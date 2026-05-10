SUV 7 chỗ 'xịn' nhất của Ford tại Việt Nam dính lỗi, triệu hồi gần 2.500 xe

Trong số các dòng xe của Ford từng phân phối tại thị trường Việt Nam, Ford Explorer có giá gần 2 tỉ đồng từng được xem là mẫu xe "xịn" trong danh mục xe SUV của hãng. Mẫu SUV 7 chỗ này bắt đầu được Ford Việt Nam nhập khẩu, phân phối từ năm 2016. Tính đến thời điểm hiện tại, mẫu xe này đã tạm dừng phân phối, tuy nhiên những năm gần đây, Explorer liên tục dính lỗi dẫn đến việc phải triệu hồi để kiểm tra, sửa chữa.

Sau những hàng loạt vấn đề liên quan đến hệ thống treo, hay phần mềm điều khiển camera… Mới đây, Ford Việt Nam tiếp tục thông báo về đợt triệu hồi mới liên quan đến Ford Explorer. Cụ thể, trên trang thông tin của hãng tại Việt Nam, hãng xe Mỹ cho biết công ty đang triển khai chương trình triệu hồi 2.446 xe Explorer. Tất cả được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ 28.9.2017 đến 25.2.2019 tại nhà máy của Ford ở Chicago, Mỹ và được Ford Việt Nam nhập khẩu, phân phối đến tay người tiêu dùng.

Trên các xe Explorer thuộc diện ảnh hưởng thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau có thể bị gãy, theo Ford Việt Nam

Theo Ford Việt Nam, trên các xe Explorer thuộc diện ảnh hưởng thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau có thể bị gãy. Vấn đề này có thể gây ra tiếng kêu lục cục hoặc làm lệch độ chụm bánh sau, khiến xe vận hành bất thường. Điều này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Trước đó, trong quá trình lắng nghe phản hồi của người dùng cũng như chủ động giám sát chất lượng xe, Ford đã phát hiện ra vấn đề này. Ngay khi tiếp nhận các báo cáo, Ford đã lập tức vào cuộc phân tích, kiểm tra kỹ thuật chuyên sâu và nhanh chóng triển khai biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

Ford đã ủy quyền cho các đại lý chính hãng kiểm tra và thay thế các thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau trên 2.446 xe bị ảnh hưởng hoàn toàn miễn phí. Thời gian cần thiết để kiểm tra, thay thế thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau dự kiến ít hơn một ngày làm việc. Tuy nhiên, các đại lý có thể lưu giữ chiếc xe của khách hàng trong khoảng thời gian dài hơn, tùy thuộc vào kế hoạch sửa chữa của từng đại lý.

Ford Explorer định vị ở phân khúc xe SUV cỡ lớn cạnh tranh cùng các đối thủ như Toyota Land Cruiser, Volkswagen Teramont...

Đối với các xe Ford Explorer do Ford Motor Company sản xuất nhưng được nhập khẩu vào Việt Nam không thông qua Ford Việt Nam, bao gồm các trường hợp di chuyển tài sản, ngoại giao, cá nhân hoặc do doanh nghiệp khác nhập khẩu; nếu thuộc diện triệu hồi theo công bố của Ford Motor Company, Ford Việt Nam cho biết sẵn sàng hỗ trợ kiểm tra và thay thế linh kiện theo chương trình.

Ford Explorer định vị ở phân khúc xe SUV cỡ lớn cạnh tranh cùng các đối thủ như Toyota Land Cruiser, Volkswagen Teramont... Sau những khó khăn về mặt nguồn cung cũng như doanh số bán không mấy khả quan, từ cuối năm 2025, Ford đã tạm dừng phân phối Explorer.