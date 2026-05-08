Honda đẩy mạnh xe điện nhưng doanh số xe xăng vẫn tăng trưởng tại Việt Nam

Không thể phủ nhận, xe máy điện đang dần trở thành xu hướng mới tại thị trường xe hai bánh Việt Nam, đặc biệt tại các đô thị lớn khi người dùng ngày càng quan tâm hơn đến chi phí sử dụng cũng như vấn đề phát thải. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành, xe máy dùng động cơ xăng vẫn còn giữ vai trò chủ đạo nhờ tính thực dụng, sự thuận tiện và hạ tầng sử dụng đã phổ biến nhiều năm qua.

Thực tế này phần nào phản ánh qua kết quả kinh doanh mới nhất của Honda Việt Nam (HVN), hãng xe hiện chiếm thị phần lớn nhất thị trường xe máy trong nước. Cụ thể, theo số liệu HVN công bố, trong tháng 3.2026 vừa qua, hãng xe Nhật Bản bán ra 241.252 xe máy, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính cả năm tài chính 2025, tổng doanh số xe máy Honda tại Việt Nam đạt hơn 2,26 triệu xe.

Honda tiếp tục đạt doanh số ấn tượng ở mảng xe máy tại Việt Nam với gần 2,3 triệu xe đến tay người dùng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường liên tục nhắc đến xu hướng điện hóa. Những con số kể trên cũng phản ánh một thực tế là phần lớn người dùng Việt Nam hiện vẫn ưu tiên các dòng xe động cơ đốt trong nhờ tính thực dụng, khả năng vận hành ổn định, dễ sửa chữa cũng như mạng lưới dịch vụ đã phủ rộng trong nhiều năm.

Đặc biệt tại các khu vực ngoài đô thị lớn, nơi hạ tầng trạm sạc còn hạn chế, xe máy xăng vẫn được xem là lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển hàng ngày. Thời gian tiếp nhiên liệu nhanh, khả năng vận hành linh hoạt và tâm lý quen thuộc với động cơ đốt trong tiếp tục là những lợi thế khiến nhóm xe này chưa dễ bị thay thế.

Dù vậy, HVN cũng không đứng ngoài xu hướng điện hóa đang diễn ra trên toàn cầu. Trong vài năm trở lại đây, hãng đã bắt đầu mở rộng danh mục xe điện tại Việt Nam với nhiều mẫu xe mới hướng đến các nhóm khách hàng khác nhau.

Dù đã bắt đầu mở rộng dải xe điện, tuy nhiên Honda Việt Nam vẫn duy trì và liên tục nâng cấp mẫu mã xe xăng, đáp ứng nhu cầu thị trường ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Sau Benly e: phục vụ vận chuyển hàng hóa, Honda tiếp tục tung ra thêm xe điện như ICON e:, CUV e: hay mới đây là UC3. Các mẫu xe này chủ yếu hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị, nhóm khách hàng trẻ hoặc người dùng quan tâm nhiều hơn đến chi phí vận hành dài hạn.

Song song đó, hãng cũng từng bước xây dựng hệ sinh thái phục vụ xe điện thông qua việc mở rộng hạ tầng sạc và các giải pháp hỗ trợ người dùng. Thay vì chuyển đổi quá nhanh, Honda đang cho thấy cách tiếp cận theo hướng chuẩn bị dần cho quá trình điện hóa dài hạn.

Đáng chú ý, chiến lược hiện nay của HVN không đặt xe điện và xe xăng ở hai thái cực đối lập. Trong khi mở rộng danh mục xe điện, hãng vẫn tiếp tục đầu tư cho các dòng xe động cơ đốt trong nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Theo định hướng được HVN công bố, từ năm 2026, các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong sẽ hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 (Euro 4) thông qua việc cải tiến công nghệ và tối ưu hiệu suất vận hành. Điều này cho thấy động cơ xăng vẫn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của Honda tại Việt Nam, ít nhất trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay. Thay vì duy trì công nghệ cũ, các dòng xe mới sẽ được nâng cấp theo hướng tiết kiệm nhiên liệu hơn, giảm phát thải hơn nhưng vẫn đảm bảo yếu tố thực dụng vốn là tiêu chí được nhiều khách Việt ưu tiên.

Sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Honda vẫn duy trì vị thế "độc tôn" với lượng xe máy bán ra ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Chiến lược "song song" của Honda cũng ít nhiều phản ánh một thực tế, rằng quá trình điện hóa tại Việt Nam có thể sẽ diễn ra theo lộ trình dài hơi hơn so với nhiều quốc gia phát triển. Bởi hạ tầng sạc, chi phí đầu tư ban đầu, thói quen sử dụng phương tiện cũng như khả năng tiếp cận công nghệ vẫn là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tốc độ chuyển đổi.

Đáng chú ý, năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc 30 năm Honda hiện diện tại Việt Nam. Trong ba thập niên qua, hãng xe Nhật Bản không chỉ duy trì vị thế lớn trên thị trường xe máy mà còn tham gia nhiều hoạt động liên quan đến an toàn giao thông, đào tạo kỹ năng lái xe và các chương trình phát triển bền vững.

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sang các giải pháp di chuyển xanh hơn, cách tiếp cận hiện nay của HVN cho thấy hãng đang lựa chọn hướng đi thận trọng, ưu tiên thích nghi theo nhu cầu thực tế của người dùng thay vì chuyển đổi quá nhanh sang một xu hướng duy nhất.