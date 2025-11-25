Hà Nội xây dựng đề án tổng thể khắc phục 5 'điểm nghẽn'

Tại hội nghị lần thứ 3 diễn ra chiều 25.11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị chiều 25.11 ẢNH: VIẾT THÀNH

Theo đó, Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên; coi đây là chỉ tiêu mang tính động lực, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô.

Đảng ủy UBND TP.Hà Nội sẽ xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết năm 2026 theo từng quý, từng ngành, từng địa bàn. Mỗi sở, ngành, xã, phường đăng ký với thành phố mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số.

Tiếp tục thực hiện việc phân cấp, phân quyền triệt để gắn với tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số để tăng cường tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo đảm nguồn lực cho chính quyền cơ sở nhằm kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Cũng theo nghị quyết hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội sẽ tham mưu xây dựng nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án, vấn đề lớn trên địa bàn, trình Quốc hội xem xét thông qua vào tháng 12 tại kỳ họp thứ 10.

Đồng thời, tiếp tục bám sát các chỉ đạo, định hướng lớn của T.Ư, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh 2 quy hoạch lớn của thủ đô với định hướng tầm nhìn 100 năm; đề xuất ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và sửa đổi luật Thủ đô.

Xây dựng đề án tổng thể để kiên trì khắc phục 5 "điểm nghẽn", đó là trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt với việc hoàn thiện thể chế và quy hoạch của thủ đô; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự ủng hộ và vào cuộc của người dân cùng các cấp, các ngành…

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đề nghị từng cán bộ trong thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền... rà soát nhiệm vụ được giao; xác định rõ những việc còn chậm, những nội dung còn tồn tại, dở dang.

Từ đó, xây dựng lộ trình và cam kết thời hạn hoàn thành với tinh thần tập trung cao độ để giải quyết những công việc chậm trễ, tồn đọng; lấy lại từng ngày, từng tháng để thực hiện bằng được những công việc đã chậm trễ; dành thời gian thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngay từ những ngày đầu năm 2026.