Xuất hiện siêu pin xe điện sạc hơn 3 phút đạt 80%, nhanh hơn pin BYD

Cuộc cạnh tranh trong ngành xe điện toàn cầu đang bước vào giai đoạn mới gay gắt hơn, khi yếu tố quyết định không còn ở quãng đường di chuyển mà là tốc độ sạc.

Theo đó, không lâu sau khi BYD công bố pin Blade thế hệ thứ 2, gây sốc với những thông số vượt trội; mới đây CATL đã nhanh chóng có câu trả lời. Cụ thể, cuối tháng 4.2026, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới chính thức giới thiệu pin Shenxing thế hệ thứ 3. Đáng nói, thế hệ pin này sở hữu nhiều thông số thậm chí còn vượt trội hơn đối thủ.

Không lâu sau khi BYD công bố pin Blade thế hệ thứ 2, CATL cũng nhanh chóng đáp trả khi tung ra pin Shenxing mới ẢNH: CATL

Theo công bố từ sản xuất, loại pin mới có thể sạc 10% - 80% chỉ trong khoảng 3 phút 44 giây. Nếu tiếp tục sạc, chỉ hơn 6 phút có thể sạc lên mức 98%. Đây là con số vượt xa phần lớn công nghệ pin hiện tại trên thị trường, đồng thời tiệm cận thời gian tiếp nhiên liệu của xe dùng động cơ đốt trong.

Điểm ấn tượng nữa là tốc độ sạc công bố nói trên không chỉ mang tính trình diễn trong điều kiện lý tưởng. CATL khẳng định pin Shenxing thế hệ mới được tối ưu để duy trì hiệu suất sạc cao trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm cả điều kiện nhiệt độ thấp. Nhờ tích hợp hệ thống tự làm nóng và kiểm soát nhiệt tiên tiến, pin vẫn có thể đạt tốc độ sạc nhanh ngay cả khi thời tiết xuống tới -30 độ C, yếu tố vốn là điểm yếu của nhiều dòng xe điện hiện nay.

Về kỹ thuật, một trong những cải tiến cốt lõi nằm ở việc giảm điện nội trở xuống mức rất thấp, giúp dòng điện di chuyển nhanh hơn và hạn chế thất thoát năng lượng trong quá trình sạc. Song song đó, kiến trúc pin và vật liệu điện cực cũng được tối ưu để hỗ trợ dòng sạc cường độ cao mà vẫn đảm bảo độ bền và an toàn.

Thế hệ thứ 3 của pin Shenxing chỉ mất chưa đến 4 phút để sạc 10% - 80% ẢNH: CATL

Chưa hết, không chỉ gây ấn tượng về tốc độ, pin Shenxing thế hệ 3 còn hướng tới việc cân bằng nhiều yếu tố quan trọng khác như tuổi thọ và hiệu suất tổng thể. Nhà sản xuất cho biết, pin có thể duy trì mức dung lượng cao sau nhiều chu kỳ sạc, đồng thời được thiết kế nhẹ hơn nhằm góp phần cải thiện hiệu quả vận hành của xe.

Trong cuộc đua công nghệ pin, đối thủ lớn nhất của CATL hiện nay là BYD. Trước đó, BYD cũng đã giới thiệu thế hệ pin Blade mới với khả năng sạc nhanh đáng kể, đạt khoảng 80% dung lượng sau hơn 6 phút. Tuy nhiên, với mốc dưới 4 phút để đạt cùng mức dung lượng, CATL đang tạm thời vượt lên về tốc độ.

Khoảng cách này tuy chỉ tính bằng vài phút, nhưng lại mang ý nghĩa lớn trong trải nghiệm người dùng. Một trong những rào cản lớn nhất khiến nhiều người còn e ngại xe điện chính là thời gian chờ sạc. Khi con số này được rút ngắn xuống chỉ còn tương đương thời gian dừng đổ xăng, lợi thế của xe điện sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cuộc cạnh tranh công nghệ pin gay gắt đang giúp xe điện ngày càng rút ngắn khoảng cách về thời gian tiếp năng lượng với xe động cơ đốt trong ẢNH: CATL

Giới chuyên môn nhận định, bước tiến này có thể góp phần làm thay đổi cục diện thị trường. Nếu được thương mại hóa rộng rãi, công nghệ sạc siêu nhanh sẽ giúp xóa bỏ đáng kể nỗi lo hết pin của người dùng, yếu tố tâm lý ảnh hưởng lớn đến quyết định mua xe điện. Đồng thời, nó cũng mở ra khả năng xe điện đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển đường dài, vốn trước đây là điểm yếu so với xe xăng. Tuy nhiên, công nghệ pin chỉ là một phần của bài toán. Để tận dụng được khả năng sạc siêu nhanh, hệ thống hạ tầng trạm sạc cũng cần được nâng cấp tương ứng. Các trạm sạc công suất cao, thậm chí ở cấp độ megawatt, sẽ là điều kiện tiên quyết để người dùng có thể trải nghiệm trọn vẹn lợi ích của loại pin mới này.

Thực tế, việc triển khai hạ tầng sạc siêu nhanh trên diện rộng vẫn là thách thức không nhỏ, đặc biệt tại các thị trường đang phát triển. Chi phí đầu tư lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và áp lực lên lưới điện là những yếu tố cần được giải quyết song song với sự phát triển của công nghệ pin. Dù vậy, sự xuất hiện của pin Shenxing thế hệ 3 vẫn được xem là một cột mốc quan trọng. Nó không chỉ thể hiện tốc độ đổi mới nhanh chóng trong ngành công nghiệp xe điện, mà còn cho thấy cuộc đua giữa các nhà sản xuất pin đang ngày càng khốc liệt.

Trong bối cảnh đó, người hưởng lợi lớn nhất chính là người tiêu dùng, khi những hạn chế truyền thống của xe điện dần được thu hẹp. Và với tốc độ sạc chỉ tính bằng phút, viễn cảnh sử dụng xe điện tiện lợi ngang ngửa xe xăng đang trở nên gần hơn bao giờ hết.