Mẹo lái xe hybrid tiết kiệm xăng

Mẹo tăng khả năng tiết kiệm xăng trên xe hybrid

Về lý thuyết, xe hybrid sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, để đạt được con số tiết kiệm xăng hiệu quả nhất, người lái cần hiểu rõ nguyên lý vận hành của hệ thống để phối hợp nhịp nhàng giữa chân ga và chân phanh dựa trên các thông số hiển thị.

Cần quan sát bảng đồng hồ hoặc màn hình trung tâm để nắm bắt cách hệ thống hybrid hoạt động. Khi mũi tên đi từ pin truyền đến mô-tơ điện và tới động cơ, nghĩa là mô-tơ điện đang hỗ trợ mô-men xoắn cùng động cơ xăng để đề-pa hoặc tăng tốc. Đây là giai đoạn xe tiêu tốn nhiều xăng nhất và sự can thiệp của hệ thống điện sẽ giúp giảm tải đáng kể cho máy xăng.

Hiểu rõ cách vận hành của hệ thống hybrid giúp người lái điều tiết chân ga, phanh phù hợp ẢNH: VÕ HIẾU

Ngược lại, khi nhìn thấy luồng năng lượng đi ngược từ hai bánh xe về mô-tơ điện và nạp vào pin, xe đang ở trạng thái sạc điện. Trạng thái này thường xuất hiện ngay khi người lái nhả chân ga. Lúc này, hệ thống sẽ chuyển hóa động năng từ quá trình xe trôi theo quán tính thành điện năng để tích trữ. Việc lợi dụng triệt để nguyên lý "phanh tái tạo" giúp bộ pin luôn có năng lượng, sẵn sàng tiếp ứng cho mô-tơ điện lúc cần.

Mẹo đơn giản nhất để tăng hiệu quả là thay đổi thói quen dùng phanh. Cụ thể, khi đã buông ga để giảm tốc, tài xế không nên đạp liền chân phanh như trên xe xăng. Thay vào đó, hãy để xe tự hãm tốc bằng lực cản từ mô-tơ điện để tối ưu hóa việc nạp pin. Tất nhiên, trong những tình huống khẩn cấp, người lái vẫn phải ưu tiên dùng phanh chân để đảm bảo an toàn tuyệt đối.