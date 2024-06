Bộ Công an phối hợp xây dựng phần mềm quản lý tăng ni, phật tử

Ngày 3.6, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an phối hợp với GHPGVN tổ chức chương trình đào tạo thí điểm hệ thống quản lý tăng ni, phật tử.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Cục phó C06, phát biểu tại chương trình QUỲNH HƯƠNG

Dự hội nghị có đại tá Vũ Văn Tấn, Phó cục trưởng C06; thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu dân cư (C06); các ủy viên Hội đồng trị sự GHPGVN: thượng tọa Thích Minh Trí và thượng tọa Thích Quảng Tiếp; đại đức Thích Nguyên Chính, Phó chánh Văn phòng T.Ư GHPGVN…

Phát biểu tại chương trình, đại tá Vũ Văn Tấn cho hay, thời gian qua, GHPGVN đã đồng hành cùng lực lượng công an trong việc giữ gìn, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, tuyên truyền các chư vị phật tử tuân thủ quy định pháp luật nhà nước, tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm tại nơi cư trú. Bộ Công an luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp này của GHPGVN.

Ứng dụng "VNPhattu" có mặt trên cả 2 nền tảng Android và IOS C06

Để giảm thiểu công việc hành chính cho các tăng ni, giúp nâng cao hiệu quả công việc và hỗ trợ phương thức trực tuyến giảng pháp đến công chúng, Bộ Công an đã phối hợp với GHPGVN xây dựng hệ thống quản lý tăng ni, phật tử.

Trong đó, ứng dụng di động cho phật tử gồm các tính năng: đăng nhập vào ứng dụng thông qua tài khoản VNeID; đăng ký ghi danh phật tự; đăng ký quy y tam bảo; xem thông tin hành chính giáo hội; xem tin tức, sự kiện, các ngày lễ Phật giáo; nghe giảng pháp.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2 của ứng dụng, khi đã thu thập đủ danh mục các chùa trên toàn quốc, các phật tử có thể cúng dường trực tuyến tới tất cả các chùa mà không cần phải đến trực tiếp.

Cán bộ C06 giới thiệu, hướng dẫn tăng ni về tính năng, cách sử dụng ứng dụng QUỲNH HƯƠNG

Về phần mềm quản lý tăng ni sẽ có chức năng quản lý phật tử; quản lý tăng ni; quản lý hồ sơ thụ giới, hồ sơ thuyên chuyển nội tỉnh, hồ sơ thuyên chuyển ngoại tỉnh, hồ sơ cấp, đổi chứng nhận tăng ni, hồ sơ cập nhật thông tin tăng ni, hồ sơ xuất gia; an cư kết hạ; báo cáo thống kê.

Phần mềm quản lý hành chính của GHPGVN sẽ có tính năng xem thông tin cá nhân dành cho tăng ni; hồ sơ điện tử; các hồ sơ thụ giới; tra cứu hồ sơ…

Để triển khai hệ thống này hiệu quả, ổn định và đảm bảo an toàn thông tin, đại tá Vũ Văn Tấn cho hay, C06 và GHPGVN cần phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thí điểm các chức năng của phần mềm, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thân thiện và tiện lợi nhất cho người dùng. Trước hết, thí điểm tại Bắc Ninh và Thái Nguyên, trước khi mở rộng triển khai trên toàn quốc.

Đại tá Vũ Văn Tấn cũng lưu ý, các tăng ni thuộc GHPGVN được giao sử dụng hệ thống quản lý tăng ni, phật tử phải tuân thủ các quy định của nhà nước về bảo vệ bí mật cá nhân.

Tại chương trình, các cán bộ C06 đã giới thiệu, hướng dẫn, thực hành cho các tăng ni làm quen với ứng dụng, phần mềm, từ quy trình quản lý thông tin đến nhập thông tin tăng ni, kê khai hồ sơ, cập nhật thông tin...