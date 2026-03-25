Xe bán tải mất sức hút: 'Người dùng rao bán, khách hàng hủy cọc'

Từng rất được người Việt ưa chuộng, tuy nhiên những thay đổi về quy định cũng như hoạch định chính sách giao thông tại một số thành phố lớn… đang trở kéo tụt sức hút của dòng xe bán tải tại thị trường Việt Nam. Nhu cầu mua sắm xe bán tải giảm mạnh trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Thị trường thay đổi chóng mặt khi người dùng bán tải hoang mang tìm cách sang nhượng lại xe đang sử dụng. Trong khi phía nhà sản xuất, đại lý phân phối như "ngồi trên đống lửa" khi khách hủy cọc, thị trường xe bán tải gần như đóng băng, nguy cơ ôm hàng tồn kho đang hiển hiện trước mắt.

Nhu cầu mua sắm xe bán tải giảm mạnh

Không còn sôi động như những tháng trước đây, thay đổi quá nhanh về chính sách hay cách phân loại… khiến xe bán tải bị xem như ô tô tải thông dụng, theo đó từng bước tạo ảnh hưởng lớn đến người dùng cũng như thị trường xe bán tải tại Việt Nam. Chưa bao giờ, nhu cầu sang nhượng lại xe bán tải lại cao như hiện nay, trong khi thị trường xe mới gần như đóng băng, chẳng còn mấy ai mặn mà với câu chuyện mua xe bán tải.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày gần đây nhu cầu mua sắm xe bán tải mới tại nhiều đại lý ở TP.HCM đang có xu hướng giảm mạnh và gần như đóng băng. Chị D.H., nhân viên bán hàng của một đại lý Ford tại TP.HCM cho biết: "Lượng khách hàng quan tâm đến những dòng bán tải như Ford Ranger, Ranger Raptor giảm mạnh chưa từng thấy. Thậm chí nhiều khách hàng từng đặt cọc mua xe sau khi nghe ngóng thông tin cũng liên hệ để hủy hợp đồng, xin lại tiền đặt cọc. Người dùng rao bán, khách hàng thì hủy cọc. Khoảng một tuần trở lại đây có ngày tôi nhận được các cuộc gọi từ chủ xe về việc đại lý có thu mua xe cũ còn nhiều hơn khách hỏi mua xe mới".

Trong khi đó, tại một đại lý khác của Ford ở TP.HCM, anh P.H., Trưởng nhóm bán hàng chia sẻ: "Sự thay đổi về chính sách tạo ra tác động mạnh và quá nhanh đến thị trường xe bán tải. Sức mua đang trên đà tăng trưởng ổn định bỗng quay đầu giảm sâu. Nhiều khách mới đặt mua xe vài tuần trước còn hồ hởi hỏi thông tin giờ chấp nhận hủy cọc. Chưa bao giờ việc kinh doanh xe bán tải lại khó khăn như hiện nay".

Không chỉ đại lý phân phối xe bán tải mới, nhiều người dùng xe bán tải sau khi nắm bắt thông tin cũng không còn mặn mà với việc tiếp tục sử dụng dòng xe này. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhu cầu sang nhượng lại xe bán tải đời cũ như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50… tại các cửa hàng kinh doanh ô tô cũ cũng như sàn thương mại điện tử về mua bán ô tô đã qua sử dụng cũng có xu hướng gia tăng.

Đang rao bán lại chiếc Ford Ranger XLS đời 2022 sau hơn 3 năm sử dụng, anh Nguyễn Dương, ngụ TP.HCM cho biết: "Việc bị xem như xe tải thông dụng theo quy định mới khiến việc sử dụng xe bán tải gặp nhiều bất tiện hơn, đặc biệt tại các thành phố lớn. Chi phí sử dụng vốn đã gia tăng khi giá xăng dầu biến động mạnh, giờ lại bị xem như xe tải và hạn chế lưu thông theo từng tuyến đường, khung giờ… khiến tôi cũng không còn mặn mà sử dụng xe bán tải để đi lại hàng ngày".

Dù vậy, việc bán lại xe bán tải đã qua sử dụng hiện tại cũng không phải chuyện dễ. Theo một số cửa hàng kinh doanh ô tô cũ, giá thu mua xe bán tải cũ hiện đã giảm 30 - 50 triệu đồng so với trước đó. Do đó, nếu muốn bán nhanh để tìm mua xe mới, chủ xe phải chấp nhận hạ giá.

Thương hiệu nào bị ảnh hưởng nhiều nhất?

Tính đến thời điểm hiện tại, sau khi THACO AUTO tạm dừng phân phối mẫu Mazda BT-50, chỉ còn lại một số thương hiệu tham gia phân khúc này. Trong đó, Ford Việt Nam phân phối mẫu Ranger có cả bản nhập khẩu cũng như lắp ráp tại Việt Nam. Toyota Việt Nam (TMV) cũng vừa có những thay đổi mạnh mẽ với dòng xe Toyota Hilux. Trong khi các mẫu mã còn lại như Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max và Nissan Navara đều được nhập khẩu từ các nhà máy ở Thái Lan.

Trong số các thương hiệu đang kinh doanh xe bán tải, Ford đang chiếm ưu thế khi chỉ riêng doanh số của dòng Ford Ranger đã chiếm hơn 70% thị phần xe bán tải tại Việt Nam trong những năm gần đây. Đây cũng là dòng xe bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam đồng thời là sản phẩm chủ lực, đóng góp gần 40% vào tổng doanh số bán xe Ford tại Việt Nam những năm gần đây. Trong khi đó, Toyota Hilux chỉ chiếm chưa tới 5% trong tổng lượng xe Toyota tiêu thụ tại Việt Nam trong năm 2025 vừa qua. Mitsubishi Triton chiếm gần 10% doanh số của Mitsubishi Motor Việt Nam vào năm ngoái.

Dĩ nhiên, khi quy định, chính sách thay đổi sẽ tạo tác động chung đến toàn phân khúc xe bán tải. Dù vậy, với việc Ranger chiếm thị phần khá lớn trong phân khúc cũng như trong cơ cấu đóng góp doanh số cho cả thương hiệu, Ford sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất khi nhu cầu về xe bán tải của người Việt giảm mạnh.

Chính vì vậy, sau khi quy định mới được đưa ra khiến hầu hết người dùng xe bán tải hoang mang, lo lắng… Ford Việt Nam cũng đã có những động thái nhằm tìm ra giải pháp phù hợp nhất. Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ford Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến Quyết định số 1 của thành phố Hà Nội, đồng thời tích cực đại diện cho lợi ích của khách hàng và hệ thống đại lý trong việc kiến nghị không đưa dòng xe bán tải vào phạm vi áp dụng. Chúng tôi mong muốn tìm ra giải pháp cân bằng giữa mục tiêu quản lý giao thông đô thị và nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng, đảm bảo lợi ích hài hòa cho tất cả các bên liên quan".

Năm ngoái, tổng doanh số xe bán tải tại Việt Nam đạt 27.093 xe, tăng 14,5% tương đương 3.930 xe so với năm 2024. Trong đó, riêng Ford Ranger chiếm tới 18.692 xe, tương đương gần 70% thị phần phân khúc xe bán tải tại Việt Nam, đồng thời gấp 2,2 lần tổng doanh số các đối thủ cộng lại.