7

Sự cố chấm điểm IELTS khiến chỉ 0.5 điểm cũng có thể trở thành ranh giới giữa đỗ – trượt và đánh mất cơ hội du học. Để không bị bỏ lại phía sau, thí sinh được khuyến khích chủ động xin thư xác nhận từ đơn vị tổ chức thi, bổ sung chứng chỉ thay thế như Duolingo hoặc TOEFL và nhanh chóng liên hệ lại các trường để đề nghị xem xét hồ sơ.

Ngày 12.11.2025, nhiều thí sinh tại Việt Nam bất ngờ nhận thư từ các đối tác của kỳ thi IELTS, cho biết kết quả đợt thi cũ của họ bất ngờ bị điều chỉnh vì "sự cố kỹ thuật". Nhiều thí sinh đã được tăng điểm, cá biệt có trường hợp tăng đến mức IELTS 9.0 tổng quan. Tuy nhiên, cũng có trường hợp bị giảm điểm so với kết quả ban đầu.

Tổ chức IELTS khẳng định chỉ 1% bài thi bị ảnh hưởng, con số cụ thể không được công bố. Tuy nhiên trước đây, theo nhiều thống kê, mỗi năm có hơn 4 triệu lượt thi IELTS trên toàn cầu. Vậy con số thí sinh bị ảnh hưởng bởi sự cố lần này không chỉ đơn giản là 1%.

IELTS sửa điểm hàng loạt: Cần làm gì để không mất cơ hội du học?- Ảnh 1.

Thông báo do các đối tác của IELTS gửi đến thí sinh Việt Nam, trong đó bài thi bị ảnh hưởng sớm nhất là từ năm 2023

Điểm IELTS của Mỹ Phương sau khi chấm lại tăng từ 7.0 lên 7.5, tuy nhiên hiện tại em lại chẳng biết phải làm gì với số điểm này vì đây là sự thay đổi muộn màng. Mỹ Phương đã bỏ lỡ mất cơ hội đi du học Châu Âu và xét tuyển vào nguyện vọng 1 của các trường đại học.

Giấc mơ du học đóng lại, nguyện vọng 1 cũng phải từ bỏ nhưng Mỹ Phương đã chọn một con đường mới cho mình để tiếp tục học tập. Không may mắn như Phương, hiện tại vẫn còn nhiều thí sinh đang lao đao trong tình huống hiện tại, khi dù là được tăng hay giảm điểm thì các em vẫn phải chạy đua với thời hạn xét duyệt hồ sơ du học của các trường.

