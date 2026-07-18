Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?

Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong 6 tháng đầu năm 2026?

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, người Việt đã mua tổng cộng 328.818 xe ô tô trong 6 tháng đầu năm 2026. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng ô tô tiêu thụ trên thị trường tăng hơn 74.000 xe, tương đương khoảng 22,5%.

Đáng chú ý, xe điện ngày càng chiếm tỉ trọng lớn trong tổng doanh số ô tô tiêu thụ. Riêng VinFast đã bàn giao hơn 115.000 ô tô điện trong nửa đầu năm, tăng hơn 48.000 xe so với cùng kỳ năm 2025. Tính bình quân, cứ 3 ô tô mới bán ra tại Việt Nam thì có khoảng 1 xe điện.

Cứ 3 ô tô mới bán ra trong nửa đầu năm 2026 sẽ có khoảng 1 xe điện ẢNH: CHÍ TÂM

Bên cạnh xe thuần điện, dòng xe hybrid (xe lai xăng - điện) cũng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 48%, với tổng doanh số 10.865 xe sau 6 tháng đầu năm 2026. Sự tăng trưởng này cho thấy, người mua ngày càng quan tâm đến các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Xu hướng chuyển dịch từ sedan sang xe gầm cao cũng tiếp tục thể hiện rõ. Tổng lượng xe SUV gầm cao bán ra trong nửa đầu năm 2026 đạt hơn 40.000 chiếc, tăng hơn 7.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Những con số trên cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang dịch chuyển theo hai hướng chính, gồm xe gầm thấp sang xe gầm cao và từ động cơ đốt trong sang xe điện, xe hybrid. Tuy nhiên, sức mua có thể chững lại trong ngắn hạn trước khi tăng tốc trở lại từ nửa cuối quý 3./2026.