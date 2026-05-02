Mercedes sẽ không loại bỏ màn hình cảm ứng cỡ lớn trên ô tô

Trong những năm qua, có thể nhận thấy sự thay đổi trong phong cách thiết kế nội thất ô tô của các nhà sản xuất, nhiều mẫu mã ô tô chuyển từ các nút bấm truyền thống sang màn hình kích thước như iPad. Trên thực tế, nhiều thương hiệu bao gồm cả Mercedes xem màn hình kích thước lớn trên ô tô là niềm tự hào.

Mặc dù màn hình cỡ lên trên ô tô trông rất bắt mắt nhưng các nút bấm vật lý rõ ràng vẫn có một số ưu điểm. Giờ đây, Mercedes đang tập trung mạnh vào màn hình nhưng cũng thừa nhận điều đó. Theo Mercedes, các nút bấm sẽ sớm quay trở lại trên thiết kế nội thất ô tô của thương hiệu nhưng màn hình sẽ vẫn hiện diện.

Ông Mathias Geisen, Giám đốc điều hành Mercedes cho biết: "Khi chúng tôi thực hiện các cuộc khảo sát người dùng ô tô, khách hàng nói rất rõ ràng họ thích màn hình lớn nhưng cũng muốn có các nút điều khiển vật lý cho các chức năng cụ thể". Ông thừa nhận rằng Mercedes thực ra đã biết về điều này khoảng hai năm nay.

Mercedes sẽ đưa trở lại những các con lăn điều khiển chức năng trên ô tô. Quan trọng hơn, những thay đổi này sẽ mở rộng ra ngoài phạm vi vô-lăng.

"Trên các sản phẩm tương lai của chúng tôi, bạn sẽ thấy nhiều phím vật lý hơn cho các chức năng cụ thể mà khách hàng muốn truy cập trực tiếp. Tuy nhiên, Mercedes sẽ không từ bỏ màn hình lớn vốn đang tạo được dấu ấn và phong cách đặc trưng". Ông Mathias Geisen chia sẻ thêm.

Ông Geisen nhấn mạnh tính linh hoạt của màn hình, cho rằng các gia đình có thể tùy chỉnh chúng bằng ảnh của con cái của họ. Ông so sánh cách tiếp cận này với điện thoại thông minh đồng thời lập luận rằng trong khi phần cứng vẫn quen thuộc, sự khác biệt thực sự nằm ở phía sau màn hình thông qua phần mềm và khả năng cá nhân hóa. Khả năng tùy chỉnh là một phần quan trọng của văn hóa ô tô. Tuy nhiên, các nút điều khiển mang lại trải nghiệm tốt cũng rất quan trọng.

Không chỉ ô tô hạng sang như Mercedes, ngay cả những người mua ô tô phổ thông dường như cũng thích các nút điều khiển vật lý hơn là phải sử dụng màn hình cảm ứng hoặc công tắc rung. Giờ đây, ít nhất là trong tương lai gần, những loại điều khiển này sẽ là một phần quan trọng trong thiết kế nội thất ô tô của Mercedes.