Xe đầu kéo ép ô tô con trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương rồi bỏ chạy

Bắc Bình
14/05/2026 14:12 GMT+7

Một xe đầu kéo ép ô tô con vào dải phân cách cứng trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngày 14.5, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Đội 7, Cục CSGT) xác nhận đơn vị đang xác minh vụ xe đầu kéo gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ 31 phút ngày 13.5, được camera hành trình của phương tiện liên quan ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Tài xế xe đầu kéo ép xe con vào dải phân cách, gây tai nạn bỏ chạy- Ảnh 1.

Xe ô tô con bị xe đầu kéo kéo theo container ép vào dải phân cách cứng trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, vào thời gian trên, ô tô con mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp lưu thông trên làn số 1 (làn sát dải phân cách) cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Bến Lức (giáp ranh xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh), xe đầu kéo mang biển kiểm soát tỉnh An Giang đang lưu thông ở làn số 2 bất ngờ tăng tốc, rồi chuyển làn đột ngột sang làn số 1 để vượt xe phía trước.

Do tình huống quá bất ngờ, xe đầu kéo đã va chạm mạnh vào hông ô tô con, đẩy phương tiện này đâm tiếp vào dải phân cách cứng. Cú va chạm khiến ô tô con hư hỏng nặng. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng khiến 3 người trên ô tô một phen hoảng loạn.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe đầu kéo không dừng lại để giải quyết hiện trường hay hỗ trợ người gặp nạn mà nhấn ga rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh H. (chủ nhân đoạn clip, cũng là người điều khiển ô tô con trong vụ việc) cho biết: "Xe tôi đang đi đúng làn thì bị xe đầu kéo tạt đầu cực kỳ nguy hiểm. Sau khi ép xe tôi vào dải phân cách, tài xế đó thản nhiên bỏ chạy như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã trình báo và cung cấp toàn bộ hình ảnh từ camera hành trình cho cơ quan chức năng".

Hiện vụ việc được Đội 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trích xuất camera trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, truy tìm danh tính tài xế xe đầu kéo để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xe đầu kéo gây tai nạn chắn ngang đường, cửa ngõ TP.HCM ùn ứ

Xe đầu kéo gây tai nạn chắn ngang đường, cửa ngõ TP.HCM ùn ứ

Xe đầu kéo mất lái, tông vỡ dải phân cách rồi va chạm với ô tô 7 chỗ trên đường Võ Chí Công (TP.HCM), khiến giao thông ùn ứ kéo dài hơn 2 km.

