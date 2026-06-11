10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 5.2026: Toyota Yaris Cross dẫn đầu

Sức mua trên thị trường ô tô tiếp tục sụt giảm khiến doanh số nhiều mẫu ô tô lao dốc. Tính riêng mảng ô tô động cơ xăng, dầu các hãng xe Nhật Bản tiếp tục áp đảo danh sách ô tô bán chạy nhất tháng. Trong đó, Toyota, Ford chiếm ưu thế, trong đó bộ đôi Toyota Yaris Cross dẫn đầu danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 5.2026.

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 5.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Bộ đôi Mitsubishi Xpander và Destinator cũng có sự tăng trưởng doanh số để góp mặt trong danh sách này, trong khi vị trí còn lại thuộc về KIA Seltos. Đáng chú ý, danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 5.2026 tiếp tục cho thấy sự áp đảo của các mẫu mã ô tô gầm cao đa dụng.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 5.2026:

1. Toyota Yaris Cross: 1.430 xe

Với 1.430 xe bán ra trong tháng 5.2026, tăng 86 xe so với tháng trước đó, Toyota Yaris Cross lấy lại vị trí dẫn đầu trong danh sách ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 5.2026. Kiểu dáng hiện đại, đồng thời có thêm lựa chọn với bản hybrid tiết kiệm xăng là yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 650 - 728 triệu đồng Ảnh: TMV

2. Mitsubishi Xpander: 1.236 xe

Mitsubishi Xpander Vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 5.2026. Doanh số mẫu MPV này đạt 1.273 xe, giảm 37 xe so với tháng 4.2026. Bất chấp Xpander gặp phải áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này vẫn tạo được sức hút nhờ kiểu dáng, trang bị và các chương trình ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối. Xpander tại Việt Nam có bản lắp ráp trong nước, bên cạnh phiên bản nhập khẩu từ Indonesia, giá bán từ 560 - 703 triệu đồng Ảnh: Chí Tâm

3. Mazda CX-5: 1.159 xe

Mazda CX-5 cũng vươn lên vị trí thứ 3 khi bán được 1.159 xe trong tháng 5.2026, giảm 18 xe so với tháng trước đó. Kiểu dáng thời trang, hiện đại tích hợp nhiều công nghệ tính năng… là những yếu tố giúp Mazda CX-5 tạo sức hút với khách hàng Việt Nam. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: B.H

4. Ford Ranger: 1.089 xe

Ford Ranger với doanh số đạt 1.089 xe, tăng 156 xe so với tháng 4.2026 đã vươn lên xếp thứ 4. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương với nhiều phiên bản khác nhau. Sức hút từ kiểu dáng, trang bị tính năng cùng khả năng vận hành mạnh mẽ… là những yếu tố giúp Ford Ranger tạo sức hút. Với việc mới được bổ sung các phiên bản mới, Ford Ranger tại Việt Nam hiện có khá nhiều lựa chọn. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 715 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,448 tỉ đồng Ảnh: B.H

5. Ford Everest: 1.062 xe

Sau khi vắng bóng trong tháng 4, Ford Everest đánh dấu sự trở lại với 1.062 xe bán ra, tăng 421 xe, đồng thời chỉ kém 27 xe so với Ford Ranger. Qua đó, nâng tổng lượng xe bán ra sau năm tháng đầu năm 2026 lên mức 5.283. Với kết quả này, Ford Everest vẫn đang là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam với giá bán từ 1,129 - 1,440 tỉ đồng Ảnh: Ford

6. Ford Territory: 1.015 xe

Bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ tính năng tiếp tục giúp Ford Territory tìm lại sức hút với khách hàng. Trong bối cảnh sức mua trên thị trường liên tục biến động, doanh số Ford Territory trong tháng 5.2026 vẫn đạt 1.015 xe bán ra, tăng 81 xe so với tháng 4.2026. Mẫu Crossover 5 chỗ này đang được phân phối 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 762 - 896 triệu đồng Ảnh: P.M

7. Mitsubishi Destinator: 940 xe

Mitsubishi Destinator trở lại danh sách này với 940 xe bán ra, tăng 372 xe, qua đó xếp thứ bảy trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 5.2026. Mẫu Crossover 7 chỗ của Mitsubishi gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm và lập tức cho thấy sức hút nhờ thiết kế hiện đại, thực dụng cùng mức giá khá hấp dẫn. Mitsubishi Destinator được nhập khẩu từ Indonesia, phân phối 2 phiên bản, giá bán từ 780 - 855 triệu đồng Ảnh: C.T

8. Toyota Veloz Cross: 797 xe

Doanh số bán mẫu MPV này trong tháng 5.2026 đạt 797 xe, giảm 706 xe so với tháng trước đó. Kết quả này khiến Veloz Cross rơi xuống vị trí thứ 8 trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng. Toyota Veloz Cross hiện đang được Toyota Việt Nam (TMV) phân phối hai phiên bản, giá bán từ 638 - 660 triệu đồng. Sau 4 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số mẫu xe này đạt 4.475 xe Ảnh: B.H

9. Toyota Corolla Cross: 774 xe

Lần đầu tiên trong năm 2026 Toyota Corolla Cross góp mặt trong danh sách này. Doanh số bán mẫu crossover 5 chỗ đạt 774 xe trong tháng 5.2026, tăng 71 xe so với tháng 4.2026. Trong đó, phiên bản hybrid (HEV) chiếm tới 577 xe. Kiểu dáng thiết kế bắt mắt, không gian nội thất rộng rãi, vận hành ổn định… chính là những yếu tố giúp Corolla Cross tạo sức hút. Mẫu xe này hiện đang được phân phối 2 phiên bản, giá bán từ 820 - 865 triệu đồng Ảnh: B.H

10. KIA Seltos: 760 xe

KIA Seltos rơi xuống vị trí thứ 10 dù bán nhiều hơn tháng trước 18 xe. Cụ thể đã có 760 xe KIA Seltos đến tay khách hàng trong tháng 5.2026, giúp mẫu xe này có tháng thứ 2 liên tiếp chen chân vào nhóm ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam. Kiểu dáng thời trang, hiện đại lại tích hợp nhiều tính năng công nghệ giúp Seltos tạo được sức hút với khách hàng. Sau 5 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số mẫu xe này đạt 3.827 xe. KIA Seltos hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối 6 phiên bản, giá bán từ 579 - 699 triệu đồng Ảnh: B.H



