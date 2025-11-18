Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
SunUni Academy bảo trợ học bổng 2 tỉ đồng, đồng hành cùng trẻ mồ côi chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'
Video Giáo dục

Bảo Hạo
18/11/2025 18:24 GMT+7

Sáng ngày 18.11, tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra buổi ký kết bảo trợ và tiếp nhận sự đồng hành của Công ty CP Anh Ngữ Quốc Tế SunUni Academy, thuộc tập đoàn SunUni Global, tài trợ học bổng học tiếng Anh giá trị cho các trẻ mồ côi trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời".

Hơn ba năm trôi qua, đại dịch Covid-19 đã lùi xa, nhưng những vết thương để lại trong nhiều gia đình vẫn còn đó. Đặc biệt là những em nhỏ không may mất đi người thân. Khởi động từ tháng 9.2021, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của Báo Thanh Niên vẫn kiên trì, bền bỉ làm một điều duy nhất: nối dài những vòng tay nhân ái.

SunUni Academy bảo trợ học bổng 2 tỉ đồng, đồng hành cùng trẻ mồ côi chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Sáng ngày 18.11, tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra buổi ký kết bảo trợ và tiếp nhận sự đồng hành của Công ty CP Anh Ngữ Quốc Tế SunUni Academy, thuộc tập đoàn SunUni Global, tài trợ học bổng học tiếng Anh trị giá 2 tỉ đồng cho các trẻ mồ côi trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", mở ra cơ hội hội nhập cho các em.

Trong thời đại toàn cầu hóa, tiếng Anh không còn là điểm cộng mà là điều kiện cần cho thế hệ trẻ Việt Nam vươn xa. Chương trình "Cùng Con đi tiếp cuộc đời" tiếp nhận bảo trợ sự đồng hành của SunUni Academy trong năm 2026 tài trợ 20 suất học bổng toàn phần, lộ trình từ 0-7.5 IELTS, tổng giá trị 2 tỉ đồng. Ngoài ra, đơn vị cũng hỗ trợ 20 máy tính cho 20 em được trao học bổng để học tập, hỗ trợ chi phí thi IELTS nếu học sinh đạt kết quả cao từ các kỳ thi của IDP hoặc British Council.

SunUni Academy bảo trợ học bổng 2 tỉ đồng, đồng hành cùng trẻ mồ côi chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'- Ảnh 1.

Công ty CP Anh Ngữ Quốc Tế SunUni Academy, thuộc tập đoàn SunUni Global, tài trợ học bổng học tiếng Anh trị giá 2 tỉ đồng.

ẢNH: VŨ ĐOAN

Những học bổng, những món quà hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm tin, là động lực để các em và gia đình vững tin vào tương lai. “Cùng con đi tiếp cuộc đời” – Báo Thanh Niên tiếp tục tìm kiếm những mạnh thường quân để thắp sáng thêm nhiều hy vọng cho các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch.


