VinFast VF 2 trình làng khách Việt, ô tô điện cỡ nhỏ giá chỉ 188 triệu đồng

VinFast mới đây tiếp tục bổ sung một mẫu ô tô điện mới vào danh mục sản phẩm tại thị trường trong nước. Lần này, hãng xe Việt lựa chọn nhóm xe đô thị cỡ nhỏ với mẫu VF 2, được phát triển trên nền tảng dòng Minio Green, nhưng được tinh chỉnh để hướng đến khách hàng cá nhân thay vì mục đích kinh doanh dịch vụ. Theo kế hoạch, VinFast sẽ bắt đầu nhận đặt cọc VF 2 từ ngày 15.7.2026 và dự kiến bàn giao những chiếc xe đầu tiên đến tay khách hàng trong tháng 9.

Theo công bố từ VinFast, VF 2 có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 3.090 x 1.496 x 1.663 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.065 mm. Xe thiết kế theo cấu hình 2 cửa, 4 chỗ ngồi, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong khu vực đô thị với ưu thế nhỏ gọn, linh hoạt khi vận hành trên những tuyến đường đông đúc hoặc không gian hẹp.

VinFast VF 2 là mẫu ô tô điện đô thị có giá bán thấp nhất của VinFast tại thị trường Việt Nam ẢNH: VINFAST

Về thiết kế, VF 2 sở hữu cụm đèn chiếu sáng LED phía trước cùng bộ mâm 13 inch. Khoang nội thất được trang bị màn hình thông tin 7 inch đặt phía sau vô-lăng, điều hòa không khí, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng và hệ thống âm thanh gồm 2 loa tích hợp radio FM. So với nhiều mẫu ô tô điện mini trên thị trường, danh sách trang bị của VF 2 hướng nhiều đến tính thực dụng, phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày, thay vì tập trung vào các tiện nghi cao như các dòng xe phân khúc trên.

Về vận hành, mẫu xe mới của VinFast sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, dẫn động cầu sau với công suất 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Xe đạt tốc độ tối đa 80 km/giờ, tích hợp hai chế độ lái Eco và Normal. Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho phạm vi hoạt động cao nhất 210 km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn NEDC. Với công suất sạc nhanh tối đa 24 kW, hãng cho biết VF 2 chỉ mất khoảng 34 phút để sạc pin từ 10% lên 70%.

VF 2 được phát triển từ nền tảng "đàn anh" Minio Green nhưng được tinh chỉnh để hướng đến khách hàng cá nhân ẢNH: VINFAST

Ngoài ra, hãng xe Việt cũng trang bị cho VF 2 một số tính năng an toàn cơ bản, như túi khí cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD) và kiểm soát lực kéo (TCS). Xe sử dụng hệ thống treo MacPherson ở cả cầu trước và cầu sau nhằm tăng sự ổn định khi vận hành trong điều kiện giao thông đô thị.

Đáng chú ý, VF 2 được VinFast niêm yết ở mức chỉ 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green trên toàn quốc, thời hạn đến hết ngày 10.2.2029. Hãng cũng triển khai chương trình ưu đãi 8 triệu đồng cho những khách hàng đặt cọc mua xe trong ba ngày đầu (từ 15 - 17.7.2026). Mức phí đặt cọc là 10 triệu đồng, không hoàn hủy và chỉ được chuyển nhượng cho người thân trong gia đình hoặc doanh nghiệp do các cá nhân này đứng tên.

VinFast dự kiến bàn giao những chiếc VF 2 đầu tiên cho khách hàng trong tháng 9.2026 ẢNH: VINFAST

Theo một số chuyên gia, sự xuất hiện của VinFast VF 2 cho thấy chiến lược mở rộng dải sản phẩm của VinFast, từ các mẫu xe đô thị cỡ nhỏ đến SUV và MPV, nhằm phủ nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang xuất hiện ngày càng nhiều mẫu xe điện ở nhiều tầm giá, phân khúc xe điện mini dành cho khách hàng cá nhân vẫn chưa có nhiều lựa chọn thực sự phổ biến.

Với mức giá 188 triệu đồng đã bao gồm pin, VF 2 hiện nằm trong nhóm ô tô mới có giá bán thấp nhất thị trường Việt. Khoảng giá này thậm chí tiệm cận nhiều mẫu xe máy tay ga cao cấp, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận ô tô đối với những người mua xe lần đầu hoặc các gia đình có nhu cầu sở hữu thêm một phương tiện phục vụ việc đi lại trong đô thị. Bên cạnh lợi thế về giá bán, hệ thống trạm sạc đang được VinFast và V-Green mở rộng cũng được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sức cạnh tranh cho mẫu xe mới trong thời gian tới.