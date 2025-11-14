Hà Nội đang dùng 145 phần mềm, nhưng 'chưa nói chuyện được với nhau'

Chiều 14.11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo 57 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2025 và năm 2026.

Xác định rõ vấn đề nào đang cản trở sự phát triển đồng bộ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị ẢNH: TRỌNG PHÚ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, bước đầu, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 trên địa bàn đã đi đúng hướng, đúng trọng tâm và đạt kết quả tương đối khả quan.

Tuy nhiên, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế trong triển khai Nghị quyết 57. Cụ thể, tiến độ, chất lượng một số nhiệm vụ còn chậm, nhất là các nhiệm vụ liên ngành, liên cấp. Nhiều công việc chưa xác định rõ sản phẩm đầu ra, dẫn đến lúng túng trong kiểm đếm và báo cáo.

"Với 221 nhiệm vụ đang triển khai, trong đó có 30 nhiệm vụ quá hạn, chúng ta phải xác định được những nhiệm vụ nào đang cản trở sự phát triển đồng bộ, làm ảnh hưởng đến lợi ích người dân, doanh nghiệp và thành phố để tập trung nguồn lực tháo gỡ, giải quyết", ông Ngọc nói.

Theo Bí thư Hà Nội, cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chưa đồng bộ. Tình trạng chia tách phân bản dữ liệu vẫn còn. Các hệ thống cơ sở dữ liệu của một số cơ quan chưa được kết nối liên thông. Việc chia sẻ dữ liệu dùng chung còn hạn chế, tiêu chuẩn dữ liệu chưa được thống nhất. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tổng hợp, phân tích, hỗ trợ ra quyết định.

Một vấn đề nữa, theo Bí thư Hà Nội là hạ tầng số và cơ sở dữ liệu dùng chung chưa đáp ứng được yêu cầu liên thông giữa các khối. Năng lực triển khai nhiệm vụ chưa đồng đều. Một số nơi chưa bố trí được nhân lực chuyên trách, kỹ năng vận hành hệ thống còn yếu, việc đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn…

Đối với các nhóm vấn đề trọng tâm, Bí thư Nguyễn Duy Ngọc lưu ý cần đánh giá cụ thể từng nhóm nhiệm vụ, rõ tiến độ, rõ vướng mắc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn giải quyết. Cơ quan chủ trì phải nêu chính xác, cụ thể những việc còn đang tồn đọng và biện pháp khắc phục.

Cạnh đó, phải đề xuất giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn như về cơ chế phối hợp, phân cấp phân quyền, phân định trách nhiệm người đứng đầu, cơ chế tài chính cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

"Chúng ta phải đồng bộ 3 nhóm: nhóm phân cấp, phân quyền, phân nhiệm vụ, nhóm thủ tục hành chính và nhóm chuyển đổi số. Ba nhóm này phải đồng bộ với nhau thì chúng ta mới phục vụ được nhân dân, phục vụ được doanh nghiệp, phục vụ được xã hội", ông Ngọc nói.

Phó chủ tịch Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết nhiều phần mềm ở thành phố "còn chưa nói chuyện được với nhau" ẢNH: TRỌNG PHÚ

Áp lực kết nối phần mềm rất lớn

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng báo cáo về kết quả triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trên địa bàn TP.Hà Nội, tập trung vào một số điểm nghẽn cần giải quyết.

Trong đó, về điểm nghẽn dữ liệu và chia sẻ dữ liệu, ông Dũng cho biết, mặc dù thành phố đã hình thành 62 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, vận hành LGSP (trục tích hợp dữ liệu) với 33,6 triệu lượt kết nối, liên thông với 28 hệ thống và cơ sở dữ liệu quốc gia, nhưng dữ liệu trong nội bộ vẫn còn phân tán, nhiều hệ thống, nhiều chuẩn, chưa có một đầu mối điều phối thống nhất về quản trị dữ liệu.

Một số cơ quan còn chưa chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, chưa định dạng để phục vụ tái sử dụng; nhiều nền tảng kết nối chưa ổn định, đồng bộ dữ liệu có thời điểm bị gián đoạn.

"Điều này không chỉ làm chậm tiến độ chuyển đổi số mà còn hạn chế khả năng phân tích, dự báo, ra quyết định dựa trên bằng chứng, khiến lãnh đạo các cấp phải dựa nhiều vào báo cáo giấy, báo cáo thủ công", ông Dũng nói.

Về điểm nghẽn hạ tầng và thiết bị tại cấp xã, phường, ông Dũng nhấn mạnh, hệ thống hội nghị trực tuyến đã kết nối từ Thành ủy Hà Nội đến 126 xã, phường, hỗ trợ tốt chỉ đạo, điều hành.

Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin ở cơ sở vẫn rất chênh lệch: nhiều nơi thiết bị đã cũ 5 - 10 năm, cấu hình không đáp ứng nổi các phần mềm dùng chung; mạng LAN, đường truyền internet yếu; thiếu thiết bị họp trực tuyến, thiếu máy scan và thiết bị số hóa tốc độ cao.

Một điểm đặc biệt đáng lưu ý, theo ông Dũng, trung bình mỗi xã, phường hiện phải vận hành tới gần 20 phần mềm khác nhau. Cụ thể, theo thống kê cấp xã, phường đang phải vận hành 20 phần mềm từ bộ, ngành, T.Ư và thành phố triển khai xuống. Nếu không tháo gỡ dứt điểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ người dân.

Đặc biệt, ông Dũng cho biết thêm, toàn thành phố hiện nay đang phải sử dụng tổng số khoảng 145 phần mềm.

"Một áp lực rất lớn trong việc kết nối. Anh em nhiều lúc phải thủ công cóp tài liệu từ phần mềm vì có những phần mềm hiện nay "chưa nói chuyện được với nhau", ông Dũng nói.