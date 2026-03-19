Nhiều hãng tặng phiếu nhiên liệu, tăng sức hút cho ô tô động cơ xăng

Những tác động từ chính sách cùng biến động giá nhiên liệu trong thời gian gần đây đang góp phần vào sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam. Thay vì tiếp tục lựa chọn các dòng ô tô dùng động cơ xăng, dầu một số khách hàng đang chuyển hướng sang mua ô tô điện, xe hybrid. Thực tế điều này phần nào thể hiện rõ trong doanh số bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam trong tháng 2.2026 khi lượng tiêu thụ ô tô hybrid cũng như một số mẫu xe điện vẫn tăng trưởng bất chấp thị trường sụt giảm do tác động của nhiều yếu tố.

Trong bối cảnh đó, ngoài các chương trình khuyến mãi, giảm giá xe; một số nhà sản xuất, phân phối ô tô còn "tung chiêu" tặng phiếu nhiên nhiệu, chi phí đổ xăng cho những khách hàng mua ô tô động cơ xăng. Trong đó, Mitsubishi Việt Nam (MMV) là hãng xe liên tục triển khai hình thức ưu đãi này trong thời gian gần đây.

Riêng tháng 3.2026, ngoài các hình thức giảm giá thông qua việc hỗ trợ lệ phí trước bạ, quà tặng phụ kiện… hãng xe Nhật Bản còn triển khai tặng phiếu nhiên liệu trị giá từ vài triệu đến hàng chục triệu động với một số dòng xe Mitsubishi đang phân phối tại Việt Nam. Theo đó, khách hàng mua các phiên bản của dòng SUV đô thị - Mitsubishi Xforce được tặng phiếu đổ xăng trị giá 15 - 21 triệu đồng. Khách mua xe bán tải Mitsubishi Triton cũng như một số phiên bản Xpander được tặng phiếu đổ nhiên liệu trị giá 10 - 20 triệu đồng. Riêng mẫu sedan hạng B - Attrage ngoài các ưu đãi giảm giá, tặng phụ kiện khách mua xe còn được tặng phiếu đổ xăng trị giá 8 triệu đồng.

Không chỉ Mitsubishi, Volkswagen Việt Nam mới đây cũng triển khai chương trình miễn phí xăng, dầu 1 năm cho khách mua một trong các dòng xe của hãng đang phân phối trên thị trường.

Theo đó, trong thời gian từ nay đến hết ngày 31.3.2026 khách hàng mua một trong các mẫu xe như Volkswagen Viloran, Teramont X, Touareg, Teramont President, Golf Plus và Tiguan sẽ được miễn phí xăng 1 năm sử dụng. Điều này, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành.

Trước đó, Ford cũng như Suzuki Việt nam cũng từng triển khai chương trình ưu đãi trong đó có việc tặng chi phí đổ nhiên liệu cho khách mua xe. Thực tế, đây cũng là một trong những hình thức để ưu đải, giảm giá bán nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm. Bởi nếu khách hàng không muốn nhận phiếu nhiên liệu có thể quy đổi thành tiền giảm trực tiếp vào chi phí mua xe từ đại lý.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng dầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam liên tục biến động trong thời gian qua, việc triển khai hình thức ưu đãi tặng phiếu đổ nhiên liệu cho khách hàng mua ô tô cũng là cách để tạo sức hấp dẫn cho các dòng xe động cơ xăng dầu vốn đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ sự phát triển của ô tô điện.