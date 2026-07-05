Toyota Fortuner ‘khai tử’ bản máy dầu, càng khó cạnh tranh với Ford Everest tại Việt Nam?

Toyota Việt Nam mới đây đã âm thầm điều chỉnh danh mục sản phẩm của Fortuner. Theo cập nhật trên website chính thức của hãng tại Việt Nam, mẫu SUV 7 chỗ này hiện chỉ còn bán 3 phiên bản, đều sử dụng động cơ xăng 2.7 lít, gồm Fortuner 2.7 AT 4x2, Fortuner Legender 2.7 AT 4x2 và Fortuner Legender 2.7 AT 4x4. Điều này đồng nghĩa, những tùy chọn trang bị động cơ diesel trước đây đã ngừng phân phối.

Toyota Hilux hạ nhiệt, Ford Ranger vẫn giữ ngôi vương doanh số quý 1/2026

Đây là thay đổi đáng chú ý, bởi trong nhiều năm, động cơ diesel gần như là "linh hồn" của Toyota Fortuner tại Việt Nam. Không chỉ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh số, các phiên bản máy dầu còn được xem là lựa chọn phù hợp nhất với đặc tính sử dụng của nhóm khách hàng truyền thống trong phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời.

So với động cơ xăng, máy dầu sở hữu mô-men xoắn lớn ở dải vòng tua thấp, giúp xe vận hành mạnh mẽ khi chở đủ tải hoặc di chuyển trên những cung đường dài, địa hình phức tạp. Bên cạnh đó, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là yếu tố khiến nhóm khách mua xe sử dụng gia đình, doanh nghiệp hay người thường xuyên di chuyển đường trường ưu tiên lựa chọn.

Toyota Fortuner hiện chỉ còn phân phối các phiên bản sử dụng động cơ xăng tại Việt Nam ẢNH: NGUYỄN DUY

Việc dừng phân phối toàn bộ phiên bản diesel khiến giá khởi điểm của Toyota Fortuner cũng tăng lên đáng kể, bản thấp nhất hiện nay là Fortuner 2.7 AT có giá từ 1,155 tỉ đồng, cao hơn khoảng 100 triệu đồng so với mức khởi điểm trước đây khi còn bản máy dầu.

Ở góc độ thị trường, đây không đơn thuần là sự thay đổi về danh mục sản phẩm. Động thái của Toyota diễn ra trong bối cảnh Fortuner đã không còn duy trì được vị thế vốn có tại phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam.

Trong nhiều năm, các phiên bản máy dầu từng là lựa chọn chủ lực của Toyota Fortuner ẢNH: TOYOTA

Nếu như nhiều năm trước, Toyota Fortuner và Ford Everest thường xuyên cạnh tranh quyết liệt cho ngôi đầu phân khúc thì vài năm gần đây, cán cân đã nghiêng rõ rệt về phía mẫu xe của Ford. Trong năm 2025, Ford Everest đạt doanh số 10.841 xe, cao gần gấp bốn lần Toyota Fortuner (chỉ bán ra khoảng 2.750 xe). Bước sang năm 2026, xu hướng này tiếp tục được duy trì khi Everest vẫn liên tục dẫn đầu phân khúc, trong khi Fortuner chưa cho thấy dấu hiệu thu hẹp khoảng cách.

Thực tế, lợi thế của Ford Everest không chỉ đến từ doanh số. Mẫu SUV Mỹ thời gian qua còn liên tục được Ford Việt Nam nâng cấp, bổ sung công nghệ và mở rộng danh mục phiên bản nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng. Hầu hết phiên bản Everest hiện vẫn sử dụng động cơ diesel, bao gồm cả tùy chọn Bi-Turbo, kết hợp hộp số tự động 10 cấp cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Việc ngưng phân phối các phiên bản máy dầu khiến Toyota Fortuner càng gặp khó khi cạnh tranh với Ford Everest ẢNH: TOYOTA

Trong khi đó, việc Fortuner chỉ còn các phiên bản máy xăng khiến lựa chọn dành cho người tiêu dùng trở nên hạn chế hơn, nhất là với nhóm khách hàng vốn ưu tiên động cơ diesel vì khả năng tiết kiệm nhiên liệu và hiệu quả vận hành. Điều này đồng nghĩa Toyota đã từ bỏ một trong những lợi thế từng góp phần tạo nên sức hút của Fortuner tại thị trường Việt Nam.

Tất nhiên, việc cắt giảm phiên bản có thể xuất phát từ những tính toán riêng của Toyota liên quan đến nhu cầu thị trường, chiến lược sản phẩm hoặc hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, xét từ góc độ cạnh tranh, động thái của hãng xe Nhật rõ ràng sẽ khiến mẫu SUV 7 chỗ chủ lực một thời tiếp tục rơi vào thế bất lợi. Bởi đối thủ Ford Everest hiện vẫn đang duy trì ưu thế cả về danh mục sản phẩm, công nghệ lẫn sức hút trên thị trường.