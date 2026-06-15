Ford Ranger hút khách, lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam lập tức tăng trưởng

Tháng 4.2026, cú hãm phanh về mặt doanh số của Ford Ranger khiến cả phân khúc xe bán tải tại Việt Nam "chững lại" khi tổng lượng xe bán ra giảm gần 31% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, khi Ford Ranger tìm lại được sức hút, kết quả kinh doanh của phân khúc này lại cho thấy tín hiệu khởi sắc bất chấp nhiều mẫu mã như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton…

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Ford Ranger hút khách, tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 5 vừa qua, sức mua trên thị trường ô tô tiếp tục sụt giảm khoảng 6% so với tháng trước đó. Qua đó, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp doanh số toàn thị trường ô tô "lao dốc". Trong bối cảnh đó, mẫu xe bán tải Ford Ranger bất ngờ tìm lại sức hút.

Ford Ranger tìm lại được sức hút, kết quả kinh doanh của phân khúc xe bán tải tiếp tục tăng trưởng Ảnh: B.H

Số liệu vừa được VAMA cập nhật cho thấy, trong tháng 5.2025 đã có 1.089 xe Ranger thuộc các phiên bản khác nhau được các đại lý chính hãng của hãng xe Mỹ giao đến tay khách hàng Việt Nam, tăng 156 xe so với tháng trước đó.

Với kết quả này, Ford Ranger tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe bán tải tại Việt Nam chiếm gần 60% thị phần, đồng thời thuộc nhóm ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Bước tăng trưởng của Ford Ranger diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô sụt giảm sức mua, dòng xe bán tải nói chung vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn khi đa số các mẫu mã vẫn bị xếp vào nhóm xe tải pick-up thay vì xe con, kéo theo nhiều thay đổi về quy định lưu thông cũng như cách tính niên hạn.

Doanh số xe bán tải Tháng 1.2026 2678 Tháng 2.2026 1840 Tháng 3.2026 2658 Tháng 4.2026 1840 Tháng 5.2026 1907

Tuy nhiên, sự linh hoạt của Ford trong việc cập nhật phiên bản mới, cung cấp thêm lựa chọn với phiên bản Ford Ranger Wildtrak máy dầu 3.0 lít V6 mới và máy xăng 3.0 lít V6 EcoBoost cho biến thể Ranger Raptor… đồng thời áp dụng chương trình ưu đãi, giúp mẫu xe này lấy lại sức hút trên thị trường.

Tromg khi đó, các đối thủ cạnh tranh như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton lại tiếp trục sụt giảm doanh số. Cụ thể, Toyota chỉ bán ra 648 xe Hilux trong tháng 5.2026, giảm 36 xe; Mitsubishi Triton đạt 135 xe, giảm 77 xe so với tháng trước đó. Riêng Isuzu D-Max có sự cải thiện nhưng cũng chỉ đạt mức khiêm tốn với 35 xe bán ra trong tháng 5.2026.

Doanh số xe bán tải tại Việt Nam tăng 3,5%

Bước sụt giảm của Toyota Hilux, Mitsubishi Triton được bù đắp nhờ sự tăng trưởng trở lại của Ford Ranger và Isuzu D-Max mang lại tín hiệu tích cực cho phân khúc xe bán tải trong bối cảnh toàn thị trường ô tô vẫn đang trên đà sụt giảm.

Mitsubishi Triton cùng Toyota Hilux đều sụt giảm doanh số trong tháng 5.2026 Ảnh: B.H

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 5.2026 tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 1.907 xe, tăng 67 xe tương đương 3,5% so với tháng 4.2026; đồng thời nhiều hơn 29 xe, tương đương mức tăng trưởng 1,5% so với tháng 5.2025. Kết quả này chưa bao gồm số liệu bán hàng của Nissan Navara khi nhà phân phối xe Nissan tại Việt Nam không công bố kết qủa bán hàng.

Hiện tại, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam chỉ còn lại góp mặt của 5 mẫu xe, gồm: Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Toyota Hilux và Nissan Navara. Trong số này ngoài một số phiên bản Ford Ranger chuyển sang lắp ráp trong nước, các mẫu xe còn lại đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Doanh số xe bán tải tại Việt Nam tháng 5.2026 Nguồn: VAMA

Cộng năm tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 10.786 xe, tăng 1.488 xe, tương đương gần 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.