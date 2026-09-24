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    VinFast VF Wild: 'Nhân tố mới' trong phân khúc xe bán tải

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    Gia nhập phân khúc xe bán tải với giá từ 860 triệu đồng, VinFast VF Wild tạo khác biệt bằng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi REEV, bên cạnh kiểu dáng cơ bắp và nhiều trang bị hướng đến nhu cầu sử dụng đa dạng.

    VinFast VF Wild: 'Nhân tố mới' trong phân khúc xe bán tải

    VinFast VF Wild là mẫu bán tải đầu tiên của hãng xe Việt Nam, bản tiền thương mại vừa trưng bày tại nhiều đại lý trên cả nước với mức giá từ 860 triệu đồng. Mẫu xe này từng xuất hiện dưới dạng concept tại triển lãm CES 2024 trước khi được hoàn thiện theo hướng thực dụng hơn.

    Về kiểu dáng, VF Wild vẫn giữ phong cách cơ bắp với nắp ca-pô cao, hốc bánh xe mở rộng, nhiều mảng khối lớn trên thân xe và bộ mâm 18 inch. Thùng hàng phía sau dài hơn 1,5 mét, tải trọng 750 kg, cửa thùng có cơ cấu mở hỗ trợ khí nén.

    Khoang lái được bố trí theo hướng gần giống VinFast VF 8 thế hệ mới, kết hợp màn hình trung tâm 10 inch, cần số đặt sau vô-lăng; sàn hàng ghế sau gần như phẳng, khoảng để chân và độ ngả lưng cũng được chú trọng hơn.

    VinFast VF Wild: 'Nhân tố mới' trong phân khúc xe bán tải - Ảnh 1.

    Điểm khác biệt lớn nhất của VF Wild so với các mẫu xe bán tải còn lại nằm ở hệ truyền động REEV

    ẢNH: CHÍ TÂM

    Điểm khác biệt lớn nhất của VF Wild nằm ở hệ truyền động REEV. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 46,4 kWh, có thể chạy thuần điện hơn 250 km theo chuẩn NEDC. Khi cần đi xa, động cơ xăng đóng vai trò phát điện để bổ sung năng lượng, giúp tổng quãng đường di chuyển có thể đạt khoảng 1.000 km.

    Cách bố trí này cho phép người dùng sử dụng VF Wild như một mẫu xe điện phụ vụ nhu cầu hàng ngày, đồng thời giảm phụ thuộc vào trạm sạc khi di chuyển đường dài. Xe còn có tính năng V2L, cho phép cấp điện cho thiết bị bên ngoài khi cắm trại hoặc dã ngoại.

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