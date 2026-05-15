Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Xe ô tô đời mới có cần lắp gương cầu lồi?

Đình Tuyên
Đình Tuyên
15/05/2026 11:22 GMT+7

Gương cầu lồi giúp mở rộng góc quan sát và hỗ trợ hạn chế điểm mù. Tuy nhiên, khi xe đời mới ngày càng nhiều công nghệ hỗ trợ lái, phụ kiện này liệu còn thực sự cần thiết?

Từng là phụ kiện gần như "mặc định" phải có trên nhiều ô tô phổ thông tại Việt Nam (đặc biệt với xe dịch vụ hay xe phổ thông đời cũ), gương cầu lồi được xem là giải pháp đơn giản giúp mở rộng tầm quan sát và hạn chế điểm mù. Tuy nhiên, khi ô tô mới ngày càng được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại, phụ kiện nhỏ này cũng bắt đầu gây ra nhiều tranh luận về mức độ cần thiết.

Với nhiều tài xế, đặc biệt người thường xuyên lái ô tô di chuyển trong thành phố hoặc mới cầm lái, phụ kiện này tạo cảm giác yên tâm hơn khi chuyển làn, quay đầu hay lùi xe trong không gian hẹp. Thậm chí có thời điểm, nhiều đại lý hay cửa hàng phụ kiện thường khuyến cáo người dùng nên gắn gương cầu lồi ngay khi nhận xe mới.

Sự phổ biến của phụ kiện này phần nào xuất phát từ đặc thù của nhiều mẫu xe đời cũ. Trước đây, không ít ô tô phổ thông sử dụng gương chiếu hậu có diện tích nhỏ, góc quan sát hạn chế và gần như không có nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn. Trong khi đó, điều kiện giao thông tại Việt Nam với mật độ xe máy dày đặc, thường xuyên di chuyển sát hông xe khiến nguy cơ xuất hiện điểm mù càng lớn hơn.

Xe ô tô đời mới có còn cần lắp gương cầu lồi? - Ảnh 1.

Gương cầu lồi từng là phụ kiện được nhiều người dùng ô tô, nhất là các "lái mới" lựa chọn lắp đặt thêm khi mua ô tô

ẢNH: CHÍ TÂM

Nhờ thiết kế mặt mặt kính cong, gương cầu lồi giúp mở rộng góc phản chiếu so với gương phẳng thông thường. Người lái có thể quan sát rõ hơn khu vực sát thân xe, lề đường hoặc phần đuôi xe phía ngoài góc nhìn chính. Điều này đặc biệt hữu ích khi chuyển làn trong đô thị đông đúc, ghép xe song song hoặc di chuyển ở những đoạn đường hẹp.

Một ưu điểm khác khiến phụ kiện này được ưa chuộng là chi phí thấp và dễ lắp đặt. Chỉ với vài chục đến vài trăm nghìn đồng, người dùng có thể tự dán trực tiếp lên gương nguyên bản mà không cần can thiệp hệ thống điện hay kết cấu xe.

Tuy nhiên, những năm gần đây, khi thị trường ô tô ngày càng phát triển, vai trò của gương cầu lồi cũng bắt đầu thay đổi. Trên nhiều mẫu xe đời mới, gương chiếu hậu đã được cải thiện đáng kể về kích thước và góc quan sát. Một số dòng xe còn tích hợp chỉnh điện linh hoạt, chống chói tự động hoặc thiết kế gương tối ưu khí động học nhưng vẫn đảm bảo tầm nhìn rộng hơn trước.

Quan trọng hơn, nhiều công nghệ hỗ trợ quan sát hiện nay đang dần thay thế vai trò vốn thuộc về gương cầu lồi. Các hệ thống cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, camera canh lề hay cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau ngày càng phổ biến, kể cả trên các mẫu xe phổ thông.

Xe ô tô đời mới có còn cần lắp gương cầu lồi? - Ảnh 2.

Sự xuất hiện của nhiều công nghệ an toàn hiện đại khiến vai trò của gương cầu lồi không còn nổi bật như trước

ẢNH: CHÍ TÂM

Khác với gương cầu lồi chỉ giúp mở rộng góc nhìn, các công nghệ này còn có khả năng cảnh báo chủ động bằng âm thanh hoặc hình ảnh khi phát hiện phương tiện xuất hiện trong vùng nguy hiểm. Một số hệ thống thậm chí nhận diện được xe đang lao tới với tốc độ cao từ phía sau, điều mà gương cầu lồi khó có thể hỗ trợ hiệu quả.

Vì vậy, với không ít mẫu xe hiện đại, việc gắn thêm gương cầu lồi đôi khi không còn mang lại nhiều khác biệt rõ rệt như trước. Thậm chí, trong một số trường hợp, phụ kiện này còn gây tác dụng ngược nếu sử dụng không phù hợp. Lý do là bới, gương cầu lồi có đặc tính mặt gương cong, hình ảnh phản chiếu thường nhỏ hơn thực tế, khiến người lái khó ước lượng chính xác khoảng cách của xe phía sau. Đây cũng là lý do nhiều dòng xe tại Mỹ thường in dòng chữ cảnh báo "Objects in mirror are closer than they appear" (vật thể trong gương thực tế ở gần hơn so với cảm nhận của người nhìn) trên gương chiếu hậu.

Ngoài ra, nếu chọn loại gương kích thước lớn hoặc dán sai vị trí, gương cầu lồi có thể che bớt một phần tầm nhìn của gương chính, gây rối mắt khi quan sát nhanh. Một số sản phẩm giá rẻ còn cho hình ảnh méo hoặc thiếu sắc nét, làm giảm hiệu quả sử dụng.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa gương cầu lồi đã hoàn toàn "hết thời". Với nhiều mẫu xe phổ thông chưa được trang bị camera 360 độ hay cảnh báo điểm mù, phụ kiện này vẫn mang lại giá trị nhất định. Trong môi trường giao thông đông xe máy như tại Việt Nam, khả năng quan sát thêm khu vực sát hông xe đôi khi vẫn hữu ích, nhất là với người mới lái.

Một số dòng xe SUV hoặc bán tải có thân xe lớn, vị trí ngồi cao cũng có thể cần thêm hỗ trợ để quan sát khu vực gần bánh sau hoặc phần đuôi xe khi quay đầu, lùi vào vị trí đỗ xe.

Tin liên quan

Vì sao không nên đạp phanh gấp khi lái ô tô qua vũng nước?

Vì sao không nên đạp phanh gấp khi lái ô tô qua vũng nước?

Nhiều tài xế có thói quen đạp phanh gấp khi bất ngờ gặp vũng nước lớn trên đường. Tuy nhiên, phản xạ tưởng như an toàn này lại có thể khiến ô tô mất lái, trượt nước, thậm chí dẫn đến tai nạn nguy hiểm.

Gạt mưa ô tô thường có tuổi thọ bao lâu, dấu hiệu đến lúc cần thay mới?

Mẹo lái xe hybrid tiết kiệm xăng

Khám phá thêm chủ đề

gương cầu lồi gương lồi kính lồi Gương chiếu hậu phụ kiện ô tô Tư vấn xe có nên gắn gương cầu lồi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận