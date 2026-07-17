Ford Everest áp đảo đối thủ trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam

Phân khúc SUV 7 chỗ nửa đầu năm 2026: Ford Everest thiếu đối trọng xứng tầm

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn phân khúc SUV 7 chỗ hạng D đạt tổng doanh số 7.050 xe. Trong số này, riêng Ford Everest đóng góp 6.101 xe. Điều đó đồng nghĩa cứ 100 xe SUV 7 chỗ bán ra thị trường Việt Nam, có khoảng 87 xe Everest.

Khoảng cách giữa Ford Everest và các đối thủ cùng phân khúc SUV 7 chỗ hiện rất lớn. Toyota Fortuner, mẫu xe từng nhiều năm giữ vị trí dẫn đầu, chỉ đạt doanh số 786 xe trong nửa đầu năm nay. Hai mẫu xe còn lại là Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport gần như không tạo được sức hút đáng kể. Doanh số của hai mẫu xe này lần lượt chỉ đạt 82 xe và 81 xe sau 6 tháng đầu năm 2026.

Ford Everest có sức hút lớn nhất phân khúc SUV 7 chỗ nhờ thay đổi thiết kế, nâng cấp trang bị, tiện nghi và có nhiều phiên bản ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo nhiều chuyên gia, lợi thế của Ford Everest đến từ thế hệ sản phẩm mới với thiết kế hiện đại hơn, nhiều công nghệ, trang bị an toàn và dải phiên bản đa dạng. Mẫu xe này cũng đáp ứng tốt cả nhu cầu sử dụng gia đình lẫn di chuyển đường dài, địa hình.

Tuy nhiên, xét trên toàn thị trường, phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời đang không còn duy trì sức hút như trước. Người Việt chuyển dịch sang mua sắm xe SUV và crossover cỡ nhỏ sử dụng khung gầm liền khối ngày càng nhiều, thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp hơn với điều kiện đô thị.