Ô tô điện Trung Quốc sạc đầy pin trong 9 phút, di chuyển hơn 1.000 km

Thế mạnh về công nghệ cũng như năng lực sản xuất đang giúp hãng ô tô điện Trung Quốc - BYD sẵn sàng đáp ứng những đòi hỏi khắt khe từ phía khách hàng trong kỷ nguyên điện hóa ô tô. Trong bối cảnh khách hàng quan tâm ô tô điện ngày càng chú ý đến phạm vi hoạt động cũng như thời gian sạc, thương hiệu xe sang Denza thuộc Tập đoàn BYD vừa tung ra thị trường thế hệ mới của mẫu ô tô hạng sang Denza Z9 GT.

Mẫu ô tô điện từng xuất hiện tại Việt Nam vừa được hãng ô tô điện Trung Quốc cải tiến với những thay đổi đột phá về công nghệ, khả năng vận hành và có tới 5 phiên bản khác nhau, trong đó có thêm tùy chọn dẫn động cầu sau với một động cơ điện.

Denza Z9 GT 2026 có tới 5 phiên bản khác nhau, trong đó có thêm tùy chọn dẫn động cầu sau với một động cơ điện Ảnh: Denza

Denza Z9 GT 2026 sở hữu phần đầu xe được thiết kế lại với những đường nét sắc sảo hơn. Đèn pha kéo dài nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng, kết hợp với cản trước được tối ưu hóa, bổ sung cảm biến Lidar mới cho các hệ thống hỗ trợ lái xe. Phần thân xe vẫn giữ lại những đường nét thanh thoát, đồng thời tạo điểm nhấn với thiết kế mâm xe mới và tay nắm cửa ẩn. Phần đuôi xe vuốt thấp kiểu fastback tạo điểm nhấn với cụm đèn hậu kéo dài kết hợp sau thể thao cùng với cánh gió có thể đóng mở.

Nội thất Z9 GT mới về cơ bản vẫn giữ nguyên thiết kế, tuy nhiên một số chi tiết, bộ phận đã được làm mới. Đơn cử như cần số bố trí trên trục lái, vô-lăng được thiết kế lại và có thêm đèn nội thất. Khoang cabin vẫn giữ bố cục ba màn hình, trong đó màn hình điều khiển trung tâm kích thước lớn và bố trí nổi. Denza cung cấp tùy chọn nội thất màu đỏ Lava mới, với ghế ngồi thể thao đi kèm gói nội thất sợi carbon, vô-lăng thể thao ba chấu…

Khoang cabin vẫn giữ bố cục ba màn hình, trong đó màn hình điều khiển trung tâm kích thước lớn và bố trí nổi Ảnh: Denza

Denza Z9 GT mới được giới thiệu với nhiều cấu hình động cơ khác nhau, gồm phiên bản một động cơ điện cho công suất tối đa 370 kW (496 mã lực). Phiên bản ba động cơ hiệu suất cao được nâng cấp công suất, với các động cơ riêng lẻ có công suất lần lượt 230 kW (308 mã lực), 310 kW (416 mã lực) và 310 kW (416 mã lực), giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong 2,7 giây.

Mẫu xe này sử dụng bộ pin Blade Battery 2.0 (pin Blade Battery thế hệ thứ hai) cho phép xe sạc nhanh chỉ trong 5 phút và sạc đầy trong 9 phút. Đáng chú ý, sau mỗi lần sạc đầy pin, Denza Z9 GT mới cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện tối đa tới 1.036 km (theo chuẩn CLTC). Con số này giúp Denza Z9 GT mới trở thành mẫu xe thuần điện có phạm vi hoạt động xa nhất trên thế giới. Ngoài ra, mẫu xe này còn có phiên bản hybrid cắm điện (PHEV) với phạm vi hoạt động thuần điện lên đến 401 km.

Sau mỗi lần sạc đầy pin, Denza Z9 GT mới cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện tối đa tới 1.036 km Ảnh: Denza

Tuy nhiên, phạm vi hoạt động không phải là tính năng nổi bật nhất trên Denza Z9 GT mới, mẫu xe này còn sở hữu thời gian sạc nhanh đáng nể nhờ công nghệ pin Blade Battery 2.0. Theo đó, bộ pin này nó có thể sạc từ 10% - 97% chỉ trong 9 phút 8 giây. Khi được hỏi tại sao lại sạc đến 97% thay vì 100%, CEO của BYD - ông Wang Chuanfu, chia sẻ: "Bạn luôn cần chừa một chút khoảng trống cho hệ thống phanh tái tạo năng lượng!"

Tại thị trường Trung Quốc, Denza Z9 GT mới được phân phối với giá từ 269.800 - 369.800 nhân dân tệ (tương đương 39.100 - 53.600 USD).