Xe Thị trường

Xe Subaru hybrid tại Việt Nam không dính lỗi rò rỉ nhiên liệu

Đình Tuyên
04/03/2026 10:00 GMT+7

Subaru Việt Nam vừa có phản hồi chính thức liên quan đến đợt triệu hồi xe hybrid tại Mỹ, khẳng định xe phân phối tại Việt Nam không thuộc phạm vi chiến dịch này.

Những ngày gần đây, thông tin gần 70.000 xe Subaru hybrid bị triệu hồi tại Mỹ do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh mẫu Crosstrek thế hệ mới cũng đã xuất hiện tại Việt Nam. Trước lo ngại từ người tiêu dùng trong nước, Motor Image (MIG) - đơn vị phân phối xe Subaru tại nhiều thị trường châu Á, cùng Công ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Việt Nam (Subaru Việt Nam) mới đây chính thức lên tiếng.

Theo đó, sau khi xác minh trực tiếp với Subaru Corporation (Nhật Bản), Motor Image khẳng định các mẫu xe Subaru đang được tập đoàn phân phối tại khu vực châu Á, bao gồm Việt Nam, không bị ảnh hưởng bởi chiến dịch triệu hồi nói trên.

Xe Subaru hybrid tại Việt Nam không 'dính dáng' đến đợt triệu hồi tại Mỹ - Ảnh 1.

Đợt triệu hồi quy mô lớn với các phiên bản xe Subaru hybrid tại thị trường Bắc Mỹ khiến không ít người dùng xe thương hiệu này tại Việt Nam lo lắng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Thông tin từ MIG cũng cho biết, chiến dịch triệu hồi tại Bắc Mỹ liên quan đến một linh kiện của hệ thống nhiên liệu được thiết kế dành riêng cho thị trường này nhằm đáp ứng các quy định môi trường tại địa phương. Các xe cấu hình theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ sử dụng hệ thống nhiên liệu kín chuyên dụng.

Trong khi đó, linh kiện thuộc diện triệu hồi nói trên không được sử dụng trên các dòng xe do Motor Image phân phối tại các thị trường châu Á. Theo xác nhận từ Subaru Nhật Bản, các mẫu xe hybrid do MIG phân phối, trong đó có Việt Nam, có thông số kỹ thuật khác với xe bán tại Bắc Mỹ.

Sự khác biệt về cấu hình xuất phát từ yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn môi trường riêng của từng thị trường. Motor Image đã làm việc chặt chẽ với Subaru Nhật Bản và nhận được xác nhận chính thức về sự khác biệt cấu hình giữa các mẫu xe phân phối tại châu Á với các xe thuộc diện triệu hồi tại Bắc Mỹ.

Do đó, các xe Subaru hybrid tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi chiến dịch triệu hồi này. Vì vậy, đơn vị này khuyến nghị chủ sở hữu xe Subaru hybrid tại Việt Nam không cần thực hiện bất kỳ lưu ý hay biện pháp xử lý nào liên quan đến thông tin triệu hồi nói trên.

Xe Subaru hybrid tại Việt Nam không 'dính dáng' đến đợt triệu hồi tại Mỹ - Ảnh 2.

Subaru Forester thế hệ mới đã phân phối tại Việt Nam, nhưng chưa có phiên bản hybrid

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trước đó, theo thông tin từ báo chí quốc tế, chiến dịch triệu hồi do Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố liên quan đến khoảng 69.000 - 70.000 xe Subaru trang bị hệ truyền động hybrid, đời 2025 - 2026, sản xuất cho thị trường Bắc Mỹ. Các xe này thuộc hai mẫu Subaru Forester Hybrid và Subaru Crosstrek Hybrid.

Nguyên nhân được xác định xuất phát từ gioăng nắp bình xăng trên một số xe có thể không đảm bảo tiêu chuẩn, dẫn đến nguy cơ rò rỉ nhiên liệu trong điều kiện nhiệt độ môi trường cao.

Nhà sản xuất đã khuyến cáo chủ xe tạm thời chỉ đổ tối đa khoảng 50% dung tích bình xăng và đỗ xe ngoài trời cho tới khi được thay thế bộ phận mới. Tuy nhiên, đến thời điểm công bố, chưa ghi nhận trường hợp cháy nổ hay thương tích nào liên quan đến lỗi này.

Khám phá thêm chủ đề

