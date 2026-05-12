Ford Ranger Wildtrak máy dầu 3.0 lít: Bán tải phổ thông đắt nhất Việt Nam có gì?

Đình Tuyên
12/05/2026 12:31 GMT+7

Ford Ranger Wildtrak 3.0 V6 không chỉ gây chú ý bởi giá bán hơn 1 tỉ đồng, mà còn cho thấy xu hướng nâng cấp mạnh về vận hành và trải nghiệm trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam.

Ford Việt Nam vừa bổ sung phiên bản Ranger Wildtrak mới sử dụng động cơ dầu diesel V6, 3.0 lít, thay thế cho bản Wildtrak 2.0 Bi-Turbo trước đây. Không chỉ thay đổi về cấu hình vận hành, mẫu xe này còn đánh dấu bước nâng cấp đáng chú ý của dòng Ranger tại Việt Nam khi trở thành xe bán tải phổ thông có giá bán cao nhất thị trường Việt Nam hiện nay.

Cụ thể, với giá niêm yết ở mức 1,093 tỉ đồng, Ford Ranger Wildtrak 3.0 V6 được định vị nằm giữa các phiên bản Ranger thông thường và dòng hiệu năng cao Ford Ranger Raptor. Điều này cho thấy, Ford đang muốn mở rộng nhóm khách hàng bán tải theo hướng ưu tiên trải nghiệm lái, sức mạnh vận hành và tiện nghi, thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu chở hàng như trước đây

So với bản tiền nhiệm, Wildtrak 3.0 V6 mới không thay đổi quá nhiều về tổng thể thiết kế. Xe vẫn giữ kiểu dáng vuông vức, cơ bắp đặc trưng của dòng Ranger thế hệ hiện hành. Tuy nhiên, Ford tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất theo hướng khỏe khoắn và hiện đại hơn

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt tối màu kích thước lớn, kết hợp cụm đèn LED ma trận hình chữ C quen thuộc. Cản trước và các chi tiết trang trí cũng được phối màu tối nhằm tạo cảm giác mạnh mẽ hơn cho mẫu bán tải này

Ở bên hông, Wildtrak 3.0 V6 tiếp tục sử dụng bộ mâm hợp kim kích thước lớn cùng nhiều chi tiết sơn đen bóng. Phía sau xe gần như giữ nguyên thiết kế so với Wildtrak trước đây, chủ yếu khác biệt ở một số chi tiết nhận diện bản mới

Khoang ca-bin vẫn là một trong những điểm nổi bật của Ranger so với nhiều mẫu bán tải cùng phân khúc. Nội thất Wildtrak 3.0 V6 mang phong cách hiện đại với màn hình giải trí trung tâm đặt dọc kích thước lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và nhiều tiện nghi thường thấy trên các mẫu xe SUV

Ford cũng tiếp tục duy trì xu hướng "SUV hóa" xe bán tải khi cách hoàn thiện nội thất, cách bố trí trang bị hay trải nghiệm người dùng đều hướng nhiều hơn tới nhóm khách hàng cá nhân và gia đình. Điều này phản ánh khá rõ xu hướng sử dụng xe bán tải tại Việt Nam hiện nay, khi nhiều người mua xe không còn đơn thuần để phục vụ công việc

Điểm đáng chú ý nhất trên Ranger Wildtrak mới nằm dưới nắp ca-pô. Ford lần đầu trang bị cho phiên bản Wildtrak tại Việt Nam động cơ dầu diesel V6, dung tích 3.0 lít tăng áp. Khối động cơ này có công suất khoảng 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. So với động cơ dầu diesel 2.0 Bi-Turbo trước đây, phiên bản 3.0 V6 mạnh hơn đáng kể cả về công suất lẫn sức kéo

Thông số vận hành này giúp Wildtrak V6 trở thành một trong những mẫu bán tải phổ thông mạnh nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Khoảng mô-men xoắn lớn ở dải tua thấp cũng là lợi thế đáng kể khi xe vận hành địa hình, kéo tải hoặc di chuyển đường dài

Ngoài động cơ mới, Ford còn trang bị cho Wildtrak 3.0 V6 nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành như khóa vi sai cầu sau, hệ dẫn động gài cầu điện, các chế độ lái địa hình và hệ thống hỗ trợ đổ đèo

Việc bổ sung động cơ V6 cũng cho thấy, Ford đang tiếp tục mở rộng khoảng cách với nhiều đối thủ trong phân khúc bán tải phổ thông như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton hay Nissan Navara. Trong khi nhiều mẫu bán tải tại Việt Nam hiện vẫn tập trung vào yếu tố thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu hoặc giá bán dễ tiếp cận, Ranger Wildtrak 3.0 V6 lại hướng tới nhóm khách hàng cần trải nghiệm vận hành mạnh hơn nhưng chưa muốn lựa chọn Ranger Raptor

Đáng chú ý, trong bối cảnh nhiều hãng xe đang chuyển mạnh sang hybrid hoặc xe điện, Ford tại Việt Nam lại tiếp tục đưa ra các cấu hình động cơ dung tích lớn V6 chạy dầu và xăng. Điều này cho thấy, hãng xe Mỹ vẫn nhìn thấy dư địa phát triển cho nhóm xe thiên về sức kéo và trải nghiệm lái truyền thống

Sự góp mặt của Ranger Wildtrak 3.0 V6 phần nào khiến cuộc đua tranh trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam khốc liệt hơn. Không còn chỉ là cuộc đua về độ bền hay khả năng chở hàng, thị trường xe bán tải hiện đang dần dịch chuyển sang yếu tố công nghệ, tiện nghi và hiệu năng vận hành. Theo kế hoạch, Ford Ranger Wildtrak 3.0 V6 sẽ bắt đầu bàn giao cho khách mua từ tháng 7.2026

Ford Ranger Raptor máy xăng giá 1,448 tỉ đồng có gì chinh phục 'dân chơi'?

Ford Ranger Raptor mới dùng động cơ xăng V6, 3.0 lít công suất gần 400 mã lực, đi kèm loạt công nghệ vận hành lấy cảm hứng từ xe đua, hướng đến nhóm khách hàng thích trải nghiệm lái và off-road.

