Hơn 20 mẫu ô tô mới gia nhập thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2026

Xe gầm cao SUV, crossover tiếp tục áp đảo

Nếu nhìn vào danh sách sản phẩm mới xuất hiện trong 6 tháng đầu năm 2026, có thể dễ dàng nhận thấy SUV, crossover và MPV tiếp tục là nhóm xe chiếm ưu thế tuyệt đối. Từ các mẫu xe phổ thông như KIA Sportage, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Ford Everest, Geely Coolray, Geely Okavango cho đến nhóm xe cao cấp như Volvo XC90, Lynk & Co 900, Mazda CX-90 hay Audi Q5… Tất cả đều thuộc nhóm xe gầm cao.

Phần lớn các mẫu xe mới ra mắt trong nửa đầu năm 2026 đều thuộc nhóm SUV, crossover Ảnh: Đình Tuyên

Xu hướng này phần nào phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu, thị hiếu của người dùng Việt, vốn ưa chuộng những mẫu xe đa dụng, vừa có không gian rộng rãi, vị trí ngồi cao, vừa đáp ứng nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Thực tế, trong vài năm gần đây, SUV, crossover cũng là nhóm xe đóng góp phần lớn doanh số cho toàn thị trường.

Trong khi đó, các dòng sedan ngày càng ít xuất hiện hơn trong các kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Ngoài một số mẫu xe mang tính biểu tượng hoặc phục vụ nhóm khách hàng riêng, phần lớn các hãng ô tô đều tập trung nguồn lực cho nhóm xe SUV và crossover. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh trong những năm tới nhiều khả năng vẫn sẽ xoay quanh nhóm xe gầm cao, đặc biệt ở các phân khúc phổ thông.

Cuộc đua điện hóa ngày càng rõ nét

Bên cạnh sự áp đảo của xe gầm cao, nửa đầu năm 2026 cũng ghi nhận sự gia tăng rõ rệt của các mẫu xe sử dụng công nghệ hybrid (HEV) và plug-in hybrid (PHEV). Nếu vài năm trước, xe lai xăng - điện tại Việt Nam chủ yếu gắn với một số thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Suzuki,… thì hiện tại danh mục sản phẩm đã đa dạng hơn với một số lựa chọn mới xuất hiện, như Honda CR-V e:HEV lắp ráp trong nước, KIA Sportage Hybrid, Mazda CX-60, Mazda CX-90, Geely EX5 EM-i hay Lynk & Co 900…

Xe hybrid và plug-in hybrid ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong danh mục sản phẩm mới của các hãng tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN, VIỆT HƯNG

Đáng chú ý, điện hóa không còn chỉ xuất hiện trên các mẫu xe sang hoặc sản phẩm có giá bán cao. Việc ngày càng nhiều hãng bổ sung lựa chọn hybrid cho thấy công nghệ này đang dần trở thành một hướng phát triển quan trọng, nhất là trong bối cảnh người dùng quan tâm hơn đến mức tiêu hao nhiên liệu nhưng vẫn còn những băn khoăn về hạ tầng sạc của xe thuần điện.

Sự xuất hiện dày đặc của các mẫu xe hybrid, plug-in hybrid trong thời gian qua cũng cho thấy niềm tin ngày càng lớn của các hãng xe vào tiềm năng của thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh hạ tầng xe thuần điện vẫn cần thêm thời gian để phát triển, hybrid đang trở thành một giải pháp chuyển tiếp phù hợp với nhiều khách hàng.

Xe Trung Quốc góp phần mở rộng lựa chọn cho khách Việt

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của thị trường ô tô nửa đầu năm nay là sự hiện diện ngày càng rõ nét của các thương hiệu Trung Quốc. Theo đó, chỉ trong vòng vài tháng, Geely đã liên tiếp đưa về Việt Nam các mẫu mới như EX2, EX5 EM-i, Coolray hay Okavango. Lynk & Co cũng bổ sung mẫu SUV cỡ lớn Lynk & Co 900 vào danh mục sản phẩm.

Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu Trung Quốc góp phần mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng Việt ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở nhóm xe thể thao hạng sang, thương hiệu Lotus (nay thuộc tập đoàn Geely) cũng chính thức gia nhập thị trường Việt từ tháng 5.2026 với 3 mẫu xe hoàn toàn mới, gồm Lotus Emira, Lotus Eletre và Lotus Emeya. Các mẫu xe này có giá bán dao động từ 4,4 tỉ đồng đến gần 13 tỉ đồng. Ngoài ra, nhiều thương hiệu khác cũng đang rục rịch chuẩn bị ra mắt thêm xe mới trong nửa cuối năm.

Có thể nói, chưa bao giờ người tiêu dùng Việt có nhiều lựa chọn xe Trung Quốc chính hãng như hiện nay. Các hãng xe đến từ quốc gia tỉ dân hiện đã phủ gần như toàn bộ phân khúc, từ xe điện đô thị, SUV cỡ nhỏ cho đến các mẫu SUV cỡ lớn và cả xe thể thao hạng sang.

Dù vẫn cần thêm thời gian để xây dựng niềm tin với người dùng, nhưng sự xuất hiện của nhóm thương hiệu xe Trung Quốc đã góp phần đáng kể làm gia tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường ô tô Việt Nam. Đồng thời, phần nào buộc các hãng xe truyền thống phải liên tục bổ sung sản phẩm, nâng cấp trang bị và điều chỉnh chính sách bán hàng nhằm giữ sức hút.

Thị trường ngày càng 'chật chội' và cạnh tranh

Nhìn chung, việc liên tục bổ sung sản phẩm mới cho thấy các hãng ô tô vẫn đang rất nỗ lực duy trì sức cạnh tranh, đồng thời đặt kỳ vọng lớn vào thị trường Việt Nam.

Nguồn cung dồi dào khiến cuộc cạnh tranh trên thị trường ô tô Việt Nam ngày càng trở nên gay gắt ẢNH: TÂM VÕ

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh sức mua chưa thực sự bùng nổ, nguồn cung tăng mạnh đồng nghĩa áp lực doanh số đối với từng mẫu xe cũng lớn hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các chương trình giảm giá, ưu đãi liên tục xuất hiện trong thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng sẽ là bên được hưởng lợi. Bởi chưa bao giờ khách Việt có nhiều lựa chọn xe mới như hiện nay, từ xe xăng truyền thống, hybrid, plug-in hybrid cho đến xe thuần điện, trải rộng ở hầu hết các phân khúc và tầm giá.