Ford Ranger Raptor 2023 có gì 'đắt giá' hơn bản Widltrak tại Việt Nam?

So với thế hệ tiền nhiệm, Ford Ranger Raptor 2023 có chiều dài không thay đổi đáng kể, nhìn bên hông vẫn mang phong cách việt dã với lốp xe to bản. Xe có chiều dài hơn 5 m cùng chiều rộng lớn hơn thông thường do 4 bánh xe hơi nhô ra ngoài.