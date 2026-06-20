Triệu hồi gần 800 xe Ford Everest, Ranger tại Việt Nam dính lỗi gạt mưa rửa kính

Bên cạnh hàng ngàn xe bán ra mỗi tháng, thời gian gần đây Ford Việt Nam cũng liên tiếp triển khai các chương trình triệu hồi ô tô để khắc phục lỗi. Không lâu sau khi triệu hồi Ford Mustang Mach-E, Explorer… Mới đây, Ford Việt Nam tiếp tục triển khai đợt triệu hồi mới liên quan đến hai dòng xe bán chạy nhất của hãng tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận báo cáo của Ford Việt Nam về chương trình triệu hồi một số phiên bản của dòng bán tải Ford Ranger và mẫu SUV 7 chỗ - Ford Everest do lỗi liên quan đến hệ thống gạt mưa phía trước.

Có tổng cộng 769 xe bị ảnh hưởng, thuộc diện triệu hồi lần này. Trong đó, có 655 xe Ford Everest và 114 xe Ford Ranger Ảnh: Ford

Cụ thể, theo Ford Việt Nam có tổng cộng 769 xe bị ảnh hưởng, thuộc diện triệu hồi lần này. Trong đó, có 655 xe Ford Everest và 114 xe Ford Ranger. Tất cả đều được xác định sản xuất từ 14 đến 22.10.2025 do Ford Việt Nam nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam.

Các xe thuộc diện triệu hồi lần này được xác có thể lọt nước vào bộ điều khiển điện tử (ECU) gạt mưa, rửa kính. Người sử dụng có thể nhận thấy một hoặc nhiều trạng thái lỗi như nước rửa kính phun liên tục, tia nước rửa kính yếu hoặc không hoạt động, góc cần gạt mưa không chính xác hoặc toàn bộ hệ thống gạt mưa không hoạt động. Các trạng thái lỗi này có thể xuất hiện chập chờn hoặc liên tục.

Vấn đề được Ford phát hiện trong quá trình liên tục giám sát và cải tiến chất lượng. Hãng xe Mỹ cho biết, nếu hệ thống gạt mưa/rửa kính hoạt động không chính xác trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể làm giảm tầm nhìn và làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Nếu hệ thống gạt mưa/rửa kính hoạt động không chính xác trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể làm giảm tầm nhìn và làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm Ảnh: Ford

Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cũng như quyền lợi cho khách hàng, Ford Việt Nam phối hợp với các đại lý ủy quyền tiến hành triệu hồi để kiểm tra, nếu cần thiết sẽ thay thế ECU gạt mưa/rửa kính. Theo Ford Việt Nam, việc kiểm tra, khắc phục vấn đề này trên mỗi xe mất khoảng 12 - 30 phút.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đây là đợt triệu hồi thứ 7 được Ford Việt Nam triển khai để kiểm tra, khắc phục sự cố trên các dòng xe khác nhau. Sau 5 tháng đầu năm 2026, Ford đã bán ra gần 18.500 xe tại Việt Nam, trong đó Ranger chiếm 6.134 xe, Ford Everest chiếm 5.283 xe.