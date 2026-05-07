Ngày 7.5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính đối với tài xế lái xe đầu kéo tông gãy cần chắn đường ray tàu hỏa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 36 phút cùng ngày, tại xã Hòa Xuân, tài xế B.V.D (40 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát thuộc địa bàn TP.HCM kéo theo rơ moóc vượt qua đường ray trong lúc cần chắn tự động đang hạ xuống để tàu hỏa chạy qua.

Sau khi tiếp nhận tin báo về việc tài xế lái xe tông gãy cần chắn đường ray tàu hỏa, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến hiện trường, xác minh và lập biên bản xử lý ngay đối với tài xế vi phạm.

Hành vi của tài xế D. đã làm gãy cần chắn CC1, may mắn tàu SE5 thông qua chắn an toàn, không xảy ra tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, đối với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế B.V.D sẽ bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng và bồi thường toàn bộ thiệt hại do làm gãy cần chắn an toàn đường ray tàu hỏa.