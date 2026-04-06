Ô tô điện BYD sạc 5 phút di chuyển quãng đường 500 km

Tập đoàn BYD - nhà sản xuất ô tô năng lượng mới của Trung Quốc mới đây đã thu hút sự chú ý đồng thời tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trên thị trường xe điện toàn cầu khi trình làng công nghệ sạc siêu nhanh kết hợp cùng pin Blade thế hệ thứ hai. Theo BYD, sự kết hợp của công nghệ pin Blade mới cùng hệ thống sạc nhanh 1.500 kW cho phép các mẫu ô tô của hãng có tốc độ, thời gian sạc ngang ngửa thời gian ô tô động cơ xăng, dầu tiếp thêm nhiên liệu. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin vào điều đó, bất chấp những tuyên bố đầy ấn tượng của BYD, các kỹ sư của BMW vẫn chưa thể bị thuyết phục.

Theo BYD, mẫu Denza Z9GT thế hệ mới ứng dụng công nghệ pin Blade mới cùng hệ thống sạc nhanh 1.500 kW có thể chỉ cần 5 phút sạc pin để di chuyển quãng đường 500 km.

Hệ thống này cũng dựa vào phần cứng sạc công suất megawatt và khả năng cung cấp dòng điện cực cao để đạt được tốc độ sạc tối đa. Nghe có vẻ khá ấn tượng, nhưng ông Markus Fallböhmer, Giám đốc phụ trách sản xuất pin của BMW cho rằng, việc theo đuổi tốc độ sạc như vậy sẽ có những sự đánh đổi nhất định.

"Bạn luôn phải cẩn trọng với những thông báo kiểu đó. Có thể tối ưu hóa một chỉ số hiệu suất duy nhất, nhưng bạn phải đánh đổi ở nhiều khía cạnh khác. Chúng tôi cũng có thể tăng tốc độ sạc, nhưng sau đó bạn phải giảm các yếu tố quan trọng khác của pin". Ông Markus Fallböhmer chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với trang Car Sales.

BMW iX3 thế hệ thứ hai hay i3 mới là những mẫu xe BMW có tốc độ sạc nhanh nhất vừa được BMW trình làng, công nghệ trên bộ đôi xe điện này hỗ trợ tốc độ sạc tối đa 400 kW. Tốc độ này đủ nhanh để sạc đầy pin cho i3 đạt quãng đường 400 km chỉ trong 10 phút. BMW khẳng định có thể đảm bảo "chất lượng và an toàn" ở tốc độ sạc này, và dường như đặt câu hỏi liệu BYD có thể làm được điều tương tự hay không.

Các lãnh đạo của BMW cũng cho biết việc vượt quá tốc độ này sẽ dẫn đến những đánh đổi về độ bền pin, phạm vi hoạt động và giá cả… những điều mà họ cho là không cần thiết đối với hầu hết các trường hợp sử dụng thực tế.

Ông Mike Reichelt, người đứng đầu dự án phát triển, sản xuất dòng xe Neue Klasse của BMW cũng cho biết: "Chúng tôi vẫn đang hướng đến việc giảm thời gian sạc điện hơn nữa, song song đó cũng phải xem xét đến phạm vi hoạt động, độ bền và độ tin cậy. Chúng tôi đảm bảo tất cả những điều này. Chúng tôi xem xét tốc độ phát triển của thị trường Trung Quốc… nhưng mặt khác, chúng tôi đảm bảo chất lượng và an toàn".

Cuộc đua cải thiện thời gian sạc trong thế giới ô tô điện được truyền thông mô tả tương tự như cuộc đua từng diễn ra giữa các nhà sản xuất điện thoại thông minh. Các nhà sản xuất luôn tìm cách nâng cao tốc độ sạc của thiết bị. Tăng tốc độ sạc quá mức có thể khiến pin bị nóng, bao gồm cả nguy cơ gặp các vấn đề về quản lý nhiệt, đây là điều mà BMW rõ ràng muốn tránh.