Đại diện BYD hé lộ về khả năng phân phối Denza, Fang Cheng Bao tại Việt Nam

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, tập đoàn BYD (Build Your Dreams) đang từng bước vươn mình trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Trung Quốc cũng như trên thế giới. Với chiến lược đẩy mạnh đầu tư vào việc phát triển nền tảng công nghệ, sản xuất các dòng ô tô năng lượng mới (ô tô điện, ô tô hybrid cắm sạc - PHEV) để đón đầu xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh, thân thiện với môi trường… BYD nhanh chóng tạo dựng vị thế, chiếm lĩnh thị phần, doanh ô bán ô tô không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

BYD còn sở hữu các thương hiệu gồm Denza, Fang Cheng Bao và Yangwang Ảnh: B.H

Năm 2024, Tập đoàn BYD xác lập một kỷ lục mới khi bán ra thị trường toàn cầu khoảng 4,27 triệu xe, tăng 41% so với năm 2023. Trong đó, bao gồm 1,76 triệu xe điện (BEV), khoảng 2,48 triệu xe hybrid cắm sạc (PHEV). Kết quả này giúp BYD lần đầu tiên vượt mốc 4 triệu xe và vượt Tesla về doanh số. Dù vậy, ít ai biết rằng, "gã khổng lồ" ngành ô tô đến từ Trung Quốc ngoài các dòng xe BYD còn nắm trong tay một loạt các thương hiệu khác gồm Denza, Fang Cheng Bao và Yangwang.

Trong đó, số này BYD được định vị là thương hiệu ô tô phổ thông với các dòng xe định vị ở nhiều phân khúc hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Fang Cheng Bao là thương hiệu chuyên về các dòng ô tô địa hình SUV. Trong khi Denza là thương hiệu ô tô cao cấp hạng sang. Riêng YangWang là thương hiệu cao cấp nhất chuyên tạo ra những siêu xe hội tụ tinh hoa công nghệ của Tập đoàn BYD.

Denza - thương hiệu ô tô hạng sang thuộc Tập đoàn BYD Ảnh: B.H

Tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn BYD mới chỉ phân phối các dòng ô tô điện, ô tô Plug-in hybrid (PHEV) mang thương hiệu BYD tại Việt Nam. Trong khi đó, tại các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới, ngoài xe BYD tập đoàn ô tô Trung Quốc cũng đã mở bán các dòng xe khác mang thương hiệu Denza. Chính vì vậy, sau hơn 1 năm khởi đầu tương đối thành công tại Việt Nam với danh mục xe khá đa dạng, giới truyền thông cũng như khách hàng quan tâm đến các mẫu xe BYD đặt ra câu hỏi, liệu Tập đoàn BYD có đưa xe mang thương hiệu con như Denza, Fang Cheng Bao và Yangwang về Việt Nam (!?).

Mới đây, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên liên quan đến vấn đề này, ông Võ Minh Lực - Giám đốc điều hành BYD Việt Nam cho biết: "Trước mắt chúng tôi vẫn đang tập trung vào việc cung cấp đa dạng các dòng xe BYD tại Việt Nam. Dù vậy, trong tương lai các dòng xe Denza, Fang Cheng Bao cũng sẽ được phân phối tại Việt Nam".

Fang Cheng Bao - thương hiệu chuyên về các dòng xe địa hình SUV Ảnh: B.H

Ông Lực cho rằng, phân khúc ô tô cao cấp tại Việt Nam dù khá cạnh tranh nhưng vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển. Đặc biệt, phân khúc ô tô đa dụng như SUV, crossover đang trở thành xu hướng được nhiều khách hàng lựa chọn. Do đó cơ hội cho các dòng xe điện, xe PHEV của Denza, Fang Cheng Bao là rất lớn. Dù không đề cập cụ thể thời điểm sẽ đưa các thương hiệu mới về Việt Nam, tuy nhiên ông Võ Minh Lực cho biết: "Cũng sẽ sớm thôi, trước mắt sau BYD sẽ đến lượt Denza gia nhập thị trường Việt Nam".

Thực tế, dù chưa chính thức được phân phối nhưng trong thời gian qua, một số mẫu mã xe Denza như chiếc MPV cao cấp Denza D9 hay Denza Z9 GT thậm chí cả mẫu SUV thuần điện tích hợp nhiều công nghệ như YangWang U8 cũng đã được trưng bày tại một số sự kiện của BYD diễn ra tại Việt Nam.

Như vậy, nhiều khả năng trong thời gian tới BYD sẽ đưa các dòng xe Denza cũng như Fang Cheng Bao gia nhập thị trường Việt Nam. Trong khi khả năng phân phối xe YangWang tại Việt Nam vẫn còn bỏ ngõ, bởi khác với hai thương hiệu còn lại YangWang là thương hiệu siêu xe cao cấp nhất với các mẫu xe có giá bán khá cao đồng thời sở hữu những đặc trưng về thiết kế, công nghệ vận hành, do đó được nhận định sẽ khó tiếp cận khách hàng. Trái lại, Denza và Fang Cheng Bao với dòng xe đa dạng, tích hợp công nghệ, tính năng mới có thể trở thành đối thủ đáng gờm của các thương hiệu xe sang tại Việt Nam.

Denza là thương hiệu ô tô hạng sang cao cấp ra đời năm 2010 từ sự hợp tác giữa Tập đoàn BYD và Mercedes-Benz. Năm 2021, Mercedes-Benz giảm cổ phần xuống 10%, BYD nắm quyền kiểm soát Denza. Đến cuối năm 2024, Mercedes-Benz rút toàn bộ cổ phần, Denza trở thành thương hiệu độc lập của BYD. Cũng từ cuối năm 2024, Denza bắt đầu "vươn ra thế giới" khi lần lượt phân phối tại thị trường châu Âu và Trung Đông (từ đầu năm 2025), với mẫu xe "lá cờ đầu" Denza Z9 GT. Fang Cheng Bao (Phương Trình Báo) được định vị là thương hiệu ô tô cao cấp chuyên sản xuất các dòng xe địa hình (off-road) và SUV gia đình sử dụng công nghệ plug-in hybrid (PHEV). Thương hiệu này đã có một số mẫu xe phân phối trên thị trường như Bao 5 (Leopard 5), Bao 8 (Leopard 8) hay Tai 3...



