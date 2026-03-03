Vì sao ô tô hybrid không cần làm 'nóng máy' trước khi vận hành?

Trong quá trình sử dụng ô tô, đặc biệt với xe động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu nhiều người có thói quen khởi động ô tô để "làm nóng máy" trước khi cho xe khởi hành. Điều này nhằm giúp dầu nhớt động cơ được bơm đều lên các bộ phận như piston, trục cam, van… Bên cạnh đó, thói quen này cũng giúp ổn định vòng tua máy, hệ thống nhiên liệu và động cơ đạt đến nhiệt độ làm việc lý tưởng. Tuy nhiên, với ô tô hybrid (dùng động cơ lai xăng - điện) việc khởi động để "làm nóng máy" không còn thực sự cần thiết.

Trong nhiều tình huống, xe hybrid có thể vận hành hoàn toàn bằng mô-tơ điện, động cơ đốt trong sẽ tự động khởi động khi cần thiết Ảnh: B.H

Điều này xuất phát từ việc ô tô hybrid có hệ thống pin và động cơ điện. Khác với ô tô chạy xăng hoặc dầu, ô tô hybrid được trang bị hai nguồn động lực gồm động cơ đốt trong và mô-tơ điện. Trong nhiều tình huống, đặc biệt khi khởi hành ở tốc độ thấp, xe hybrid có thể vận hành hoàn toàn bằng mô-tơ điện, động cơ đốt trong sẽ tự động khởi động khi cần thiết.

Điều này đồng nghĩa với việc khi người lái bấm nút khởi động, động cơ đốt trong có thể vẫn "ngủ yên". Việc làm nóng máy theo cách truyền thống vì thế trở nên không cần thiết, thậm chí lãng phí nhiên liệu.

Bên cạnh đó, phần lớn ô tô hybrid hiện nay sử dụng dầu động cơ có độ loãng cao, kết hợp hệ thống điều khiển điện tử thông minh. Ngay khi động cơ đốt trong khởi động, dầu đã được bơm đến các chi tiết quan trọng, đảm bảo bôi trơn gần như tức thì.

Thay vì để ô tô đứng yên khởi động máy, người dùng ô tô hybrid nên khởi hành ngay sau khi xe sẵn sàng nhưng vận hành nhẹ nhàng trong vài km đầu tiên Ảnh: B.H

Ngoài ra, hệ thống quản lý động lực trên xe hybrid cho phép động cơ xăng hoạt động ở mức tải phù hợp khi chưa đạt nhiệt độ lý tưởng, từ đó hạn chế mài mòn và giảm phát thải. Người lái không cần phải "can thiệp thủ công" bằng cách để xe nổ máy tại chỗ.

Thay vì để ô tô đứng yên khởi động máy, theo các kỹ thuật viên, người dùng ô tô hybrid nên khởi hành ngay sau khi xe sẵn sàng nhưng vận hành nhẹ nhàng trong vài km đầu tiên. Việc tăng tốc từ tốn, tránh đạp ga mạnh giúp các bộ phận cơ khí đạt nhiệt độ làm việc tối ưu một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. Cách làm này không chỉ tiết kiệm thời gian, giảm tiêu hao nhiên liệu mà còn phù hợp với triết lý vận hành tiết kiệm, thân thiện môi trường của dòng xe hybrid.

Việc không cần làm nóng máy là một trong những khác biệt quan trọng giữa ô tô hybrid và xe truyền thống. Thói quen cũ nếu áp dụng cho xe hybrid không mang lại lợi ích rõ ràng, thậm chí còn làm giảm ưu thế tiết kiệm nhiên liệu của dòng xe này.