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Xe Video

Xe gia đình cỡ nhỏ: Doanh số VinFast Limo Green vượt mặt Mitsubishi Xpander

Chí Tâm
Chí Tâm
Phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam chứng kiến sự đảo chiều lớn khi VinFast Limo Green vượt mặt Mitsubishi Xpander, vươn lên dẫn đầu doanh số trong nửa đầu năm 2026.

Phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ: VinFast Limo Green lấn lướt doanh số Mitsubishi Xpander tại Việt Nam

Sau nhiều năm Mitsubishi Xpander giữ vị thế thống trị, ưu thế trong cuộc đua tranh doanh số phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam hiện đang dần nghiêng về các mẫu ô tô điện của VinFast. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn phân khúc này ghi nhận tổng doanh số đạt 63.363 xe.

Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu với 27.927 xe. Kế đến, mẫu MPV 7 đạt doanh số 9.177 xe bán ra, qua đó giúp hãng xe Việt nắm giữ 2 vị trí hàng đầu trong phân khúc này.

VinFast Limo Green lấn lướt Mitsubishi Xpander tại Việt Nam - Ảnh 1.

VinFast Limo Green thống trị phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ trong nửa đầu năm 2026

ẢNH: CHÍ TÂM

Mitsubishi Xpander rơi xuống vị trí thứ 3 khi chỉ đạt 7.791 xe sau nửa đầu năm 2026, xếp sau bộ đôi xe VinFast. Riêng tháng 6 vừa qua, mẫu xe MPV mang thương hiệu Nhật Bản chỉ bán được 1.051 xe.

Toyota Innova Cross xếp vị trí thứ tư với doanh số đạt 5.623 xe. Tuy nhiên, trong tháng 6.2026, mẫu xe này bán ra 1.670 xe, cao nhất trong nhóm xe dùng động cơ đốt trong. Cuối cùng, "đàn em" Toyota Veloz Cross xếp vị trí thứ năm với 5.097 xe bán ra trong nửa đầu năm nay.

Với đà tăng trưởng như hiện nay, nhóm xe điện được dự báo tiếp tục mở rộng thị phần trong nửa cuối năm 2026, qua đó gia tăng áp lực cạnh tranh lên Mitsubishi Xpander và các mẫu xe gia đình 7 chỗ sử dụng động cơ đốt trong.

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