Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Tài xế lái xe đầu kéo tông gãy cần chắn đường ray tàu hỏa

Hữu Tú
Hữu Tú
07/05/2026 18:03 GMT+7

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý một tài xế lái xe đầu kéo tông gãy cần chắn đường ray tàu hỏa.

Ngày 7.5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính đối với tài xế lái xe đầu kéo tông gãy cần chắn đường ray tàu hỏa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 36 phút cùng ngày, tại xã Hòa Xuân, tài xế B.V.D (40 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát thuộc địa bàn TP.HCM kéo theo rơ moóc vượt qua đường ray trong lúc cần chắn tự động đang hạ xuống để tàu hỏa chạy qua.

Xử lý tài xế điều khiển xe đầu kéo làm gãy rào chắn tàu hỏa - Ảnh 1.

Tài xế lái xe đầu kéo tông gãy cần chắn đường ray tàu hỏa ở Đắk Lắk

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi tiếp nhận tin báo về việc tài xế lái xe tông gãy cần chắn đường ray tàu hỏa, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến hiện trường, xác minh và lập biên bản xử lý ngay đối với tài xế vi phạm.

Hành vi của tài xế D. đã làm gãy cần chắn CC1, may mắn tàu SE5 thông qua chắn an toàn, không xảy ra tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, đối với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế B.V.D sẽ bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng và bồi thường toàn bộ thiệt hại do làm gãy cần chắn an toàn đường ray tàu hỏa.

Tin liên quan

Liều lĩnh lái xe máy tông gãy gác chắn đường sắt khi tàu đang tới

Liều lĩnh lái xe máy tông gãy gác chắn đường sắt khi tàu đang tới

Một người đàn ông ở Quảng Ngãi lái xe máy tông gãy gác chắn đường sắt rồi ngã sát đường ray khi tàu đang tới.

Khám phá thêm chủ đề

tàu hỏa Đắk Lắk đường ray tàu hỏa xe đầu kéo tông gãy cần chắn đường ray tàu hỏa tông gãy cần chắn đường ray
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận