Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

SUV 7 chỗ 'xịn' nhất của Ford tại Việt Nam dính lỗi, triệu hồi gần 2.500 xe

Bá Hùng
Bá Hùng
10/05/2026 09:42 GMT+7

Gần 2.500 chiếc Ford Explorer - mẫu xe SUV "xịn" nhất của Ford tại Việt Nam vừa "lãnh án" triệu hồi do thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau có thể bị gãy, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Trong số các dòng xe của Ford từng phân phối tại thị trường Việt Nam, Ford Explorer có giá gần 2 tỉ đồng từng được xem là mẫu xe "xịn" trong danh mục xe SUV của hãng. Mẫu SUV 7 chỗ này bắt đầu được Ford Việt Nam nhập khẩu, phân phối từ năm 2016. Tính đến thời điểm hiện tại, mẫu xe này đã tạm dừng phân phối, tuy nhiên những năm gần đây, Explorer liên tục dính lỗi dẫn đến việc phải triệu hồi để kiểm tra, sửa chữa.

Sau những hàng loạt vấn đề liên quan đến hệ thống treo, hay phần mềm điều khiển camera… Mới đây, Ford Việt Nam tiếp tục thông báo về đợt triệu hồi mới liên quan đến Ford Explorer. Cụ thể, trên trang thông tin của hãng tại Việt Nam, hãng xe Mỹ cho biết công ty đang triển khai chương trình triệu hồi 2.446 xe Explorer. Tất cả được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ 28.9.2017 đến 25.2.2019 tại nhà máy của Ford ở Chicago, Mỹ và được Ford Việt Nam nhập khẩu, phân phối đến tay người tiêu dùng.

SUV 7 chỗ 'xịn' nhất của Ford tại Việt Nam dính lỗi, triệu hồi gần 2.500 xe - Ảnh 1.

Trên các xe Explorer thuộc diện ảnh hưởng thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau có thể bị gãy, theo Ford Việt Nam

Ảnh: B.H

Theo Ford Việt Nam, trên các xe Explorer thuộc diện ảnh hưởng thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau có thể bị gãy. Vấn đề này có thể gây ra tiếng kêu lục cục hoặc làm lệch độ chụm bánh sau, khiến xe vận hành bất thường. Điều này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Trước đó, trong quá trình lắng nghe phản hồi của người dùng cũng như chủ động giám sát chất lượng xe, Ford đã phát hiện ra vấn đề này. Ngay khi tiếp nhận các báo cáo, Ford đã lập tức vào cuộc phân tích, kiểm tra kỹ thuật chuyên sâu và nhanh chóng triển khai biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

Ford đã ủy quyền cho các đại lý chính hãng kiểm tra và thay thế các thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau trên 2.446 xe bị ảnh hưởng hoàn toàn miễn phí. Thời gian cần thiết để kiểm tra, thay thế thanh giằng điều chỉnh độ chụm phía sau dự kiến ít hơn một ngày làm việc. Tuy nhiên, các đại lý có thể lưu giữ chiếc xe của khách hàng trong khoảng thời gian dài hơn, tùy thuộc vào kế hoạch sửa chữa của từng đại lý.

SUV 7 chỗ 'xịn' nhất của Ford tại Việt Nam dính lỗi, triệu hồi gần 2.500 xe - Ảnh 2.

Ford Explorer định vị ở phân khúc xe SUV cỡ lớn cạnh tranh cùng các đối thủ như Toyota Land Cruiser, Volkswagen Teramont...

Ảnh: Ford

Đối với các xe Ford Explorer do Ford Motor Company sản xuất nhưng được nhập khẩu vào Việt Nam không thông qua Ford Việt Nam, bao gồm các trường hợp di chuyển tài sản, ngoại giao, cá nhân hoặc do doanh nghiệp khác nhập khẩu; nếu thuộc diện triệu hồi theo công bố của Ford Motor Company, Ford Việt Nam cho biết sẵn sàng hỗ trợ kiểm tra và thay thế linh kiện theo chương trình.

Ford Explorer định vị ở phân khúc xe SUV cỡ lớn cạnh tranh cùng các đối thủ như Toyota Land Cruiser, Volkswagen Teramont... Sau những khó khăn về mặt nguồn cung cũng như doanh số bán không mấy khả quan, từ cuối năm 2025, Ford đã tạm dừng phân phối Explorer.

Tin liên quan

10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 9.2025: Ford Explorer, Toyota Innova góp mặt

10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 9.2025: Ford Explorer, Toyota Innova góp mặt

Từ những mẫu mã xả hàng dừng phân phối tại Việt Nam như Ford Explorer, Toyota Innova… cho đến một số "tân binh" vừa gia nhập thị trường như Ford Mustang Mach-E đều xuất hiện trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 9.2025.

Ford Explorer cũ rao giá chưa tới 700 triệu đồng

Xe máy Aveta Ranger Max Explorer 2024 xuất xứ Malaysia, tham vọng 'đấu' Honda CT125

Khám phá thêm chủ đề

SUV 7 chỗ Ford Explorer bị lỗi Triệu hồi Ford Explorer triệu hồi xe Ford Triệu hồi xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận