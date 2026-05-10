Vụ việc được xác định xảy ra vào 9 giờ 5 phút ngày 19.4.2026 trên quốc lộ 38, đoạn qua địa bàn xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh (huyện Tiên Du cũ).

"Vẽ parabol" để lách luật vượt đèn đỏ, nữ tài xế bị phạt 5 triệu đồng.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, cũng như thông tin từ Cục CSGT, thời điểm nói trên chị Thân T.H (sinh năm 1983, trú tại Xuân Hội, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe di chuyển trên quốc lộ 38. Khi đến giao lộ có đèn tín hiệu đang màu đỏ, thay vì dừng lại đúng quy định, nữ tài xế này đã "vẽ" một đường cong dạng parabol ngay giữa ngã tư, với ý đồ lượn từ trái sang phải để biến hành vi đi thẳng thành rẽ phải hợp lệ. Thậm chí, sau đó còn điều khiển xe chạy vòng nhằm "đánh lạc hướng" camera giám sát.

Đến ngày 27.4.2026, Đội CSGT đường bộ số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xác minh, làm rõ và lập biên bản xử lý vi phạm. Cơ quan chức năng nhấn mạnh, vụ việc là lời nhắc nhở rõ ràng rằng, việc cố tình "lách luật", dù dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không thể qua mắt lực lượng chức năng và hệ thống giám sát giao thông ngày càng hiện đại.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (điểm c, khoản 7, điều 7). Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 10 - 14 triệu đồng (điểm b, khoản 10, điều 7).



