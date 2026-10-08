Xu hướng tiêu thụ ô tô toàn cầu: Xe điện tăng, xe xăng giảm

Cuộc đua điện khí hóa giữa các nhà sản xuất ô tô diễn ra mạnh mẽ cùng xu hướng chuyển đổi của người tiêu dùng… đang tạo ra những thay đổi trên thị trường ô tô toàn cầu. Miếng bánh thị phần ô tô động cơ xăng dầu dần bị thu hẹp trước sự phát triển mạnh mẽ của xe điện, xe hybrid.

Theo Motor1, lần đầu tiên trong lịch sử, doanh số bán ô tô chỉ sử dụng động cơ xăng đã giảm xuống dưới mức 50% tổng doanh số bán ô tô mới toàn cầu. Cụ thể, theo số liệu Motor1 cập nhật mới đây, trong 6 tháng đầu năm 2026, thị phần ô tô động cơ xăng chỉ còn chiếm 49% trên thị trường ô tô toàn cầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thị phần ô tô động cơ xăng chỉ còn chiếm 49% trên thị trường ô tô toàn cầu Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Đây thực sự là một bất ngờ, bởi chỉ 5 năm trước, ô tô chỉ sử dụng động cơ xăng chiếm tới 73% tổng lượng ô tô mới bán ra trên toàn cầu trong năm 2021.

Sự suy giảm này khác nhau rõ rệt giữa các khu vực. Trung Quốc và châu Âu ghi nhận mức giảm mạnh nhất với xe sử dụng động cơ đốt trong so với mức trung bình toàn cầu, trong khi xe hybrid và xe điện chạy bằng pin tiếp tục tăng trưởng. Những con số này tiếp tục cho thấy xu hướng chuyển đổi rõ rệt của khách hàng mua ô tô.

Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?

Theo Motor1, tính từ tháng 1 - 6.2026, tổng lượng ô tô động cơ xăng thuần túy, đã bán ra trên toàn cầu đạt 20,25 triệu chiếc, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số 49% hoàn toàn không bao gồm xe hybrid thông thường, xe hybrid cắm điện và xe điện chạy hoàn toàn bằng pin đều được tính riêng, do đó con số này không đo lường toàn bộ quá trình điện khí hóa. Nó đo lường mức độ suy giảm thị phần của xe động cơ xăng truyền thống.

Doanh số bán ô tô điện chạy bằng pin đã tăng 12% lên 6,87 triệu chiếc trên thế giới trong nửa đầu năm 2026, đưa xe điện chiếm 17% thị trường xe mới toàn cầu Ảnh: HOÀNG CƯỜNG

Trung Quốc và châu Âu là hai khu vực có mức sụt giảm doanh số ô tô động cơ xăng lớn nhất. Cụ thể, lượng xe sử dụng động cơ đốt trong giảm khoảng 26% tại Trung Quốc và khoảng 13% tại châu Âu trong 6 tháng đầu năm 2026, cao hơn mức trung bình toàn cầu. So với các quốc gia, khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc và châu Âu có tỷ lệ sử dụng xe điện cao hơn.

Trái với xe xăng, doanh số bán ô tô điện chạy bằng pin đã tăng 12% lên 6,87 triệu chiếc trên thế giới trong nửa đầu năm 2026, đưa xe điện chiếm 17% thị trường xe mới toàn cầu. Tỷ lệ này nằm trong khoảng được nhiều nghiên cứu về việc áp dụng công nghệ coi là thời điểm mà tốc độ tiếp nhận có thể bắt đầu tăng tốc một cách tự nhiên.

Doanh số xe hybrid cũng tăng 10% lên 7,27 triệu chiếc trong nửa đầu năm 2026, đưa xe hybrid chiếm 18% thị phần, nhỉnh hơn một chút so với xe thuần điện. Mức tăng trưởng doanh số ô tô hybrid trong nửa đầu năm nay phản ánh rõ xu hướng người mua đang lựa chọn xe hybrid như một giải pháp trung gian giữa xe chạy xăng và xe chạy hoàn toàn bằng pin.

Doanh số xe hybrid cũng tăng 10% lên 7,27 triệu chiếc trong nửa đầu năm 2026, đưa xe hybrid chiếm 18% thị phần, nhỉnh hơn một chút so với xe thuần điện Ảnh: TOYOTA

Theo các chuyên gia, sự biến động mạnh của giá nhiên liệu cùng các ưu đãi với từng dòng xe tại mỗi thị trường và nguồn cung của các mẫu xe đều ảnh hưởng đến tốc độ người mua chuyển sang sử dụng xe điện. Diễn biến của các yếu tố này trong khoảng thời gian còn lại của năm 2026 sẽ quyết định liệu ô tô chỉ sử dụng xăng có tiếp tục sụt giảm thị phần!