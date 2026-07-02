SUV 7 chỗ giá 3,5 tỉ của Toyota bị lỗi phần mềm, triệu hồi hơn 560 xe

Vấn đề lỗi phần mềm điều khiển các hệ thống trên ô tô gặp trục trặc đang khiến không ít mẫu mã ô tô tại Việt Nam bị triệu hồi. Không lâu sau khi Hyundai Tucson dính lỗi liên quan đến phần mềm điều khiển camera trước của hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước dẫn đến việc triệu hồi hơn 13.000 xe. Mới đây, đến lượt mẫu SUV 7 chỗ có giá gần 3,5 tỉ đồng tại Việt Nam - Toyota Land Cruiser Prado được hãng xe Nhật Bản thông báo triệu hồi do lỗi phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp-lô.

Toyota Land Cruiser Prado được hãng xe Nhật Bản thông báo triệu hồi do lỗi phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp-lô Ảnh: Bá Hùng

Cụ thể, Toyota Việt Nam (TMV) vừa chính thức ra thông báo về việc triệu hồi 563 chiếc Toyota Land Cruiser Prado tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu SUV 7 chỗ được TMV nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản để phân phối đến tay khách hàng thông qua hệ thống đại lý chính hãng. Các xe thuộc diện triệu hồi lần này được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 17.7.2024 đến 23.6.2025, phần lớn đã được giao đến tay khách hàng.

Theo Toyota Việt Nam, các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị đồng hồ táp lô 12,3 inch ở bảng táp-lô để hiển thị nhiều thông tin của xe, bao gồm các đèn báo và thông tin cảnh báo khác nhau. Trong quá trình khởi động, do lỗi phần mềm của đồng hồ, khu vực hiển thị đồ họa 3D trên đồng hồ có thể không hiển thị.

Khi hiện tượng này xảy ra, các đèn báo như đèn báo về áp suất dầu động cơ, nhiệt độ nước làm mát, đèn báo sạc cũng như các cảnh báo khác có thể không hiển thị trên cụm đồng hồ. Điều này, có thể khiến người dùng không giám sát được xe dẫn đến làm tăng nguy cơ hỏng hóc trong các điều kiện vận hành khắc nghiệt…

Thời gian kiểm tra và sửa chữa mỗi xe dự kiến khoảng 55 phút - 1 giờ 40 phút Ảnh: Bá Hùng

Người dùng xe trong diện bị ảnh hưởng lần này sẽ nhận được thông báo từ các đại lý Toyota mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, các xe bị lỗi sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp-lô. Thời gian kiểm tra và sửa chữa mỗi xe dự kiến khoảng 55 phút - 1 giờ 40 phút.

Toyota Land Cruiser Prado là mẫu SUV 7 chỗ được Toyota phân phối tại Việt Nam theo diện nhập khẩu. Thế hệ mới nhất của mẫu xe này được TMV ra mắt vào cuối năm 2024. Với mức giá khá cao, Land Cruiser Prado không phải là một lựa chọn dành cho số đông. Năm ngoái, tổng doanh số mẫu xe này tại Việt Nam đạt 676 xe. Sau 5 tháng đầu năm 2026, Toyota cũng đã bán ra thị trường Việt Nam 156 chiếc Land Cruiser Prado.