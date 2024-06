Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh văn phòng T.Ư Đảng

Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng, làm Chánh văn phòng T.Ư Đảng. Quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị công bố sáng nay 3.6, tại trụ sở T.Ư Đảng.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định điều động, phân công đối với ông Nguyễn Duy Ngọc.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Duy Ngọc GIA HÂN

Ông Nguyễn Duy Ngọc (60 tuổi) quê quán TT.Lương Bằng, H.Kim Động, tỉnh Hưng Yên; trình độ thạc sĩ luật. Ông Ngọc là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.



Ông Nguyễn Duy Ngọc bắt đầu sự nghiệp với chức vụ Trưởng công an H.Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC27), Công an TP.Hà Nội.

Tới năm 2012, ông Ngọc giữ chức Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44). Hơn 1 năm sau, tháng 3.2013, ông Ngọc được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, sau đó kiêm Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an TP.Hà Nội (từ tháng 1.2014).

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại buổi lễ GIA HÂN

Từ 2016, ông Ngọc được bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, rồi Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Từ 8.2019 tới nay, ông Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Đại hội XIII của Đảng tháng 1.2021, khi 57 tuổi, ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu vào T.Ư Đảng khóa XIII. Ông Ngọc là một trong 10 trường hợp đặc biệt (quá tuổi) được bầu vào T.Ư Đảng khóa XIII và là một trong 4 trường hợp đặc biệt tham gia T.Ư lần đầu.

Tân Chánh văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu nhận nhiệm vụ GIA HÂN

Ngoài ông Nguyễn Duy Ngọc, ngành công an còn có một trường hợp đặc biệt tham gia T.Ư lần đầu là ông Lương Tam Quang. Khi được bầu vào T.Ư Đảng khóa XIII, ông Lương Tam Quang 56 tuổi (quá 1 tuổi so với quy định là 55 tuổi).

Sau khi ông Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng T.Ư Đảng, hiện Bộ Công an còn 5 thứ trưởng, gồm các ông: Trần Quốc Tỏ (thứ trưởng điều hành), Lương Tam Quang, Lê Quốc Hùng, Lê Văn Tuyến, Nguyễn Văn Long. Hiện, chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an cũng đang khuyết sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Chủ tịch nước Tô Lâm.