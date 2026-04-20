BYD Dolphin 2026 về Việt Nam nhập từ Thái Lan, giá từ 499 triệu đồng

Sau gần 2 năm gia nhập thị trường Việt Nam, BYD Dolphin - mẫu hatchback hạng B có giá bán hấp dẫn nhất trong danh mục xe của BYD tại Việt Nam vừa được hãng xe Trung Quốc cập nhật phiên bản mới BYD Dolphin 2026 có nhiều thay đổi, cải tiến đi kèm mức giá hấp dẫn hơn.

BYD Dolphin 2026 về Việt Nam lần này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan

Theo đó, sau nhiều thông tin bị rò rỉ, BYD Dolphin 2026 chính thức tung ra thị trường Việt Nam từ ngày 20.4. Tuy nhiên, khác với bản tiền nhiệm phân phối tại Việt Nam trước đây vốn được nhập khẩu từ Trung Quốc, BYD Dolphin 2026 về Việt Nam lần này được BYD nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sự thay đổi nguồn nhập khẩu Dolphin vào Việt Nam ngoài việc tuân thủ theo chiến lược phát triển phân vùng sản phẩm của hãng, mà còn nhằm mục đích tận dụng chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu nội khối ASEAN, qua đó có thể tạo lợi thế cạnh tranh về giá cho mẫu xe này.

BYD Dolphin 2026 về Việt Nam có duy nhất 1 phiên bản đi kèm giá niêm yết 569 triệu đồng, thấp hơn khoảng 90 triệu đồng so với bản tiền nhiệm, theo BYD Việt Nam. Đáng chú ý, 1.000 xe đầu tiên được hãng áp dụng mức giá ưu đãi chỉ 499 triệu đồng, tức giảm 70 triệu đồng so với giá niêm yết. Điều này, giúp BYD Dolphin 2026 tăng sức hút cũng như lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc như Suzuki Swift (giá 599 triệu) hay đồng hương mẫu Geely EX2 (giá 459 - 499 triệu đồng) vừa trình làng.

1.000 xe đầu tiên áp dụng mức giá ưu đãi chỉ 499 triệu đồng, tức giảm 70 triệu đồng so với giá niêm yết

Không chỉ giảm giá so với bản tiền nhiệm, BYD Dolphin 2026 còn được cải tiến đáng kể về kích thước thiết kế, công nghệ tính năng cũng như khả năng vận hành. Theo đó, kích thước xe gia tăng với số đo dài, rộng, cao tương ứng 4.290 x 1.770 x 1.570 (mm), tức dài hơn bản cũ 165 mm; khoảng sáng gầm cũng được nâng cao thêm 10 mm, lên mức 155 mm. Việc điều chỉnh về kích thước không chỉ giúp xe trở nên bề thế hơn mà còn cải thiện không gian nội thất.

Ngoài ra, Dolphin 2026 còn được nâng cấp với 2 cảm biến phía trước và 3 cảm biến phía sau, hỗ trợ người lái kiểm soát khoảng cách chính xác hơn trong các tình huống đỗ xe hoặc di chuyển ở tốc độ thấp.

Không gian nội thất BYD Dolphin 2026 tối ưu theo hướng linh hoạt và thực dụng, với hàng ghế sau gập tỷ lệ 60:40, cho phép mở rộng dung tích khoang hành lý phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng. Ghế ngồi được bọc da, trong đó ghế lái chỉnh điện 6 hướng và ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng. Phiên bản mới cũng được trang bị màn hình giải trí 12,8 inch có khả năng xoay 90 độ, hệ thống định vị GPS hay camera 360 toàn cảnh. Dolphin 2026 hỗ trợ kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay, cùng hệ thống điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt.

Không gian nội thất BYD Dolphin 2026 tối ưu theo hướng linh hoạt và thực dụng

Bên cạnh kích thước, trang bị… khả năng vận hành của BYD Dolphin 2026 tiếp tục được nâng cấp. Xe sử dụng động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu công suất 70 kW (94 mã lực) và mô-men xoắn 180 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Quảng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy nâng lên mức 435 km theo tiêu chuẩn NEDC (có thể thay đổi theo điều kiện vận hành thực tế) nhờ dung lượng pin đạt 50,25 kWh, tăng thêm 5,35 kWh. Việc mở rộng phạm vi hoạt động giúp người dùng chủ động hơn trong kế hoạch di chuyển hàng ngày, giảm áp lực sạc và tiết kiệm thời gian sử dụng, đồng thời giúp BYD Dolphin 2026 trở thành một trong những mẫu xe có tầm hoạt động nổi bật trong phân khúc (trong một lần sạc).

BYD Dolphin 2026 sử dụng cổng sạc AC loại 2 kèm theo xe, công suất sạc tiêu chuẩn 7 kW, cho phép người dùng sạc qua đêm tại nhà hoặc văn phòng một cách thuận tiện. Khi sử dụng sạc nhanh một chiều DC, công suất tối đa đạt 60 kW, thời gian sạc nhanh được tối ưu, hỗ trợ rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng trong các hành trình dài (từ 20% - 100% thì chỉ mất khoảng 40 phút, hay từ 20% lên 80% chỉ mất 30 phút với sạc nhanh 60 kW).

Quảng đường di chuyển sau mỗi lần sạc của BYD Dolphin 2026 nâng lên mức 435 km theo tiêu chuẩn NEDC

Những thay đổi đáng giá về kích thước, trang bị cũng như khả năng vận hành, đặc biệt là dung lượng pin… giúp BYD Dolphin 2026 tăng thêm sự thoải mái, tiện nghi cho người dùng đồng thời tăng sức hút cũng như tính cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Mẫu xe này được BYD hướng đến nhóm khách hàng trẻ, gia đình nhỏ và người sử dụng xe lần đầu với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.