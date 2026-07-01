Ô tô MPV 7 chỗ tại Việt Nam ngày càng hút khách, xe nào bán chạy nhất?

Sự thay đổi trong nhu cầu sử dụng ô tô của người Việt những năm gần đây đang tạo ra bước dịch chuyển đáng chú ý trên thị trường. Thay vì ưu tiên sedan, ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn các mẫu xe SUV, MPV 7 chỗ nhờ không gian rộng rãi, tính thực dụng cao và chi phí sử dụng hợp lý. Xu hướng này giúp phân khúc MPV duy trì sức tăng trưởng, trở thành một trong những phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam những năm gần đây.

Xe gia đình cỡ nhỏ: Doanh số Limo Green gấp gần 4 lần Xpander trong quý 1

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số xe MPV 7 chỗ đã tăng mạnh trong vòng 5 năm qua. Vào năm 2021 - thời điểm thị trường còn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, doanh số toàn phân khúc này đạt 22.051 xe. Sang năm 2022, tăng vọt lên 55.288 xe, tức gấp hơn 2,5 lần chỉ sau một năm. Dù thị trường ô tô nói chung gặp không ít khó khăn trong giai đoạn sau đó, sức mua MPV vẫn duy trì ở mức cao với 53.062 xe trong năm 2023 và 52.723 xe trong năm 2024.

Doanh số ô tô MPV 7 chỗ Năm 2021 22051 Năm 2022 55288 Năm 2023 53062 Năm 2024 52723 Năm 2025 56491

Đến năm 2025, doanh số MPV tiếp tục tăng lên 56.491 xe, mức cao nhất từ trước đến nay. Đà tăng trưởng vẫn được duy trì trong năm 2026 khi sau 5 tháng đầu năm, lượng xe MPV bán ra đạt 22.286 xe, tăng gần 15% so với 19.469 xe của cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này phản ánh rõ sự thay đổi trong thị hiếu của người mua ô tô tại Việt Nam. Nếu trước đây MPV chủ yếu được lựa chọn để phục vụ kinh doanh vận tải hoặc dịch vụ, thì hiện nay dòng xe này ngày càng được nhiều gia đình ưu tiên nhờ khả năng chở 7 người, khoang hành lý linh hoạt cùng mức tiêu hao nhiên liệu tương đối tiết kiệm.

Ngoài yếu tố công năng, sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới với thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi và giá bán cạnh tranh cũng góp phần giúp MPV mở rộng tệp khách hàng. Từ các mẫu xe chạy xăng truyền thống đến xe hybrid và xe điện, người mua hiện có nhiều lựa chọn hơn so với vài năm trước.

Khách hàng hiện có nhiều lựa chọn với dòng xe MPV 7 chỗ Ảnh: B.H

Đáng chú ý, cục diện phân khúc MPV tại Việt Nam đang có sự thay đổi khi xe điện bắt đầu vươn lên chiếm lĩnh doanh số. Sau 5 tháng đầu năm 2026, VinFast Limo Green là mẫu MPV bán chạy nhất thị trường với doanh số đạt 24.059 xe.

Sức hút của VinFast Limo Green đến từ nhiều yếu tố như chi phí vận hành thấp, không phát thải, chính sách bán hàng và hậu mãi hấp dẫn, đồng thời đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải. Việc mạng lưới trạm sạc ngày càng được mở rộng cũng góp phần tạo thêm lợi thế cho mẫu xe này trên thị trường.

Sau 5 tháng đầu năm 2026, VinFast Limo Green là mẫu MPV bán chạy nhất thị trường với doanh số đạt 24.059 xe Ảnh: VinFast

Ở nhóm xe sử dụng động cơ xăng, Mitsubishi Xpander vẫn duy trì vị thế là mẫu MPV bán chạy nhất. Sau 5 tháng đầu năm 2026, Xpander đạt doanh số 6.740 xe, tiếp tục bỏ xa nhiều đối thủ cùng phân khúc. Thành công của Mitsubishi Xpander không quá bất ngờ khi mẫu xe này nhiều năm liên tiếp dẫn đầu phân khúc MPV máy xăng tại Việt Nam. Thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng, khả năng vận hành bền bỉ, chi phí bảo dưỡng hợp lý cùng giá bán cạnh tranh là những yếu tố giúp Xpander giữ được sức hút ngay cả khi thị trường xuất hiện thêm nhiều đối thủ mới.

Bên cạnh VinFast Limo Green và Mitsubishi Xpander, phân khúc MPV 7 chỗ hiện còn có sự góp mặt của nhiều mẫu xe như Toyota Veloz Cross, Toyota Innova Cross, Honda BR-V, Hyundai Stargazer, KIA Carens hay Suzuki XL7 Hybrid. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc các hãng xe liên tục nâng cấp sản phẩm, bổ sung công nghệ an toàn và tung ra nhiều chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách hàng.

Các hãng xe liên tục nâng cấp sản phẩm, bổ sung công nghệ an toàn và tung ra nhiều chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách hàng Ảnh: B.H

Trong bối cảnh nhu cầu mua xe gia đình tiếp tục gia tăng, cùng với xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ, phân khúc MPV 7 chỗ được dự báo sẽ tiếp tục là điểm sáng của thị trường ô tô Việt Nam trong thời gian tới. Không chỉ còn là dòng xe phục vụ kinh doanh dịch vụ, MPV đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình nhờ khả năng đáp ứng tốt cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi đường dài.