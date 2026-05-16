Lượng tiêu thụ xe bán tải 'lao dốc', Toyota Hilux ngược dòng bám đuổi Ford Ranger

Trần Hoàng
16/05/2026 09:23 GMT+7

Toyota Hilux là mẫu xe duy nhất đạt được bước tăng trưởng dương về mặt doanh số trong bối cảnh lượng tiêu thụ xe bán tải "lao dốc" trong tháng 4.2026, qua đó rút ngắn khoảng cách với Ford Ranger trong cuộc đua doanh số.

Tác động từ chính sách cùng sự thay đổi về sức mua trên thị trường khiến doanh số xe bán tải tại Việt Nam liên tục biến động trong những tháng gần đây. Sau bước tăng trưởng vào cuối quý 1/2026, bước sang 4.2026 sức mua xe bán tải bất ngờ "lao dốc". Trong đó, Toyota Hilux một lần nữa ngược dòng để rút ngắn khoảng cách với Ford Ranger trong cuộc đua doanh số.

Sức mua giảm, doanh số xe bán tải "lao dốc"

Cùng nhịp đập với thị trường ô tô Việt Nam, khi sức mua chững lại phân khúc xe bán tải cũng chịu ảnh hưởng. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 4.2026, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 1.840 xe, giảm 818 xe tương đương 30,8% so với tháng 3.2026, đồng thời cũng thấp hơn 6,4%, tương đương mức giảm 125 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu Nissan Navara, khi hãng xe Nhật Bản cùng đối tác liên doanh tại Việt Nam không công bố. Tuy nhiên cũng phần nào cho thấy nhu cầu mua sắm xe bán tải của người Việt đang dần chững lại. Thực tế này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên phải nói đến bức tranh toàn cảnh cảu thị trường ô tô Việt Nam khi doanh số toàn ngành giảm hơn 14% trong tháng 4.2026.

Bên cạnh đó, những thay đổi từ chính sách đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của những khách hàng có ý định mua xe bán tải. Hiện tại, một số tỉnh, thành phố lơn như Hà Nội, TP.HCM không cấm xe bán tải lưu thôn trong nội đô, tuy nhiên việc một số xe bán tải được xếp vào nhóm xe tải pickup, do đó phải tuân thủ quy định giao thông như xe tải đã khiến không ít người tiêu dùng xem xét, cân nhắc lại quyết định lựa chọn dòng xe này.

Việc Ford Ranger - mẫu xe chiếm gần 70% thị phần của phân khúc này vừa Ford Việt Nam cập nhật, nâng cấp phiên bản mới trong tháng 5.2026 cũng khiến doanh số mẫu xe này trong tháng 4 sụt giảm

Ngoài ra, việc Ford Ranger - mẫu xe chiếm gần 70% thị phần của phân khúc này vừa Ford Việt Nam cập nhật, nâng cấp phiên bản mới trong tháng 5.2026 cũng khiến doanh số mẫu xe này trong tháng 4 sụt giảm khi khách hàng mang tâm lý chờ đời bản mới.

Toyota Hilux ngược dòng bám đuổi Ford Ranger

Trong số các mẫu mã xe bán tải đang phân phối tại thị trường Việt Nam, Toyota Hilux một lần nữa trở thành cái tên đáng chú ý nhất. Sau khi bất ngờ vượt mặt Ford Ranger trong tháng 2.2026, đến tháng 4 vừa qua khi doanh số hầu hết các mẫu bán tải đều sụt giảm, Toyota Hilux lại "ngược dòng" khi trở thành cái tên duy nhất đạt được bước tăng trưởng dương về mặt doanh số.

Toyota đã bán ra thị trường 684 xe Hilux trong tháng 4.2026, tăng 34 xe so với tháng trước đó

Cụ thể, Toyota đã bán ra thị trường 684 xe Hilux trong tháng 4.2026, tăng 34 xe so với tháng trước đó. Qua đó, nâng tổng doanh số sau 4 tháng đầu năm 2026 lên mức 2.333 xe. Dù vậy kết quả này chỉ giúp Toyota Hilux rút ngắn cách biệt doanh số với Ford Ranger chứ chưa thể thay đổi cục diện cạnh tranh ở phân khúc xe bán tải, bởi mẫu xe bán tải Ford vẫn là cái tên hút khách hàng đầu.

Trong tháng 4.2026 Ford đã bán ra thị trường 933 xe Ranger, giảm 516 xe so với tháng trước đó. Ngoài việc sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng với hơn 5 phiên bản khác nhau, danh tiếng cũng như những thế mạnh trong thiết kế, công nghệ cộng với chính sách ưu đãi liên tục được áp dụng là yếu tố giúp Ford Ranger tạo được sức hút trên thị trường. Dù vậy, với bước sụt giảm trong tháng 4 vừa qua, thị phần Ford Ranger ở phân khúc xe bán tải sau 4 tháng đầu năm 2026 chỉ còn ở mức 56,9%, giảm khoảng 10% so với trước đây.

Doanh số các mẫu xe bán tải tại Việt Nam tháng 4.2026

Nguồn: VAMA

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max. Trong đó, Mitsubishi Triton bán được 212 xe, giảm 255 xe so với tháng 3, qua đó khép lại 4 tháng đầu năm 2026 với tổng doanh số đạt 1.187 xe. Isuzu D-Max tiếp tục xếp cuối bảng khi chỉ bán được 11 xe trong tháng 4.2026, tính từ đầu đến hết thang 4.2026, trung bình mỗi tháng Isuzu chỉ bán được gần 80 xe mỗi tháng.

Cộng dồn bốn tháng đầu năm 2026, tổng doanh số xe bán tải tại Việt Nam đạt 8.879 xe, tăng 1.459 xe, tương đương gần 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

