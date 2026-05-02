Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Mercedes sẽ không loại bỏ màn hình cảm ứng cỡ lớn trên ô tô

Hoàng Cường
02/05/2026 10:26 GMT+7

Màn hình cỡ lớn vẫn được giữ lại nhưng các nút điều khiển vật lý sẽ quay trở lại trên các mẫu xe Mercedes trong tương lai, tạo nên một sự thay đổi đáng chú ý trong khoang nội thất.

Trong những năm qua, có thể nhận thấy sự thay đổi trong phong cách thiết kế nội thất ô tô của các nhà sản xuất, nhiều mẫu mã ô tô chuyển từ các nút bấm truyền thống sang màn hình kích thước như iPad. Trên thực tế, nhiều thương hiệu bao gồm cả Mercedes xem màn hình kích thước lớn trên ô tô là niềm tự hào.

Mercedes sẽ không loại bỏ màn hình cảm ứng cỡ lớn trên ô tô - Ảnh 1.

Màn hình cảm ứng trên các mẫu ô tô Mercedes ngày càng lớn

Ảnh: Carscoop

Mặc dù màn hình cỡ lên trên ô tô trông rất bắt mắt nhưng các nút bấm vật lý rõ ràng vẫn có một số ưu điểm. Giờ đây, Mercedes đang tập trung mạnh vào màn hình nhưng cũng thừa nhận điều đó. Theo Mercedes, các nút bấm sẽ sớm quay trở lại trên thiết kế nội thất ô tô của thương hiệu nhưng màn hình sẽ vẫn hiện diện.

Ông Mathias Geisen, Giám đốc điều hành Mercedes cho biết: "Khi chúng tôi thực hiện các cuộc khảo sát người dùng ô tô, khách hàng nói rất rõ ràng họ thích màn hình lớn nhưng cũng muốn có các nút điều khiển vật lý cho các chức năng cụ thể". Ông thừa nhận rằng Mercedes thực ra đã biết về điều này khoảng hai năm nay.

Mercedes sẽ đưa trở lại những các con lăn điều khiển chức năng trên ô tô. Quan trọng hơn, những thay đổi này sẽ mở rộng ra ngoài phạm vi vô-lăng.

Mercedes sẽ không loại bỏ màn hình cảm ứng cỡ lớn trên ô tô - Ảnh 2.

Mercedes sẽ không từ bỏ màn hình lớn vốn đang tạo được dấu ấn nhưng sẽ bổ sung thêm các nút điều khiển vật lý

Ảnh: Carscoop

"Trên các sản phẩm tương lai của chúng tôi, bạn sẽ thấy nhiều phím vật lý hơn cho các chức năng cụ thể mà khách hàng muốn truy cập trực tiếp. Tuy nhiên, Mercedes sẽ không từ bỏ màn hình lớn vốn đang tạo được dấu ấn và phong cách đặc trưng". Ông Mathias Geisen chia sẻ thêm.

Ông Geisen nhấn mạnh tính linh hoạt của màn hình, cho rằng các gia đình có thể tùy chỉnh chúng bằng ảnh của con cái của họ. Ông so sánh cách tiếp cận này với điện thoại thông minh đồng thời lập luận rằng trong khi phần cứng vẫn quen thuộc, sự khác biệt thực sự nằm ở phía sau màn hình thông qua phần mềm và khả năng cá nhân hóa. Khả năng tùy chỉnh là một phần quan trọng của văn hóa ô tô. Tuy nhiên, các nút điều khiển mang lại trải nghiệm tốt cũng rất quan trọng.

Mercedes sẽ không loại bỏ màn hình cảm ứng cỡ lớn trên ô tô - Ảnh 3.

Ngay cả những người mua ô tô phổ thông dường như cũng thích các nút điều khiển vật lý hơn là phải sử dụng màn hình cảm ứng

Ảnh: Carscoop

Không chỉ ô tô hạng sang như Mercedes, ngay cả những người mua ô tô phổ thông dường như cũng thích các nút điều khiển vật lý hơn là phải sử dụng màn hình cảm ứng hoặc công tắc rung. Giờ đây, ít nhất là trong tương lai gần, những loại điều khiển này sẽ là một phần quan trọng trong thiết kế nội thất ô tô của Mercedes.

Sai lầm khi lạm dụng màn hình cảm ứng, các hãng xe đưa nút bấm trở lại

Trước những đòi hỏi của người dùng cũng như để đáp ứng các tiêu chuẩn mới về an toàn, các nhà sản xuất ô tô đang từng bước đưa nút điều khiển vật lý trở lại trên nhiều mẫu xe sau giai đoạn chạy đua tích hợp tất cả vào màn hình cảm ứng.

Khám phá thêm chủ đề

màn hình ô tô màn hình cảm ứng ô tô màn hình cảm ứng Mercedes Mercedes-Benz
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận