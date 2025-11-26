Hà Nội và 6 tỉnh 'ô nhiễm không khí nghiêm trọng' 10 ngày tới

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội và 6 tỉnh, thành phố lân cận gồm: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình để cảnh báo đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong 10 ngày tới.

Hà Nội và 6 địa phương lân cận nguy cơ ô nhiễm không khí nghiêm trọng 10 ngày tới ẢNH: TUẤN MINH

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số liệu quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn, trong khoảng 10 ngày tới, miền Bắc sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi: hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù... sẽ làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM 2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI) dự báo vượt mức 150 (mức xấu), gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng

Để chủ động kiểm soát và giảm thiểu tác động bất lợi của đợt ô nhiễm không khí này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND 7 tỉnh, thành phố nêu trên khẩn trương triển khai các nhóm biện pháp cấp bách, tăng cường tần suất quét, hút bụi và sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính và cửa ngõ đô thị. Trong đó, hoạt động phun nước cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (ban đêm và sáng sớm) để giảm nồng độ bụi mịn tích tụ.

Các địa phương kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng, tăng cường kiểm tra, giám sát các công trường xây dựng; đình chỉ các đơn vị thi công không đảm bảo quy định vệ sinh môi trường, phát tán bùn đất ra đường.

Các địa phương quản lý nguồn thải công nghiệp, rà soát, kiểm tra việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở phát thải khí thải lớn (xi măng, nhiệt điện, luyện thép...) và các làng nghề có công đoạn đốt, đặc biệt là các cơ sở tái chế trên địa bàn. Khuyến khích các cơ sở giảm công suất hoạt động trong những ngày có diễn biến chất lượng không khí (AQI) ở mức xấu trở lên, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Dùng máy bay không người lái truy nguồn gây ô nhiễm không khí

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu Hà Nội và các địa phương kiểm soát chặt chẽ hoạt động đốt chất thải và phụ phẩm nông nghiệp; tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý các trường hợp đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ không đúng quy định, đặc biệt là các khu vực giáp ranh, ven các giao lộ giao thông.

UBND các tỉnh, thành phố tập trung tăng cường thông tin, cảnh báo sức khỏe cộng đồng, khuyến cáo người dân (đặc biệt là người già, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp) hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng sớm và ban đêm, sử dụng khẩu trang khi ra đường trong thời điểm chỉ số ô nhiễm môi trường không khí ở mức cao để bảo vệ sức khỏe, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát và xử lý vi phạm.

Trong 10 ngày tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái và ảnh vệ tinh để giám sát, phát hiện các điểm đốt mở, phát thải lớn gây ô nhiễm không khí.

Khi phát hiện các điểm này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi thông tin, hình ảnh vi phạm về địa phương, phối hợp tổ chức các tổ công tác liên ngành (nếu cần thiết) để kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ô nhiễm không khí.