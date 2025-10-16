Danh sách 75 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII

Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thể hiện bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, trúng cử với số phiếu cao nhất (tỷ lệ 99,27%).

Ngay sau khi được bầu, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ họp phiên đầu tiên. Kết quả hội nghị sẽ được thông báo vào sáng 17.10.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ có 17 người; số lượng phó bí thư Thành ủy Hà Nội gồm 4 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ ra mắt đại hội vào ngày 17.10. Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII sẽ có bài phát biểu trước đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII ẢNH: VIẾT THÀNH

Danh sách 75 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII:

1. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII

2. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

3. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII

4. Ông Trần Thanh Hà, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội khóa XVII

5. Ông Vũ Hà, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội khóa XVII

6. Ông Hà Minh Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội khóa XVII

7. Ông Nguyễn Minh Long, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội khóa XVII

8. Ông Nguyễn Chí Lực, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII

9. Ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội khóa XVII

10. Đỗ Anh Tuấn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội khóa XVII

11. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội

12. Bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội

13. Ông Phạm Quý Tiên, Phó chủ tịch HĐND TP.Hà Nội

14. Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế - HĐND TP.Hà Nội

15. Ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội

16. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội

17. Bà Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội

18. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội

19. Ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội

20. Ông Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ tư lệnh thủ đô

21. Ông Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ tư lệnh thủ đô

22. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội

23. Bà Lê Kim Anh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Hà Nội

24. Bà Phạm Hải Hoa, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hà Nội

25. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội

26. Bà Bùi Huyền Mai, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội

27. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

28. Ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội

29. Ông Vũ Mạnh Cường, Phó cục trưởng cục thuế, Trưởng Thuế TP.Hà Nội

30. Ông Vũ Xuân Hùng, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội

31. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội

32. Ông Lê Thanh Nam, Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội

33. Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội

34. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội

35. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội

36. Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

37. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội

38. Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội

39. Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội

40. Ông Đào Thịnh Cường, Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội

41. Ông Trần Đức Hoạt, Chánh thanh tra TP.Hà Nội

42. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án TAND TP.Hà Nội

43. Ông Lê Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

44. Ông Nguyễn Danh Duyên, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực Hà Nội

45. Ông Nguyễn Trúc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng

46. Ông Bùi Duy Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn

47. Ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh

48. Ông Vũ Đăng Định, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Hoàn Kiếm

49. Ông Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất

50. Ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm

51. Ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn

52. Bà Bùi Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình

53. Ông Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Từ Liêm

54. Bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Cầu Giấy

55. Ông Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ

56. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh

57. Ông Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Hoàng Mai

58. Bà Chu Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Hai Bà Trưng

59. Ông Đường Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Việt Hưng

60. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Nghĩa Đô

61. Ông Phạm Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Ba Đình

62. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Chương Mỹ

63. Ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Đống Đa

64. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Hà Đông

65. Ông Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Hồng Hà

66. Ông Nguyễn Tiến Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trì

67. Ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh

68. Ông Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Diên

69. Ông Lưu Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Thượng Cát

70. Ông Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Tây Hồ

71. Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Cửa Nam

72. Ông Bùi Hoàng Phan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai

73. Ông Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuyên

74. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa

75. Ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức.