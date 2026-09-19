Xe bán tải thương hiệu Việt - VinFast VF Wild 'chào' thị trường, giá từ 860 triệu

Sau nhiều hình ảnh bị rò rỉ, sáng ngày 19.9 hãng xe điện thương hiệu Việt – VinFast chính thức trình làng mẫu xe hoàn toàn mới, mang tên VinFast VF Wild. Đây là mẫu xe đầu tiên của VinFast thuộc phân khúc xe bán tải, đồng thời cũng là mẫu xe điện mở rộng phạm vi (REEVeb) đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Đây là phiên bản thương mại, được phát triển dựa trên mẫu xe ý tưởng (concept) VF Wild từng được hãng xe Việt trình làng tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2024 (tại Las Vegas, Mỹ) và ngay lập tức tạo tiếng vang lớn trên thị trường ô tô thế giới. Trải qua hơn 2 năm phát triển và hoàn thiện, giờ đây VF Wild đã có bản thương mại và chính thức mở bán tại Việt Nam.

Phiên bản thương mại VinFast VF Wild chính thức gia nhập thị trường Ảnh: VINFAST

Với triết lý thiết kế "Dòng chảy sức mạnh" (Fluid Dynamism) đồng thời lấy cảm hứng từ chuyển động mạnh mẽ và liền mạch của chiếc áo choàng tung bay trong gió; VinFast VF Wild sở hữu diện mạo mạnh mẽ, vững chãi đặc trưng của xe bán tải.

VF Wild sở hữu nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng cùng các khối cơ bắp chạy dọc thân xe. Các bề mặt và đường nét được tạo hình liền mạch, kết nối cabin với thùng xe, mang lại cảm giác năng động, đồng thời tạo nên dáng xe thống nhất như một mẫu SUV hiện đại. Xe sử dụng bộ mâm 18 inch kết hợp ốp khí động học.

Theo thông tin VinFast công bố, VF Wild sở hữu các số đo dài, rộng, cao lần lượt 5.376 x 2.069 x 1.873 (mm), trục cơ sở dài 3.258 mm. Thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 (mm), tải trọng 750 kg. Cơ chế mở cửa thùng sau bằng khí nén nhẹ nhàng hơn các mẫu xe bán tải động cơ đốt trong, bệ bước chân lên thùng ở hai bên sườn xe giúp cho việc lên xuống trở nên dễ dàng hơn so với thiết kế truyền thống.

VF Wild sở hữu các số đo dài, rộng, cao lần lượt 5.376 x 2.069 x 1.873 (mm), trục cơ sở dài 3.258 mm Ảnh: VINFAST

Ở bên trong, VF Wild sở hữu khoang nội thất rộng, tích hợp nhiều công nghệ, tính năng như màn hình cảm ứng 10 inch hiển thị các thông tin vận hành, giải trí và điều khiển xe; bảng táp-lô tạo hình nhiều tầng với các mảng khối rõ nét và màu sắc tương phản, tạo chiều sâu cho không gian. Táp-pi cửa được dập nổi họa tiết lấy cảm hứng từ địa hình đỉnh Fansipan, tạo điểm nhấn thị giác gắn với tinh thần khám phá và chinh phục. Cần chuyển số được tích hợp sau vô-lăng, cho phép người lái thao tác mà không cần rời tay khỏi khu vực điều khiển chính, đồng thời tạo thêm không gian cho các hộc đựng đồ.

VinFast trang bị cho mẫu xe bán tải này bộ ghế thể thao có tạo hình trẻ trung và mạnh mẽ, trong đó hàng ghế thứ hai với lưng ngả thoải mái, khoảng duỗi chân rộng và đệm đỡ đùi, mang lại không gian thư giãn và trải nghiệm khác biệt hoàn toàn so với xe bán tải truyền thống. Sàn xe thiết kế phẳng giúp cabin xe trở nên thoáng và dễ xoay trở cho mọi hành khách trên xe.

VF Wild trang bị hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle), giúp bổ sung năng lượng để xe có thể chạy được quãng đường lên tới 1.000 km cho một lần sạc Ảnh: VINFAST

VF Wild được trang bị bộ pin LFP có dung lượng 46,4 kWh, giúp xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250 km cho một lần sạc (theo tiêu chuẩn NEDC), đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển thường nhật trong vòng 2 - 3 ngày. Ngoài ra, VF Wild còn được trang bị hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle), giúp bổ sung năng lượng để xe có thể chạy được quãng đường lên tới 1.000 km cho một lần sạc. Việc có thêm hệ thống REEV, dù được sử dụng rất ít, sẽ mang đến sự yên tâm cho người dùng khi đi dã ngoại, về quê hoặc công tác xa.

VF Wild cũng sở hữu trợ lý ảo 3.0 với khả năng nhân bản giọng nói, hiểu ngữ cảnh và trò chuyện tự nhiên; giám sát và điều khiển xe từ xa qua smartphone hoặc smartwatch; cập nhật phần mềm từ xa qua giao thức FOTA; theo dõi sức khỏe pin, phát hiện sớm các dấu hiệu và đưa ra khuyến nghị tối ưu hiệu suất…

VF Wild cũng được trang bị tính năng V2L, biến chiếc xe thành nguồn cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, qua đó giúp cho những chuyến camping hoặc khám phá vùng đất mới trở nên đơn giản, dễ dàng hơn.

Xe có giá niêm yết 860 triệu đồng đối với ba màu đen, đỏ, trắng và 872 triệu đồng dành cho màu bạc Ảnh: VINFAST

VinFast chính thức nhận đặt cọc sớm cho VF Wild từ ngày 25 - 30.9.2026 thông qua trang thông tin chính thức và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc. Xe có giá niêm yết 860 triệu đồng đối với ba màu đen, đỏ, trắng và 872 triệu đồng dành cho màu bạc. Khách hàng đặt cọc trong giai đoạn mở cọc sớm sẽ nhận được ưu đãi 61 triệu đồng/xe.