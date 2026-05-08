Ford Ranger Raptor máy xăng giá 1,448 tỉ đồng có gì chinh phục 'dân chơi'?

Sự góp mặt của Ford Ranger Raptor dùng động cơ xăng V6 3.0 lít cho thấy thị trường xe bán tải tại Việt Nam đang ngày càng dịch chuyển theo thiên hướng trải nghiệm lái gắn với phong cách sống. Nếu trước đây người dùng chủ yếu quan tâm đến khả năng chở tải hay tính đa dụng, thì hiện nay nhiều người sẵn sàng chi trả số tiền ngang ngửa xe SUV hạng sang để đổi lấy cảm giác lái mạnh mẽ, khả năng off-road và chất riêng phía sau vô-lăng.

Điều đó phần nào lý giải vì sao Ford Việt Nam quyết định đưa Ranger Raptor V6 về nước. Bản mới này chốt giá bán 1,448 tỉ đồng, cao hơn 149 triệu đồng so với bản máy dầu tiền nhiệm.

Ford Ranger Raptor động cơ xăng V6 3.0 lít chốt giá 1,448 tỉ đồng tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Điểm đáng chú ý nhất trên Ranger Raptor mới nằm ở khối động cơ xăng 3.0 lít V6 EcoBoost. Động cơ này sản sinh công suất 397 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đây cũng là một trong số ít mẫu xe phổ thông tại Việt Nam hiện nay còn sử dụng động cơ V6 dung tích lớn, trong bối cảnh phần lớn thị trường đang chuyển dần sang xu hướng máy nhỏ tăng áp hoặc điện hóa để tối ưu tiêu hao nhiên liệu. So với mặt bằng xe bán tải hiện nay tại Việt Nam, thông số vận hành của Raptor mới vượt trội đáng kể, đưa mẫu xe này tiến gần hơn tới nhóm xe hiệu năng cao thay vì chỉ là một mẫu bán tải đa dụng.

Không chỉ tăng sức mạnh, Ford còn mang lên Ranger Raptor nhiều công nghệ vốn thường xuất hiện trên các dòng SUV hiệu năng cao hoặc xe đua địa hình chuyên dụng. Hệ thống chống trễ turbo lấy cảm hứng từ xe đua giúp động cơ phản hồi nhanh hơn khi tăng tốc, trong khi đặc tính của máy xăng V6 cũng mang lại cảm giác vận hành mượt và giàu cảm xúc hơn so với động cơ dầu diesel truyền thống.

Bên cạnh động cơ xăng 3.0 lít V6, xe bán tải mới của Ford cũng được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đây cũng là điểm khác biệt lớn giữa Ranger Raptor với phần còn lại của phân khúc xe bán tải. Trong khi nhiều mẫu bán tải vẫn tập trung vào khả năng chở hàng, độ bền hoặc phục vụ công việc, Ranger Raptor lại hướng nhiều hơn tới trải nghiệm sau tay lái. Không ít khách Việt mua mẫu xe này thực tế sử dụng cho những chuyến đi cuối tuần, cắm trại, caravan hay off-road giải trí thay vì khai thác tải nặng như xe bán tải truyền thống.

Về vận hành, ngoài động cơ V6, một trong những trang bị khác cũng gây chú ý trên Ranger Raptor là hệ thống treo FOX 2,5 inch điều khiển điện tử. Đây không đơn thuần là nâng cấp mang tính hình ảnh, mà là trang bị ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận hành. Hệ thống này có thể tự điều chỉnh lực giảm chấn theo điều kiện mặt đường và hành trình hệ thống treo, giúp xe vừa duy trì độ êm ái khi di chuyển trong phố thị, vừa đủ khả năng hấp thụ dao động khi chạy off-road tốc độ cao.

Ford Ranger Raptor động cơ xăng V6 3.0 lít vẫn sở hữu thiết kế cứng cáp, hầm hố ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ford cũng đưa lên Ranger Raptor tới 7 chế độ lái khác nhau, trong đó nổi bật là Baja Mode - chế độ lấy cảm hứng từ giải đua sa mạc Baja nổi tiếng tại Mỹ. Khi kích hoạt, xe sẽ thay đổi phản hồi chân ga, hộp số, hệ thống treo và âm thanh ống xả để tối ưu khả năng vận hành trên địa hình phức tạp ở tốc độ cao.

Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị Trail Control, hoạt động tương tự Cruise Control dành cho off-road. Người lái chỉ cần thiết lập tốc độ thấp phù hợp, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh ga và phanh để tập trung xử lý vô-lăng khi vượt địa hình khó.

Một chi tiết cũng đáng chú ý khác là hệ thống ống xả chủ động với 4 chế độ âm thanh gồm: yên tĩnh, bình thường, thể thao và Baja. Đây là trang bị hiếm gặp trên xe bán tải tại Việt Nam, đồng thời cho thấy Ford muốn nhấn mạnh yếu tố cảm xúc trên Ranger Raptor, thay vì chỉ tập trung vào sức kéo hay khả năng tải nặng.

Xe bán tải "chất chơi" của Ford cũng được trang bị loạt tiện nghi phục vụ người dùng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Về tiện nghi, không gian nội thất Ranger Raptor mới cũng được phát triển theo hướng hiện đại và đậm chất xe chơi hơn trước. Xe trước hết nổi bật với cách bố trí bắt mắt nhờ các chi tiết viền đỏ tương phản nổi bật. Các trang bị ấn tượng có thể kể đến như màn hình kỹ thuật số 12,4 inch, camera 360 độ, ghế thể thao ôm lưng người lái cùng hệ thống âm thanh B&O 10 loa. Cách bố trí khoang lái mang hơi hướng máy bay chiến đấu, nhấn mạnh cảm giác điều khiển và tính cá nhân hóa.

Ford Ranger Raptor mới dùng động cơ xăng V6 3.0 lít gần như chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở góc độ thị trường, Ford Ranger Raptor mới gần như chưa có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam. Bởi những mẫu xe như Toyota Hilux GR Sport, Mitsubishi Triton Athlete hay Nissan Navara Pro4X chủ yếu vẫn phát triển theo hướng bán tải đa dụng nâng cấp thêm yếu tố thể thao, trong khi Ford Ranger Raptor được định vị như một mẫu bán tải hiệu năng cao thực thụ, theo đó mức giá niêm yết cũng cao hơn.