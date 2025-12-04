Làm thế nào để giảm phát thải động cơ diesel?

Ngày 4.12, tại TPHCM, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) tổ chức hội thảo "Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông sử dụng động cơ diesel: Thực trạng và giải pháp tại khu vực Đông Nam bộ".





Hội thảo giới thiệu giải pháp giới thiệu dung dịch DEF - Phú Mỹ Xanh dùng cho động cơ xe máy giúp giảm lượng phát thải đặc biệt là NOx

ẢNH: CHÍ NHÂN

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Tại TP.HCM, các báo cáo khoa học chỉ ra rằng phương tiện sử dụng động cơ diesel là một trong những nguồn phát thải chính của bụi mịn PM2.5, NOx và Sox - những tác nhân trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng môi trường đô thị.

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trên địa bàn, TP.HCM đang tập trung vào bốn nhóm định hướng trọng tâm: Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và tiêu chuẩn khí thải. Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sạch và nhiên liệu thân thiện môi trường. Thứ ba, phát triển hệ sinh thái logistics xanh và thứ tư là huy động nguồn lực xã hội và hợp tác vùng.

Ông Lê Xuân Huyên, Phó tổng giám đốc PVN, cho rằng để giải quyết vấn đề ô nhiễm, điều quan trọng là phải xác định đúng nguyên nhân để "trị đúng bệnh". Trong khuôn khổ hội thảo này, trọng tâm là tìm giải pháp giảm khí thải từ phương tiện giao thông sử dụng động cơ diesel và các loại hóa chất độc hại phát sinh từ nhóm phương tiện này. Những đóng góp tại hội thảo sẽ giúp hoàn thiện các kiến nghị, nhận diện rõ hơn các vướng mắc về cơ chế chính sách, từ đó xây dựng giải pháp khả thi nhằm giảm ô nhiễm tại các đô thị lớn. Đây cũng là đóng góp thiết thực cho mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân, cải thiện chất lượng môi trường và tiến tới đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) đã giới thiệu dung dịch DEF - Phú Mỹ Xanh. DEF là dung dịch không mùi, không độc hại, là chất xúc tác sử dụng cho bộ xử lý khí thải chọn lọc của động cơ xe - một công nghệ xử lý khí thải tiên tiến được trang bị trên hầu hết các phương tiện và thiết bị động cơ diesel hiện đại nhằm giảm thải NOx thải ra từ các động cơ diesel. Sản phẩm DEF - Phú Mỹ Xanh được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO 22241 về hàm lượng và độ tinh khiết, đồng thời đạt chứng nhận chất lượng quốc tế SGS.

DEF Phú Mỹ Xanh đã được PVFCCo chính thức đưa ra thị trường vào tháng 6.2025. Sản phẩm có thời hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng, phù hợp với điều kiện vận hành thực tế của doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Sản phẩm được phân phối tại các cửa hàng xăng dầu, các đại lý ủy quyền và kênh thương mại điện tử, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng.