Bí thư Hà Nội: 'Lấy việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế làm nhiệm vụ đột phá'

Chiều 14.11, Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các nhiệm vụ trọng tâm triển khai 2 tháng cuối năm 2025 và năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị chiều 14.11 ẢNH: TRỌNG PHÚ

Thể chế đã mở nhưng năng lực thực thi còn yếu

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết 57 là nội dung "rất quan trọng", là "động lực chính" để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới của thủ đô theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

Bí thư Hà Nội nêu rõ, bên cạnh kết quả đạt được, tinh thần của phiên họp là không chủ quan, thỏa mãn mà cùng nhau nhìn thẳng vào sự thật với 17 nhóm tồn tại hạn chế, tìm ra 11 nguyên nhân trong 4 nội dung lớn và nhận diện cụ thể 18 điểm nghẽn.

Trong đó, đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kỷ cương, kỷ luật thực thi nhiệm vụ công vụ, Bí thư Hà Nội chỉ ra, dù "thể chế đã mở" nhưng "năng lực tổ chức thực thi còn yếu".

"Tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" vẫn còn. Thành phố còn 12 nhiệm vụ quá hạn theo chỉ đạo của Trung ương và 18 nhiệm vụ quá hạn của thành phố", Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Đặc biệt, đối với điểm nghẽn về dữ liệu, Bí thư Nguyễn Duy Ngọc lưu ý còn tình trạng "phân tán", "không được liên kết" và một số đơn vị "không cho phép các cơ quan khác kết nối chia sẻ dữ liệu".

"Đây chính là tư duy "cát cứ", "cục bộ" về dữ liệu, là rào cản lớn nhất. Các đơn vị được nêu trong báo cáo chưa mở dữ liệu như Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Tư pháp cần nghiêm túc xem xét", ông Ngọc nói.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát việc thực hiện

Để tạo ra bước chuyển thực sự, theo Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, thành phố phải kiên định triển khai theo nguyên tắc điều hành đã được Hội nghị Trung ương 13 thống nhất, đó là: "Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo". Mọi nỗ lực phải được đo lường bằng kết quả cụ thể, thực chất, chứ không phải bằng những báo cáo hình thức.

Cạnh đó, phải lấy việc "tháo gỡ điểm nghẽn thể chế" làm nhiệm vụ đột phá hàng đầu. Trước mắt là việc chia sẻ, khai thác dữ liệu để phá vỡ "tư duy cát cứ". Đồng thời, dứt khoát chuyển đổi tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo, phục vụ". Dữ liệu là tài sản chung của thành phố. Chia sẻ dữ liệu là mệnh lệnh, là trách nhiệm.

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh việc phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng và niềm tin làm thước đo. Phải quyết liệt số hóa toàn diện quy trình, triển khai dịch vụ công "một cửa - một lần khai" trên nền dữ liệu liên thông. Mức độ hài lòng của người dân, sự phát triển của doanh nghiệp và niềm tin của xã hội chính là thước đo thành công xác đáng nhất.

Từ những phương hướng, phương châm đã thống nhất, Bí thư Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành dứt điểm 12 nhiệm vụ quá hạn theo chỉ đạo của Trung ương và 18 nhiệm vụ quá hạn của thành phố.

Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 57, giám sát việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, báo cáo về các tập thể, cá nhân có tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả, cùng với đó là các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm kỷ luật số và chế độ thông tin báo cáo.

Về dữ liệu, Bí thư Hà Nội giao Sở KH-CN chủ trì, làm việc và yêu cầu các đơn vị chưa mở dữ liệu phải mở dữ liệu và kết nối ngay lập tức, hoàn thành trong tháng 11. Đồng thời công bố danh mục dữ liệu dùng chung của thành phố trước ngày 31.12.

"Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải vận hành, bảo đảm tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung". Đề nghị Giám đốc Công an TP.Hà Nội chịu trách nhiệm về an toàn hệ thống dữ liệu…", Bí thư Hà Nội nói.