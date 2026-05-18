SUV 7 chỗ: Toyota Fortuner chỉ bán hơn 60 xe, doanh số Everest giảm kỷ lục

Đình Tuyên
18/05/2026 09:22 GMT+7

Bất chấp lượng xe bán ra giảm mạnh, Ford Everest tiếp tục "gánh" doanh số phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam trong tháng 4.2026. Trong khi ở chiều ngược lại, Toyota Fortuner lại sa sút và ngày càng hụt hơi trước đối thủ.

Sau tín hiệu khởi sắc trong tháng 3, thị trường ô tô Việt Nam bất ngờ quay đầu giảm mạnh trong tháng 4.2026. Nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời (body-on-frame) cũng không nằm ngoài guồng quay đó, doanh số tất cả mẫu mã đồng loạt lao dốc, thậm chí một số mẫu gần như "biến mất" khỏi cuộc đua.

Cụ thể, theo số liệu từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng xe tiêu thụ của phân khúc SUV 7 chỗ trong tháng vừa qua chỉ đạt 705 xe, giảm tới 860 xe, tương đương gần 55% so với tháng trước. Đây cũng là mức doanh số thấp nhất của nhóm xe này kể từ đầu năm 2026.

Đáng chú ý, Ford Everest - mẫu xe đang nắm vai trò dẫn dắt phân khúc cũng ghi nhận tháng sụt giảm mạnh hiếm thấy. Theo đó, số liệu cho thấy, khép lại tháng đầu quý 2, mẫu SUV thương hiệu Mỹ chỉ bán ra 641 xe, giảm tới hơn 800 xe so với tháng 3.2026. Dù vậy, Everest vẫn gần như "một mình một ngựa" khi doanh số còn cao hơn tổng cộng tất cả đối thủ cộng lại.

Thực tế, với 641 xe bán ra, Ford Everest chiếm tới hơn 90% lượng xe tiêu thụ toàn phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời trong tháng vừa qua. Khoảng cách quá lớn giữa mẫu xe nhà Ford và phần còn lại cho thấy cục diện nhóm xe này gần như không còn tính cạnh tranh như giai đoạn trước.

Trong khi đó, đối thủ một thời của Everest là Toyota Fortuner tiếp tục gây thất vọng, khi chỉ bàn giao 61 xe đến tay khách hàng trong tháng 4.2026, giảm 45 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là một trong những tháng mẫu xe Nhật ghi nhận mức doanh số thấp nhất kể từ thời điểm phân phối tại Việt Nam.

Nếu xét lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, khoảng cách giữa Ford Everest và Toyota Fortuner thậm chí còn chênh lệch rõ rệt hơn. Everest đạt doanh số cộng dồn 4.221 xe, trong khi Fortuner chỉ mới bán được 495 xe. Điều này đồng nghĩa mẫu xe Ford đang có lượng tiêu thụ cao gấp gần 10 lần đối thủ trực tiếp đến từ Toyota.

Đáng nói, không chỉ hụt hơi trước Everest, Toyota Fortuner còn cho thấy dấu hiệu đánh mất sức hút trong bối cảnh nhóm khách hàng SUV 7 chỗ ngày càng đòi hỏi cao hơn về thiết kế, trang bị công nghệ cũng như trải nghiệm vận hành. Trong khi Everest liên tục được Ford nâng cấp tính năng và mở rộng phiên bản, Fortuner thời gian gần đây gần như không có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Ở nhóm còn lại, Isuzu mu-X tiếp tục chứng kiến lượng xe bán ra chạm đáy. Kết thúc tháng qua, mẫu xe này chỉ bàn giao vỏn vẹn 3 xe đến tay người dùng, giảm 13 xe so với tháng trước. Sau 4 tháng đầu năm, tổng doanh số mu-X tại Việt Nam cũng mới đạt 62 xe, con số khá khiêm tốn nếu đặt cạnh hai mẫu mã dẫn đầu.

Tương tự, Mitsubishi Pajero Sport tiếp tục trải qua tháng thứ hai liên tiếp không bán được xe nào. Trước đó, mẫu SUV của Mitsubishi từng gây bất ngờ khi đạt doanh số 81 xe trong tháng 2.2026, tuy nhiên tín hiệu tích cực ngắn ngủi này nhanh chóng biến mất khi Pajero Sport trở lại trạng thái gần như "mất hút" trên thị trường.

Nhìn chung, diễn biến doanh số tháng 4 vừa qua tiếp tục cho thấy phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam đang ngày càng mất cân bằng. Trong khi Ford Everest duy trì vị thế áp đảo tuyệt đối, các đối thủ còn lại đều gặp khó trong việc duy trì sức hút với khách hàng.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành, cục diện này nhiều khả năng sẽ chưa sớm thay đổi trong thời gian tới. Nguyên nhân đến từ việc Ford Everest hiện sở hữu lợi thế khá toàn diện, từ thiết kế, công nghệ, khả năng vận hành cho đến dải phiên bản đa dạng. Mới đây, Ford Việt Nam thậm chí còn tiếp tục nâng cấp mẫu SUV này bằng việc bổ sung thêm nhiều trang bị và tính năng mới, qua đó gia tăng khoảng cách với các đối thủ.

Trong bối cảnh Toyota Fortuner chưa có động thái cải tổ đáng kể, còn Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport ngày càng mờ nhạt, cuộc đua doanh số ở phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam hiện gần như chỉ còn là câu chuyện riêng của Ford Everest.

